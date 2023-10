Fonte: iStock Frasi motivazionali sulla dieta per arrivare a un cambiamento

Qualsiasi cosa si debba fare nella vita ci vuole il giusto spirito. Le frasi motivazionali sulla dieta servono a iniziare con una carica di positività rispetto all’obiettivo che aiuta ad affrontare i momenti più duri del percorso.

Al di là del fatto che si tratta di una scelta che va fatta con l’ausilio di un professionista e che ci possono essere difficoltà legate a problemi di salute che non possono essere affrontate con il fai da te o il sentito dire, c’è una grossa parte il cui esito dipende dall’aspetto psicologico. Da come ci si pome di fronte alla questione e dalle ragioni per cui si decide di mettere in atto un cambiamento, che non è solo fisico, ma anche e soprattutto di mentalità rispetto alla cura di sé e del proprio corpo.

Ecco allora che DiLei ha deciso di fare una raccolta di citazioni e aforismi per aiutare tutte quelle persone che sanno già cosa fare, che sono ben supportate a livello medico e che hanno solo bisogno di una piccola spinta per cominciare e non lasciarsi abbattere dai propri schemi mentali.

Frasi motivazionali sulla dieta

Le frasi motivazionali sulla dieta non sono la cosa più importante, ma possono diventare quel quid in più che manca per lanciarsi in una nuova avventura. Possiamo stare certi che se manca il motivo giusto per cominciare i piani nutrizionali migliori e i professionisti più preparati non sono sufficienti. In tal senso le frasi sui sacrifici possono tornare utili per focalizzare quanto importante sia il fine che si vuole raggiungere.

Il segreto per andare avanti è iniziare (Sally Berger).

Perdere peso è una questione di cervello. Cambia pensiero e cambierai il tuo corpo.

Le sfide sono ciò che rende la vita interessante. Superarle è ciò che le dà significato (Joshua J. Marine).

L’esperienza ti dice cosa fare, la fiducia ti permette di farlo. Sii fiducioso, tu puoi perdere peso.

Il benessere è un’equazione: non devi mangiarti tutta la torta, ma puoi averne un pezzetto. Non privarti di niente (Cameron Diaz).

Porsi un obiettivo è la più potente forza umana di auto motivazione (Paul J. Meyer).

Non devi temere di perdere peso lentamente, devi avere paura di non fare niente.

Gli obiettivi più importanti non si raggiungono si vivono (Lorenzo Paoli).

Il successo non è definitivo e l’insuccesso non è fatale. L’unica cosa che conta davvero è il coraggio di continuare (Winston Churchill).

Non ci tratteniamo dall’osare perché le cose sono difficili. È perché non osiamo che le cose risultano difficili (Seneca).

Lotta per progredire, non per essere perfetto.

Finché c’è un obiettivo a cui puntare nulla è impossibile (Paul Arden).

Se vuoi qualcosa nella vita, allunga la mano e prendila (Christopher McCandless).

Fa’ che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo (Ippocrate di Coo).

È la motivazione che trasforma il tuo destino.

Il corpo del bambino obeso occidentale e lo scheletro di quello africano sono il prodotto dello stesso sistema alimentare (Vandana Shiva).

Non importa quanto lentamente si va, finché non ti fermi (Confucio).

Se i genitori mangiano tanta verdura e sulla tavola la frutta non manca mai, se in casa i dolci non esistono, allora le tendenze alimentari dei bambini si orienteranno di conseguenza (Umberto Veronesi).

Solo io posso cambiare la mia vita, nessuno può farlo per me.

Cambia i tuoi pensieri e cambierai il mondo (Norman Vincent Peale).

Chi è lento e costante vince la gara.

Uno dei più grandi piaceri della vita è portare a termine ciò che gli altri dicevano che non saresti riuscito a fare.

Sii la versione migliore di te stesso.

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci.

Sii più forte delle tue scuse.

Il mondo è pieno di persone di successo, alle quali era stato detto più e più volte che il loro sogno era impossibile. Scelsero di non ascoltare.

Il successo non è mai certo, ma il fallimento non è mai definitivo.

Fissare degli obiettivi è il primo passo per trasformare l’invisibile nel visibile (Anthony Robbins).

Il successo per uno scopo è la somma di piccoli sforzi, ripetuto giorno dopo giorno (Robert Collier).

La motivazione è l’inizio. L’abitudine è il dopo.

Niente funziona se non lo fai.

Non è che alcune persone hanno la forza di volontà e altre no. E ‘che alcune persone sono pronte a cambiare e altre non lo sono (James Gordon).

Le cattive abitudini sono come catene: troppo leggere da sentire fino a quando non sono troppo pesanti da portare.

Un atteggiamento positivo creerà più miracoli di qualsiasi farmaco miracoloso (Patricia Neal).

Non aspettare il momento giusto. Non sarà mai perfetto. Ci saranno sempre sfide, ostacoli. E allora inizia ora. Ogni piccolo passo serve a farti crescere e diventare sempre più forte, sempre più bravo, sempre più sicuro di te.

Frasi sul dimagrimento

Al di là dell’aspetto fisico, che deve rispecchiare i propri desideri e non i canoni imposti dalla società, è la salute la prima cosa a cui si deve pensare quando si cambiano le abitudini alimentari che hanno portato a prendere peso e a sovraccaricare gli organi vitali. Bisogna infatti tenere a mente come non è ciò che si vede allo specchio ciò che conta, ma quello che succede al proprio organismo quando lo si maltratta giornalmente.

Se hai intenzione di perdere peso, non aspettare che accada, fallo accadere, sii paziente e credici.

Il tuo corpo può fare qualsiasi cosa. È la tua mente che ha bisogno di essere convinta.

Mettete da parte tutte le scuse e ricordate questo: Siete capaci! (Zig Ziglar).

Per perdere peso non iniziare andando in palestra, inizia ad essere convinto nella tua testa.

C’è una differenza tra interesse e impegno. Quando sei interessato a fare qualcosa, lo fai solo quando le circostanze lo permettono. Quando si è impegnati a fare qualcosa, non si accettano scuse ma solo risultati.

Credi in te stesso.Anche se all’inizio non ci riesci, fingi e ad un certo punto, lo farai (Venus Williams).

Alcuni dicono che al destino non si comanda, che il destino non è una cosa nostra. Ma io so che non è così. Il nostro destino vive in noi, bisogna soltanto avere il coraggio di vederlo (Merida).

Il muscolo più testardo di tutti è la tua mente. Addestralo bene.

Non allenarti perché odii il tuo corpo, allenati perché lo ami.

Ricordati che sei coraggioso più di quanto credi, più forte di quello che sembri e più intelligente di quanto pensi.

La forza non viene da ciò che puoi fare. Viene dal superare le cose che una volta pensavi di non poter fare (Nikki Rogers).

Le scuse non bruciano le calorie. Perdi peso e vivi meglio.

Quando hai voglia di rinunciare, pensa al motivo per cui hai iniziato.

Se tutti pensano che non puoi farcela, allora devi farcela!

Alcune persone vogliono che accada. Alcuni vorrebbero che accadesse. Altri lo fanno accadere (Michael Jordan).

Ogni giorno, in ogni modo, sto sempre meglio.

Non lavoro duro perché odio il mio corpo. Mi alleno perché lo adoro!

Tutta la fatica che stai facendo oggi per stare in forma, sarà la gioia del domani, non mollare.

Coloro che pensano di non avere tempo per l’esercizio fisico prima o poi dovranno trovare il tempo per la malattia (Edward Stanley).

Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose (Albert Einstein).

Il fallimento non avrà mai il sopravvento su di me se la mia determinazione ad avere successo è abbastanza forte (Og Mandino).

Frasi sul cambiamento fisico

L’accettazione di sé e sdoganare determinate convinzioni legate a ciò che bello o brutto è una parte importante del cambiamento sociale, ma se le frasi motivazionali sulla dieta servono a mettere in moto un meccanismo che serve a prendersi cura del proprio corpo e, quindi, della propria salute ben venga iniziare un percorso di dimagrimento e mutare le proprie abitudini alimentari, di vita in generale.

Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti potuto essere (George Elliot).

Sono il migliore, è vero. Io però penso ancora a migliorare. Quando credi di essere perfetto vuol dire che sei finito (Valentino Rossi).

Non è una dieta, è un cambiamento di stile di vita.

Per cambiare il proprio corpo è fondamentale cambiare idea.

Niente è davvero difficile se lo si divide in tanti piccoli pezzettini (Henry Ford).

Non c’è miglior momento di adesso (Andre Agassi).

Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso (Nelson Mandela).

Provateci fino in fondo e credeteci. In qualsiasi campo della vita (Claudio Ranieri).

C’è un solo angolo dell’universo che puoi esser certo di poter migliorare, e questo sei tu (Aldous Huxley).

Tu decidi! Tu puoi prendere la decisione se resistere ad una tentazione per pochi minuti, o vivere bene col tuo corpo tutta la vita.

Non essere una “se-potessi-sarei o una se-volessi-potrei-essere”. Sii e basta (Sarah Ban Breathnach).

Il momento adatto per iniziare la dieta? Adesso. Perché chi ben comincia è a metà dell’opera.

Se qualcosa non ti piace, cambiala. Se non puoi cambiarla, cambia il tuo atteggiamento. Non lamentarti (Maya Angelou).

La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente assenza di malattia o infermità (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Fidati di te e saprai vivere. (Johann Wolfgang von Goethe).

Dieta, frasi ironiche

Le frasi sul ridere, legate a quelle motivazionali sulla dieta, insegnano quanto sia importante non prendersi troppo sul serio anche quando si sta affrontando una fase delicata e importante della propria vita. Ridere e scherzare non vuol dire essere superficiali, ma prendere la vita con la leggerezza necessaria per non pensare 24 ore su 24 alle difficoltà che si devono affrontare. Pensare di scalare una montagna in una sola volta rende l’impresa impossibile, se invece si pensa alla salita a una fase step by step tutto diventa più raggiungibile. Provare per credere.

Se sei stata capace di credere a Babbo Natale per almeno otto anni puoi credere in te per più di cinque minuti.

Una volta ho cercato di mettermi a dieta: sono state le tre ore peggiori della mia vita.

Non sono a dieta. Solo che non mangio quanto vorrei (Linda Evangelista).

Non premiarti con il cibo, non sei un cane.

La strada per dimagrire è tutta insalata.

Non scavare la tua tomba con il tuo stesso coltello e forchetta (Proverbio inglese).

Come ti vanno le cose? Strette!

L’ascensore per il successo è fuori uso. Usa le scale… un passo alla volta.

Oh Dio, se non puoi farmi dimagrire, fa’ almeno che i miei amici ingrassino (Erma Bombeck).

Non capisco perché la gente si ostini a voler bruciare i grassi. io brucerei i magri!

Sto seguendo una dieta, voglio proprio vedere dove va.

Non credo che il nuoto faccia dimagrire. Non ho mai visto un ippopotamo magro (Heinz Schenk).

È più facile far cambiare religione a un uomo che fargli cambiare la dieta (Margaret Mead).

Un buon metodo per dimagrire è spogliarsi e mangiare davanti a uno specchio. Funziona sempre perché quasi subito vi sbattono fuori dal ristorante (Boris Makaresko).

Mi hanno regalato una bilancia parlante. Quando mi sono pesato ha detto: “Non fate i cretini, pesatevi uno alla volta!”.

Questo è il mio consiglio se insisti a voler dimagrire: mangia quanto ti pare, soltanto non ingoiare (Harry Donald Secombe).