Frasi motivazionali per superare i momenti più importanti nella vita

La vita è un dono meraviglioso, è quello che ognuno di noi dovrebbe ripetersi ogni giorno. Svegliarsi, alzarsi dal letto, guardarsi allo specchio e sorridere, perché qualcuno ci ha donato un nuovo giorno e spetta solo a noi il compito di viverlo al meglio.

Oltre alle gioie immense, però, purtroppo siamo costretti ad affrontare anche difficoltà e ostacoli che possono sembrare impossibile da superare; ma non dimentichiamolo mai: solo alla morte non c’è soluzione. E quindi, se hai un problema al lavoro, oppure se hai bisogno di autostima nella vita, nello sport, o per un momento significativo della tua esistenza, prova a leggere le frasi motivazionali che DiLei ha scelto per te.

Frasi motivazionali lavoro e business

Il luogo di lavoro è quello in cui ognuno di noi trascorre la maggior parte della sua esistenza, delle sue giornate; per questo è fondamentale, anche se non per tutti scontato, raggiungere la piena soddisfazione e svolgere la professione dei sogni, per sentirsi realizzati e fieri di sé.

La motivazione è tutto, è indispensabile per raggiungere i propri obiettivi e il successo desiderato. Ci sono momenti in cui – per svariate cause, personali e non – capita di sentirsi demotivati e privi di stimoli, vediamo alcune delle frasi motivazionali su lavoro e business, che possono aiutarci a trovare la forza per andare avanti e far vedere quanto valiamo professionalmente:

Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. (Confucio)

Non c’è nessuna alternativa al lavoro duro. (Thomas Edison)

Per avere successo, lavora sodo, non mollare mai e soprattutto coltiva una magnifica ossessione. (Walt Disney)

Spesso le grandi imprese nascono da piccole opportunità. (Demostene)

Sii felice della vita perché ti dà la possibilità di amare, lavorare, giocare e guardare le stelle. (Henry Van Dyke)

Il miglior premio che la vita ha da offrire è di gran lunga la possibilità di lavorare sodo per un lavoro che vale la pena fare. (Theodore Roosevelt)

C’è solo un modo per avviare un percorso, ed è iniziarlo; iniziarlo con il duro lavoro e la pazienza. (Jack London)

L’unico modo per fare un buon lavoro è amare quello che fai. (Steve Jobs)

Potrebbero esserci persone con più talento di te, ma non hai scuse se qualcuno lavora più duro di te. (Derek Jeter)

Il successo non è un caso. È duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e, soprattutto, amore per ciò che stai facendo o che stai imparando a fare. (Pelé)

Il talento è meno costoso del sale da tavola. Ciò che separa l’individuo di talento da quello di successo è un sacco di duro lavoro. (Stephen King)

Il genio è 1% talento e 99% lavoro duro. (Albert Einstein)

Spesso il successo nasce dove s’incontrano fortuna e duro lavoro. (Dustin Moskovitz)

Frasi motivazionali per la vita

Non sono nel lavoro, anzi, purtroppo anche nella vita di tutti i giorni, ci può capitare di avere dei momenti no, di sentirsi giù di morale. I motivi possono essere svariati, e diversi da persona a persona. È proprio in questi istanti negativi che è fondamentale trovare sempre la giusta motivazione per andare avanti, per non abbattersi. Perché “domani è un altro giorno” non è solo un detto, ma la realtà.

Non è facile trovare lo stimolo in ogni situazione, nel lavoro, ma anche nella scuola, nello sport, nelle questioni di famiglia. Ci sono però parole e aforismi famosi che possono aiutarci a riflettere e motivare chi sta cercando una spinta per andare avanti:

Se non sappiamo cosa vogliamo, quante possibilità abbiamo di ottenerlo? (Roberto Re)

L’esperienza mi ha insegnato che l’uomo quando desidera raggiungere un traguardo, trova dentro di sé risorse impensabili. (Umberto Veronesi)

Determinazione: è lavorare duramente mentre si è già stanchi per il duro lavoro che si è già fatto. (Arvin Lal)

A tutti i folli. I solitari. I ribelli. Quelli che non si adattano. Quelli che non ci stanno. Quelli che sembrano sempre fuori luogo. Quelli che vedono le cose in modo differente. Quelli che non si adattano alle regole. E non hanno rispetto per lo status quo. Potete essere d’accordo con loro o non essere d’accordo. Li potete glorificare o diffamare. L’unica cosa che non potete fare è ignorarli. Perché cambiano le cose. Spingono la razza umana in avanti. E mentre qualcuno li considera dei folli, noi li consideriamo dei geni. Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero. (Steve Jobs)

Arrendersi è facile, è quasi un sollievo, un riposo. Mentre rialzarsi richiede di stringere i denti, di resistere al dolore, alla fatica, alla disperazione. Richiede sforzo, coraggio, un animo impavido e una grande speranza. (Francesco Alberoni)

Solo quando è abbastanza buio, si possono vedere le stelle. (Martin Luther King)

L’ottimismo è un magnete della felicità. Se rimani positivo, le cose buone e le buone persone saranno attratte da te. (Mary Lou Retton)

Le difficoltà rafforzano la mente, così come il lavoro irrobustisce il corpo. (Seneca)

A volte non ottenere ciò che si vuole è un colpo di fortuna incredibile. (Dalai Lama)

La visione senza esecuzione è solo un’allucinazione. (Thomas Edison)

Devi aspettarti grandi cose da te stesso, prima ancora di farle. (Michael Jordan)

Gli ostacoli non mi fermano. Ogni ostacolo si sottomette alla rigida determinazione. (Leonardo da Vinci)

Non è tanto il numero degli anni nella vita, bensì è la vita negli anni che conta. (Abraham Lincoln)

Frasi motivazionali nello sport

Lo sport è una delle situazioni in cui, come il lavoro, può capitare di sentirsi inadeguati, non all’altezza. Ci sono momenti in cui si eccelle, che si alternano ad altri in cui invece – per motivi di varia natura – si fa fatica a raggiungere i propri obiettivi e ci si demoralizza, non credendo più nelle proprie capacità. Succede a tutti, è un dato di fatto.

Per questo anche nello sport, come nella vita, è fondamentale mettere impegno, fatica, costanza e determinazione: questo aiuta ad avere sempre la giusta motivazione per andare avanti, superare gli ostacoli e raggiungere i risultati desiderati. Se sei in un momento difficile e hai bisogno di aiuto, prova a leggere queste frasi motivazionali che DiLei ha scelto per te:

Non conta se finisci per terra, conta se ti rialzi. (Vince Lombardi)

Il più bello dei miei trofei? L’ultimo perché è più recente. (Diego Armando Maradona)

Lo sport non costruisce la personalità. La rivela. (Alex Zanardi)

Un vincitore è un sognatore che non si è arreso. (Nelson Mandela)

Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta. (Giampiero Boniperti)

La volontà di vincere, il desiderio di riuscire, l’impulso a raggiungere il tuo pieno potenziale… queste sono le chiavi che apriranno la porta all’eccellenza personale. (Confucio)

Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere. (Pelé)

Se non credi in te stesso, nessuno lo farà per te. (Kobe Bryant)

Abbiamo quaranta milioni di ragioni per fallire, ma non una sola scusa. (Rudyard Kipling)

Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio. (Samuel Beckett)

Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che era andata persa. (Alex Zanardi)

Non so per quale motivo io abbia avuto tutto questo successo. Non puntavo a vincere 20 Slam. La cosa in cui credo davvero è provare a non sprecare il proprio talento. Dando il massimo e non lasciando nessun rimpianto sulla tua strada, potendo essere così sempre orgoglioso di ciò che hai ottenuto. (Roger Federer)

Frasi motivazionali sull’autostima

Per vivere al meglio la propria vita c’è un ingrediente che non può assolutamente mancare: l’autostima. È quello che serve a ognuno di noi per essere fieri di se stessi, in grado di vivere ogni giorno a pieno, di cadere – sì – ma avere la forza di rialzarsi, senza alcun rimorso né rimpianto.

Non è facile, ma avere una buona dose di autostima è fondamentale per interagire in maniera performante nella vita di tutti i giorni e per raggiungere gli obiettivi desiderati a testa alta, senza mai fermarsi. Vediamo qui alcune delle più belle citazioni motivazionali sull’autostima che DiLei ha scelto proprio per te:

Impara a piacere a te stesso. Quello che pensi tu di te stesso è molto più importante di quello che gli altri pensano di te. (Seneca)

Osa diventare ciò che sei, e non disarmarti facilmente, ci sono meravigliose opportunità in ogni essere. Persuaditi della tua forza e della tua gioventù. Continua a ripetere incessantemente: “Non spetta che a me”. (André Gide)

Non abbassare mai la testa. Tienila sempre ben alzata. Impara a guardare il mondo dritto negli occhi. (Helen Keller)

Io credo in me stesso. Sono coraggioso. Io posso realizzare qualunque cosa intraprenda. (Napoleon Hill)

La fiducia in se stessi è il primo segreto del successo. (Ralph Waldo Emerson)

Possiamo ottenere l’approvazione degli altri, se agiamo bene e ci mettiamo d’impegno nello scopo; ma la nostra stessa approvazione vale mille volte di più. (Mark Twain)

Sii te stesso e di’ quel che pensi: chi se la prende non conta e chi conta non se la prende. (Theodor Seuss Geisel)

Credi in te stesso. Gli unici ad apprezzare uno zerbino sono quelli con le scarpe sporche. (Leo Buscaglia)

Qualunque fiore tu sia, quando verrà il tuo tempo, sboccerai. (Daisaku Ikeda)

Quando un uomo è contento di se stesso, ama l’umanità. (Luigi Pirandello)

Frasi motivazionali brevissime

A volte basta davvero poco per sentirsi amati e apprezzati per ciò che si è realmente. Per questo abbiamo scelto alcuni aforismi molto brevi ma significativi, che possono aiutarti a ritrovare la motivazione per “vincere”:

Vola solo chi osa farlo. (Luis Sepulveda)

Se non puoi, devi. E se devi, puoi. (Anthony Robbins)

Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta. (Milton Berle)

I nuovi inizi sono spesso mascherati da finali dolorosi. (Lao Tzu)

Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire. (Paulo Coelho)

La determinazione è la sveglia del volere umano. (Anthony Robbins)

Colui che vuole viaggiare felice deve viaggiare leggero. (Antoine de Saint-Exupery)

È dura fallire, ma è ancor peggio non aver mai provato ad avere successo. (Theodore Roosevelt)

Non pentirti di quel che hai fatto, se quando lo hai fatto eri felice. (Jim Morrison)

Frasi motivazionali per lo studio

Lo studio è importante per raggiungere i propri obiettivi nella vita, anche se non tutti la pensano così. Non è fondamentale forse, ma studiare è una fonte di ricchezza inesauribile. Lo studio presuppone anche il superamento di importanti esami, volti a testare le proprie conoscenze.

Non sempre è piacevole passare le ore sui libri – tra formule, esercizi e testi da imparare – questo è vero. A volte quella che manca è proprio la motivazione per riuscire nello studio, per ritrovare il piacere della conoscenza. Vediamo allora alcune delle più note frasi motivazionali e di incoraggiamento allo studio:

Non considerare mai lo studio come un dovere, ma come un’invidiabile opportunità. (Albert Einstein)

La cultura non si eredita, si conquista. (Andrè Malraux)

L’istruzione è il passaporto per il futuro, perché il domani appartiene a coloro che lo preparano oggi. (Malcolm X)

Chi non legge buoni libri non ha alcun vantaggio rispetto a chi non sa leggere. (Mark Twain)

L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo. (Nelson Mandela)

Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo. (Proverbio arabo)

Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. (Mahatma Gandhi)

La cosa bella dell’apprendimento è che nessuno può portartelo via. (B. B. King)

Cerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare, per imparare come farlo. (Pablo Picasso)

Un sogno non diventa realtà con una magia; ci vuole sudore, determinazione e lavoro duro. (Colin Powell)

Vai avanti. Non fermarti, non indugiare nel tuo viaggio, ma cerca l’obiettivo che hai davanti. (George Whitefield)

Non si scoprirebbe mai niente se ci si considerasse soddisfatti di quello che si è scoperto. (Lucio Anneo Seneca)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Sii come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. (Jim Morrison)

Il segreto del successo è la perseveranza verso lo scopo. (Benjamin Disraeli)

Frasi motivazionali sul lavoro di squadra

Dopo aver visto quali sono le migliori frasi motivazionali in ambito lavorativo, affrontiamo un argomento analogo, quello del lavoro di squadra. Essere un bel team, unito e in grado di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi, è fondamentale per lavorare serenamente e nella stessa direzione, senza invidie e battibecchi.

A volte, nel gruppo, può esserci qualcuno in difficoltà, privo di motivazione e autostima, che sta attraversando un momento difficile. Per questo è importante celebrare i successi di ogni collega, rallegrare i membri del team e dedicare loro frasi motivazionali. Eccone alcune:

Il lavoro in team può dar vita ad amicizie che durano tutta la vita. (Natalya Neidahrt)

Il lavoro di squadra è una decisione strategica. (Patrick Lencioni)

Per me, non c’è un grande chef senza un grande team. (Daniel Boulud)

Nessuno di noi è intelligente quanto tutti noi messi insieme. (Ken Blanchard)

Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme. (Proverbio africano)

Cercare il successo senza lavorare sodo è come cercare di raccogliere dove non si è seminato. (David Bly)

Ci vogliono due pietre focaie per accendere un fuoco. (Louisa May Alcott)

So che quando avrò dei figli, quando sarò più vecchio, li incoraggerò a fare sport, perché penso che ti insegni molto. Ti insegna la disciplina, il lavoro di squadra e che non c’è davvero un ‘io’ in una squadra. (Gregg Sulkin)

Da soli possiamo fare così poco; insieme, possiamo fare così tanto. (Helen Keller)

La cortesia avvelena la collaborazione. (Edwin Land)

La soddisfazione sta nell’impegno, non nel conseguimento. (Mahatma Gandhi)

Il talento vince le partite, ma il lavoro di squadra e l’intelligenza vincono i campionati. (Michael Jordan)

Nessuno di noi, me compresa, farà mai grandi cose. Ma tutti possiamo fare piccole cose, con grande amore, e insieme possiamo fare qualcosa di meraviglioso. (Madre Teresa)

Quello che ho imparato dall’11 settembre e che è davvero importante, prima di tutto, motivare tutti i lavoratori e capire che hanno lasciato le loro famiglie per aiutare a ripulire una situazione piuttosto terribile. Ogni volta che devi gestire un’emergenza, tutto risiede nel lavoro di squadra. (Joe Lhota)

Un pezzo di tronco crea un piccolo fuoco, che basta a riscaldarti; aggiungendo anche solo qualche altro pezzo puoi far esplodere un falò immenso, abbastanza grande da riscaldare tutta la tua cerchia di amici; inutile dire che l’individuo conta, ma il lavoro di squadra è dinamite. (Jin Kwon)

Frasi motivazionali dieta

Quando la dieta è necessaria per vivere in salute, perché si è raggiunto un peso che può essere molto pericoloso oppure si devono limitare alcuni cibi perché si soffre di determinate patologie, è fondamentale non perdere di vista l’obiettivo. È necessario non abbattersi mai e andare avanti a testa alta. Ecco alcuni aforismi e citazioni famose che possono aiutarti a trovare la motivazione:

Coloro che pensano di non avere tempo per l’esercizio fisico prima o poi dovranno trovare il tempo per la malattia. (Edward Stanley)

Un atteggiamento positivo creerà più miracoli di qualsiasi farmaco miracoloso. (Patricia Neal)

Porsi un obiettivo è la più potente forza umana di auto motivazione. (Paul J. Meyer)

L’ascensore per il successo è fuori uso. Usa le scale, un passo alla volta. (Joe Girard)

Credi in te stesso. Anche se all’inizio non ci riesci, fingi e a un certo punto, lo farai. (Venus Williams)

C’è un solo angolo dell’universo che puoi esser certo di poter migliorare, e questo sei tu. (Aldous Huxley)

Non essere una “se-potessi-sarei o una se-volessi-potrei-essere”. Sii e basta. (Sarah Ban Breathnach)

La forza non viene da ciò che puoi fare. Viene dal superare le cose che una volta pensavi di non poter fare. (Nikki Rogers)

Il successo non è definitivo e l’insuccesso non è fatale. L’unica cosa che conta davvero è il coraggio di continuare (Winston Churchill)

Frasi motivazionali da film e canzoni

Anche nei più famosi film e nelle canzoni che abbiamo visto e sentito magari centinaia di volte, spesso vengono pronunciate delle frasi motivazionali davvero profonde e significative. Proviamo a leggerne alcune insieme, tra quelle che DiLei ha scelto per te:

Frasi motivazionali dalle canzoni

Come veri figli della natura noi siamo nati, nati per essere selvaggi. Possiamo arrivare così in alto… Non voglio morire mai. (Steppenwolf – Born to be wild)

Conosco le battaglie dell’inseguire le ombre di ciò che vorresti essere. (Adam Lambert – Broken open)

E quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. (Antonello Venditti – Che fantastica storia è la vita)

Seguire tutto all’infinito fino a che tutto sia un po’ più chiaro. (Zucchero – Alla fine)

Siamo crepe dorate in un vaso di umanità. (Daniele Magro – Cuorearmato)

Prendi queste ali rotte e impara a volare. (Beatles – Blackbird)

Frasi motivazionali dai film