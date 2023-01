Frasi sulla serenità, le citazioni famose più belle per ritrovare l’armonia

Fonte: iStock Le più belle frasi sulla serenità

Tutti vorremmo essere sereni, ma le avversità della vita e le semplici difficoltà quotidiane spesso ci ostacolano nel raggiungere uno stato di quiete interiore. Riuscire a sentirsi finalmente in pace con se stessi è il primo passo per non lasciarsi abbattere dalle inevitabili complicazioni che la vita ci pone davanti: è il modo migliore per imparare ad affrontare le giornate più dure con calma, senza mai perdere il sorriso.

Possiamo raggiungere questa tranquillità mentale che ci permette di vivere senza stress, una quiete dell’anima in un mondo sempre più caotico che ci costringe a ritmi frenetici. Se ci riusciamo, potremo finalmente evitare di preoccuparci per quello che non possiamo cambiare e concentrare le nostre energie là dove davvero si può fare la differenza. Per trovare ispirazione, ecco alcune bellissime frasi sulla serenità: su DiLei ne abbiamo raccolte alcune molto profonde, su cui riflettere.

Ritrovare la serenità, le frasi

Non è sempre facile essere sereni e liberare la mente dallo stress, ma il nostro benessere fisico e psicologico passa anche da questo. Come ritrovare la serenità? Ci vuole un po’ di impegno, e poi la vita torna a sorridere più che mai. Se ti senti sopraffatto dalle difficoltà, prova a leggere queste splendide citazioni motivazionali per ritrovare la forza di andare avanti.

Ogni respiro che facciamo, ogni passo che facciamo, può essere riempito di pace, gioia e serenità. (Thich Nhat Hanh)

Il buonumore è un tonico per mente e corpo. È il miglior antidoto contro ansia e depressione. È la via diretta alla serenità e all’appagamento. (Grenville Kleiser)

Impara il silenzio. Con la quieta serenità di una mente meditativa, ascolta, assorbi, trascrivi e trasforma. (Pitagora)

La serenità non è un dono. Va conquistata. (Alessandro Morandotti)

Nella lotta contro l’angoscia non si produce mai serenità; la lotta contro l’angoscia produce solamente nuove forme di angoscia. (Simone Weil)

La felicità, forse non è di questo mondo ma la serenità sì. (Red Canzian)

Trascorri del tempo con te stesso. È dove tutto ha inizio. È in questo sereno spazio di solitudine che troverai chiarezza, pace e direzione. (Miya Yamanouchi)

Fai il tuo lavoro, poi fai un passo indietro. È l’unica via per la serenità. (Lao Tzu)

La serenità si raggiunge con molto affanno. (Michelangelo)

Diventare consapevoli di ciò che ci circonda significa riportare il pensiero alla realtà del momento presente e alla possibilità di una parvenza di serenità di fronte a circostanze al di fuori della nostra capacità di controllo. (Jeff Kober)

Serenità: quando smetti di aspettare e inizi ad accettare. (Maxime Lagacé)

La natura è la migliore medicina per la serenità. Pace, calma, quiete. Fa bene al cuore. (Karen Madwell)

Frasi sulla serenità mentale

La vita di tutti i giorni può renderci difficile essere positivi e guardare al nostro futuro con serenità. Un percorso di introspezione può essere utile per imparare ad affrontare il lavoro, la famiglia e i problemi quotidiani con un animo più tranquillo. Ecco alcune frasi famose che ti faranno riflettere sull’importanza di raggiungere la serenità mentale.

Se cerchi la serenità, pensa positivo. (Gift Gugu Mona)

La serenità è il tranquillo equilibrio del cuore e della mente. (Harold W. Becker)

La vera ricchezza non deriva dall’abbondanza dei beni materiali, ma da una mente serena. (Maometto)

La compassione, la tolleranza, il perdono e l’autodisciplina sono qualità che ci aiutano a condurre la nostra vita quotidiana con mente calma. (Dalai Lama)

Per una mente serena, tutto è possibile. (Meister Eckhart)

Rimani calmo, sereno, sempre padrone di te. Allora scoprirai quanto è facile andare d’accordo. (Paramahansa Yogananda)

Per essere sereni, bisogna conoscere i confini delle nostre possibilità, e amarci come siamo. (Romano Battaglia)

Il segreto di una vita serena è racchiuso in ciascuno di noi, non dipende da ciò che ci circonda o dagli accadimenti che ci coinvolgono. (Sergio Bambarén)

La serenità nei rapporti interpersonali è il segno tangibile di una sana ed equilibrata convivenza con se stessi. (Anna Rita Marino)

Il movimento fa bene al corpo. La quiete fa bene alla mente. (Sakyong Mipham)

La mente può riflettere la vera immagine del sé solo quando è tranquilla e completamente rilassata. (Indra Devi)

Non devi cercare di fare in modo che le cose vadano come vuoi, ma accettare le cose come vanno: così sarai sereno. (Epitteto)

La serenità è l’ultima parola di tutti gli insegnamenti, la riflessione è la risposta a tutte le manifestazioni. (Hongzhi Zhengjue)

Per me la serenità vale più della felicità. Felicità è una parola molto sopravvalutata. È la gioia che conta, o la beatitudine. (Henry Valentine Miller)

Frasi sulla serenità di coppia

L’amore non è bello se non è litigarello, dice un antico proverbio. In realtà, la solidità di una coppia si vede anche dalla serenità con cui il rapporto scorre giorno dopo giorno, simbolo di un’armonia che rende più facile affrontare anche le difficoltà. E se poi scoppia una piccola lite, basta saper ammettere i propri errori e chiedere scusa, per ritrovare subito il sorriso insieme. Scopriamo alcune bellissime citazioni sulla serenità di coppia.

C’è una specie di serenità nell’amore che è quasi un paradiso. (Alain Badiou)

Dolce serenità: l’amore e la magia di due anime intrecciate per sempre. (Debbie Nicholson)

Non è amore quello che fa piangere, quello che fa essere nervosi, pensierosi e agitati. L’amore dona pace e serenità. L’amore è sicurezza e dolcezza. Certo, ha i suoi alti e bassi, i suoi momenti di difficoltà e di incomprensione, ma se è amore questi si sciolgono sempre in un abbraccio, in un “ce la faremo!”. (Silvia Nelli)

Il cuore è come il cielo: solo quando si apre può essere sereno. (Emanuela Breda)

Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore è l’accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà. (Khalil Gibran)

Quando ti guardo negli occhi, provo una serenità insolita. (Avijeet Das)

L’amore migliore è quello che risveglia l’anima e ci fa raggiungere di più, che accende un fuoco nei nostri cuori e porta pace nelle nostre menti. Ed è quello che mi hai dato. Questo è quello che speravo di darti per sempre. (Nicholas Sparks)

Il gusto più meraviglioso della serenità si trova nell’amore che crei per te stesso e per coloro che ti circondano. (Joe Torres)

Quattro cose mi bastano per essere appagato nella vita: una donna, un po’ di musica, un po’ di serenità, l’odore del mare. (Francesco Agati)

Frasi sulla serenità familiare

Non solo con il proprio partner, ma anche con il resto della famiglia: trovare il giusto equilibrio e l’armonia in casa aiuta a vivere meglio. A volte bisogna passare sopra a qualche incomprensione e fare di tutto per non allontanarsi, ma è importante per poter avere un nido sicuro dove rifugiarsi dalle avversità quotidiane. Ecco gli aforismi più belli sulla serenità familiare.

È felice, che sia re o contadino, colui che trova pace in casa sua. (Johann Wolfgang von Goethe)

Non c’è amica come una sorella, in tempo calmo e in quello tempestoso. (Christina Rossetti)

La pace interiore e la contentezza dipendono in larga misura dal fatto che la famiglia storica che è insita nell’individuo possa o meno essere armonizzata con le condizioni effimere del presente. (Carl Jung)

La serenità delle famiglie è nella serenità dei genitori. (Mirko Badiale)

Quando ho bisogno di pace, tranquillità, calma, quando tanti cocktail e tante feste mi hanno stancato, vengo a trovare la mia mamma, e al suo fianco ritrovo le forze. (Carlos Gardel)

La pace può essere soltanto il frutto di un cambiamento spirituale, che inizia nel cuore di ogni essere umano e che si diffonde attraverso le comunità. La prima di queste comunità è la famiglia. (Papa Giovanni Paolo II)

Questa è la vera natura della casa: il luogo della pace, il rifugio non soltanto dal torto, ma anche da ogni paura, dubbio e discordia. (John Ruskin)

Frasi zen sulla serenità

La filosofia zen si basa molto sul concetto di serenità dell’animo, un’indole che aiuta ad affrontare ogni difficoltà senza perdere il sorriso e a concentrare le proprie energie dove non andrebbero sprecate. Abbiamo raccolto alcune frasi zen sulla serenità, tutte da leggere e rileggere nei momenti più bui per prendere spunto.

Vivi ogni giorno con estatica serenità. (Lailah Gifty Akita)

Dio mi conceda la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza di capire la differenza. (Reinhold Niebuhr)

La noia è la sensazione che ogni cosa sia una perdita di tempo, la serenità è la sensazione che niente lo sia. (Thomas Szasz)

Il dono della serenità è nascosto nel cuore di ciascuno di noi. (Paulo Coelho)

Quella squisita compostezza di carattere che chiamiamo serenità è l’ultima lezione di cultura, è il fiorire della vita, il frutto dell’anima. (James Allen)

Non puoi placare la tempesta, quindi smetti di provarci. Quello che puoi fare è calmare te stesso. La tempesta passerà. (Timber Hawkeye)

L’unica arte che mi si addice è quella che, sorgendo dall’inquietudine, tende alla serenità. (André Gide)

Serenità è quando ciò che dici, ciò che pensi e ciò che fai sono in perfetta armonia. (Mahatma Gandhi)

Cerco rifugi idilliaci dove poter sfuggire ai rigori della mia vita quotidiana. Questo è l’unico modo in cui potrei trovare la mia anima, quella vagabonda che si rifiuta di essere legata a me. (Fidelis O. Mkparu)

Nulla vale tanto a dare serenità all’animo come il non darsi troppo da fare, il non cacciarsi in imprese di difficile esito, e il non sforzarsi al di là delle proprie capacità, tutte cose che ad altro non servono se non a mettere il disordine nella nostra natura. (Epicuro)

La pace è la semplicità del cuore, la serenità della mente, la tranquillità dell’anima, il legame dell’amore (Padre Pio)

Sii altruista e ci sarà serenità. (Abhijit Naskar)

La serenità è l’equilibrio tra bene e male, tra vita e morte, tra orrori e piaceri. La vita è, per così dire, definita dalla morte. Se non ci fosse la morte, allora non ci sarebbe alcuna vita da celebrare. (Norman Davies)

Frasi sulla serenità interiore

Star bene con se stessi è il primo passo per star bene con gli altri e vivere in armonia. Ma come raggiungere questa serenità interiore? Spesso c’è molto lavoro da fare, presi come siamo dai ritmi frenetici della vita quotidiana e dallo stress che attanaglia la nostra mente. Ecco allora alcune profonde frasi che ti faranno riflettere, dandoti una nuova motivazione per andare avanti.

Possiamo essere sereni anche in mezzo alle calamità e, con la nostra serenità, rendere gli altri più tranquilli. La serenità è contagiosa. (Sri Swami Satchidananda)

Non lasciare che il comportamento altrui distrugga la tua pace interiore. (Dalai Lama)

Ho trovato la mia pace interiore quando ho smesso di voler trovare la mia felicità in qualcosa. (Wesley D’Amico)

La serenità non è la conclusione di un viaggio dell’anima, è l’accettazione di essere in un viaggio dell’anima. (Lorraine Nilon)

L’essenziale è essere in pace con se stessi. E non dimenticarti mai che le cose esistono solo quando tu le prendi in considerazione. (Cristina Caboni)

Non permettere che il caos esterno disturbi la tua tranquillità, serenità e pace interiori. (Debasish Mridha)

La serenità è stare in pace con se stessi e in armonia con gli altri. (Samuel Smile)

Niente mi appartiene. Tutto va e viene. La serenità è una porta aperta. (Byron Katie)

Se non riesci a trovare la pace dentro di te, non la troverai mai da nessun’altra parte. (Marvin Gaye)

Niente può portarti serenità se non te stesso. Nulla può darti la pace se non il trionfo dei principi. (Ralph Waldo Emerson)

La pace interiore inizia nel momento in cui scegli di non permettere a un’altra persona o ad un evento di controllare le tue emozioni. (Pema Chodron)

E qualunque siano le tue fatiche e le tue aspirazioni, nella rumorosa confusione della vita, mantieni la pace nella tua anima. (Max Ehrmann)

Frasi brevi sulla serenità

Infine, vediamo alcune frasi brevi sulla serenità: sono perfette da condividere sui social, per accompagnare le tue foto più belle, o da scrivere in un bigliettino d’auguri per una persona speciale a cui vuoi dare una spinta per guardare avanti.