La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira si stuzzicano: “Qui per divertire la Littizzetto”

A La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui si stuzzicano fra battute e risate.

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IPA Samira Lui

Gerry Scotti e Samira Lui animano la puntata del 12 giugno de La Ruota della Fortuna, fra battute, risate e piccole gaffe. La show di Canale 5 continua a regalare grandi emozioni e risate, ma soprattutto ascolti altissimi per un programma che è ormai divenuto un appuntamento fisso per milioni di telespettatori.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui sorprende Gerry (che cita Luciana Littizzetto)

La Ruota della Fortuna non si ferma e continua a intrattenere il pubblico, forte di un meccanismo che tiene i telespettatori incollati allo schermo. A pesare sul successo della trasmissione è soprattutto il rapporto nato fra Gerry Scotti e Samira Lui. L’intesa fra il conduttore e la showgirl è fortissima, grazie ad un legame di amicizia che si è consolidato anche lontano dalle telecamere.

Più volte sia Gerry che Samira hanno raccontato di essere diventati amici grazie a La Ruota della Fortuna. Così tanto che il conduttore chiama la showgirl “la mia socia”.

Anche in questa puntata de La Ruota della Fortuna, Samira e Gerry hanno mostrato la loro grande intesa. Il conduttore, come di consueto, ha presentato la showgirl che si è esibita in un balletto scendendo le scale del programma.

In particolare Samira ha realizzato una coreografia che prevedeva alcuni movimenti veloci con la gonna sulle note di Al mio paese, la hit di Serena Brancale, Levante e Delia. Il ballo della showgirl, con un vestito a pois, ha divertito molto Gerry che, come sempre, ha commentato con ironia.

“Ha la mutanda tattica sotto, lei con questo sventolamento – ha scherzato, notando che Samira indossava dei pantaloncini sotto la gonna -. Se me lo diceva le portavo le mutande del militare”.

Per tutta risposta Samira è scoppiata a ridere. Ma gli scherzi, come sempre, non si sono fermati qui. Arrivati a La Ruota delle Meraviglie infatti Samira e Gerry hanno continuato a scambiarsi battute.

“U di Samira, perché è di Udine, T di trota”, ha detto il conduttore, mentre l’ex gieffina prelevava le buste dalla Ruota dopo la vittoria del campione.

E quando il gioco è iniziato, complice la parola chiave del gioco, ossia “botta”, i due sono scoppiati a ridere. “La botta che intendiamo noi è diversa”, ha riso Samira.

“La Littizzetto ci commenterà ancora – ha scherzato Gerry -. Siamo qui per divertire Lucianina”.

Lorenzo si riconferma campione de La Ruota della Fortuna

E il gioco? Il campione Lorenzo ha difeso il suo titolo con successo contro gli sfidanti Roberta e Mattia. Il concorrente è riuscito a conquistare l’accesso a La Ruota delle Meraviglie per la seconda volta grazie a intuito, bravura e un pizzico di fortuna. Lorenzo infatti ha raddoppiato il montepremi grazie ad un round specifico, ottenendo la bellezza di 30.200 euro.

Arrivato a La Ruota delle Meraviglie però Lorenzo è stato vinto dall’emozione. Il campione ha sbagliato le prime due risposte per un soffio, poi si è ripreso al Ruba secondi dove è riuscito a dare in pochissimo tempo la risposta.

Alla fine la fortuna ha premiato nuovamente Lorenzo. Il campione ha vinto altri mille euro, scoperti dopo aver aperto la busta diventata verde. In sole due serate dunque il concorrente è riuscito a portare a casa un totale di 42.700 euro. Non solo: Lorenzo ha anche vinto l’ingresso a Gardaland per 4 persone.