I sacrifici fanno parte della vita di ogni essere umano. Può trattarsi di piccole rinunce quotidiane che permettono di mantenere un equilibrio tra il privato, il professionale e la famiglia. Oppure di grandi rinunce fatte per dare priorità a un aspetto piuttosto che ha un altro, per esempio un trasferimento in un’altra città a causa del lavoro del partner oppure uno stop a un eventuale salto di carriera per non dover rinunciare alla gestione personale dei propri figli. Alcune volte i sacrifici sono volontari, altre vengono subiti. Spesso si tratta di scelte da prendere per dare una corretta direzione alla propria vita e per perseguire i propri obiettivi, ma può trattarsi anche di una decisione presa per il benessere di un’altra persona che ci è cara. Non è detto, però, che queste rinuncia non siano un trampolino di lancio verso nuove opportunità. Dipende dal punto di vista e dal lato in cui si guarda il bicchiere, se mezzo pieno o mezzo vuoto. Sicuramente, fare sacrifici non è semplice, ma può essere necessario e portare a qualcosa di positivo. Se si pensa a chi si mette a dieta, la rinuncia ai cibi che più piacciono è legata alla volontà di una perdita di peso che nel medio lungo periodo porterà a una maggiore soddisfazione e benessere fisico. Così anche gli sforzi e le rinunce più importanti possono servire per aprire nuove porte, alle volte anche inimmaginabili. Per chi è alla ricerca di espressioni che parlino dell’importanza del prendere determinate scelte, che possono sembrare negative, o del dover lasciar andare qualcosa, con DiLei trovate una selezione di frasi e aforismi sui sacrifici adatti a qualsiasi contesto e ambito della vita quotidiana, personale e professionale.

Frasi e aforismi sui sacrifici

Fare sacrifici può essere considerato un gesto di generosità verso qualcun altro oppure un’azione compiuta per liberarci di qualcosa o per raggiungere un obiettivo. Alcune frasi e aforismi sui sacrifici.

Il valore di un sentimento è la somma dei sacrifici che si è disposti a fare per esso. (John Galsworthy)

Un sacrificio compiuto per esigenza di onestà è la più alta gioia dello spirito. (Lev Tolstoj)

Sacrificarsi al servizio della vita equivale a una grazia. (Albert Einstein)

A volte, quando sacrifichi qualcosa di prezioso, non stai davvero perdendolo. Stai solo passandolo a qualcun altro. (Mitch Albom)

Forse nella vita non c’è alcuna felicità così perfetta come il sacrificio. (O. Henry)

Se un sacrificio è per voi una tristezza, non una gioia, non fatelo, non ne siete degni. (Romain Rolland)

Un sacrificio non arriverà mai ai piedi di Dio onnipotente se non sarà stato consumato in segreto. (Dino Buzzati)

Invece di pensare con terrore ai sacrifici che ci attendono, perché non li consideriamo un’occasione per liberarci dei falsi bisogni? (Fritz Schumacher)

Le gioie lasciano degli appetiti, i sacrifici, dei conforti. (Anne Barratin)

Dove c’è più sacrificio, c’è più generosità. (Padre Pio)

La generosità è sempre sacrificio di sé, ne è l’essenza. (Henry de Montherlant)

Il senso del sacrificio è l’assoluta umiltà necessaria per agire pur sapendo che non vedremo i risultati. (Alejandro Jodorowsky)

Un sacrificio non è veramente un sacrificio che quando è volontario. (Jules Michelet)

Noi siamo capaci di fare molti sacrifici nelle cose grandi, ma raramente siamo capaci di sacrificare le piccole. (Goethe)

Quando più facile è l’auto-sacrificio invece che l’auto-realizzazione! (Eric Hoffer)

Il sacrificio di sé è una passione così prepotente da fare impallidire, al confronto, perfino la fame e la lussuria. Avvolge e conduce alla distruzione le sue vittime nella più alta affermazione della loro personalità. L’oggetto non conta: può essere degno o indegno. Nessun vino è tanto inebriante, nessun amore così rovente, nessun vizio così attraente. Mentre si sacrifica, un uomo è per un momento più grande di Dio, giacché, infinito e onnipotente com’è, come può Dio sacrificarsi? (William Somerset Maugham)

Frasi sul sacrificarsi

Fare un sacrificio per qualcun altro non deve mai essere motivo di rimpianto o essere vissuto con malessere, come fosse una forzatura. C’è chi rinuncia alla propria vita e si lamenta di ciò che ha lasciato per favorire un’altra persona che, però, non le aveva chiesto nulla. Qualche citazione e aforisma sul sacrificarsi.

Questi giovani non si rendono conto che il sacrificio della vita è, forse, in molti casi, il più facile fra tutti i sacrifici e che sacrificare, per esempio, cinque o sei anni della propria impetuosa giovinezza a uno studio arduo e faticoso, al sapere, sebbene allo scopo di decuplicare in se stessi le forze per servire quella stessa verità e quella stessa causa che si è presa a cuore e che ci si è proposti di perseguire, è molto spesso superiore alle forze di molti di loro. (Fëdor Dostoevskij)

Se abbiamo avuto successo senza sacrificarci, è perché qualcuno si è sacrificato per noi. (Denis Waitley)

Non ho mai capito perché l’abnegazione sia nobile: perché sia meglio sacrificare sé stessi piuttosto che un altro. (Ivy Compton-Burnett)

In genere è per mestiere disposto a sacrificarsi chi non sa altrimenti dare un senso alla propria vita. (Cesare Pavese)

Gli amici non dovrebbero mai chiederei quei sacrifici che loro mai farebbero per noi. (Roberto Gervaso)

Nei sacrifici non richiesti c’è sempre la speranza d’una ricompensa. (Roberto Gervaso)

Nell’arte come nella vita, i sacrifici validi sono quelli che non rendono niente. (Jean Rostand)

Dominio di sé, sete di conoscenza e spirito di sacrificio sono le uniche virtù reali tra tutte quelle che si è soliti definire così. Perché solo in esse è attiva la volontà. (Arthur Schnitzler)

Se cominciate per sacrificare voi stesso a coloro che amate, finite per odiare coloro ai quali avete sacrificato voi stesso. (George Bernard Shaw)

Il nostro amore, la nostra disposizione al sacrificio e all’abnegazione di noi stessi fruttificano solo se portati nei rapporti con i nostri simili. La moralità non può vivere e fiorire che nella vita pratica. Noi siamo responsabili anche per gli altri. (Ignazio Silone)

Se si vede qualcuno pronto a sacrificarsi per noi, si deve sapere che ne trae il massimo piacere. Cerchiamo di impedirgli di sacrificarsi, e ci ficcherà un coltello in corpo… (Isaac Bashevis Singer)

Per certe anime compassionevoli, il sacrificio più grande è non avere nessuno per cui sacrificarsi. (Giovanni Soriano)

Frasi sacrifici sul lavoro

Che si abbia un’occupazione da dipendente o da libero professionista, svolgere la propria professione impone alcune rinunce, in primis del proprio tempo libero e privato. Ma allo stesso tempo è un’esperienza indispensabile per formarsi come persona e rendersi indipendente. Una serie di frasi e citazioni sui sacrifici sul lavoro.

Il sacrificio non è niente altro che la produzione di cose sacre. (Georges Bataille)

Il progresso di un artista è un continuo sacrificio, una continua estinzione della personalità. (Thomas Stearns Eliot)

Il primo sapone fu fatto con le ceneri di eroi, come le prime scimmie mandate nello spazio. Senza dolore, senza sacrificio, non avremmo niente. (Dal film Fight Club)

Per qualsiasi cosa valga la pena di avere si deve pagare un prezzo; e il prezzo è sempre lavoro, pazienza, amore, autosacrificio. Nessuna banconota, nessuna cambiale, ma l’oro del vero servizio. (John Burroughs)

Andate a parlare di sacrifici a chi scende in miniera o a chi tutte le mattine si alza dal letto pensando che fuori dalla porta lo attende la catena di montaggio. Io sono fortunato, io gioco, non mi sacrifico. (Jason Leonard)

Non ho altro da offrire che sangue, fatica, lacrime e sudore. (Winston Churchill)

C’è chi non esita a sacrificare un amore vero a un’ambizione sbagliata. (Alessandro Morandotti)

Il lavoro non mi piace, non piace a nessuno, ma a me piace quello che c’è nel lavoro: la possibilità di trovare se stessi. (Joseph Conrad)

E quando dico “lavoro” non penso ad una fatica, ad un supplizio che uno deve sopportare dalla mattina alla sera per rendersi indipendente dal punto di vista economico, ma ad una opportunità che Dio ci ha offerto per dare più senso alla nostra esistenza. Ricordatevi quello che vi dico: una cosa è “fare” il tabaccaio, e una cosa è “essere” tabaccaio. (Luciano de Crescenzo)

Uno sforzo continuo – non la forza o l’intelligenza – è la chiave che sprigiona il nostro potenziale. (Wiston Churchill)

Frasi sacrifici nello sport

Gli atleti sanno perfettamente che senza impegno e fatica, difficilmente si otterranno risultati. Il sudore, il tempo impiegato ad allenarsi impongono delle rinunce e svariati sforzi, sia dal punto di vista fisico che psicologico, per esempio quando si viene sconfitti. Una selezione di aforismi e frasi sui sacrifici nello sport.

Sudore più sacrificio equivalgono a successo. (Charlie Finley)

Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. (Michael Jordan)

Solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare. (Thomas Stearns Eliot)

Non conta se finisci per terra, conta se ti rialzi. (Vince Lombardi)

Potrebbero esserci persone con più talento di te, ma non hai scuse se qualcuno lavora più duro di te. (Derek Jeter)

Non so per quale motivo io abbia avuto tutto questo successo. Non puntavo a vincere 20 Slam. La cosa in cui credo davvero è provare a non sprecare il proprio talento. Dando il massimo e non lasciando nessun rimpianto sulla tua strada, potendo essere così sempre orgoglioso di ciò che hai ottenuto. (Roger Federer)

Anche se sei sulla strada giusta, verrai investito se non farai altro che sedertici sopra. (Will Rogers)

La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita. (Mahatma Gandhi)

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. (Lao Tzu)

Non fermarti quando sei stanco, fermati quando hai finito. (Marilyn Monroe)

Frasi sacrifici della mamma e dei genitori

Chi ha un figlio sa bene che crescere il proprio bambino significa rinunciare un po’ alla propria libertà. Si tratta però di rinunce fatte con amore che non costano più di tanto e che vengono compensate dal vedere la prole diventare adulta. Un po’ di citazioni e frasi sui sacrifici della mamma e dei genitori.

Ogni amicizia, e ogni amore, è fatta di sacrifici nascosti, gesti che l’altro non conosce subito, e che a volte non conoscerà mai direttamente. (Jonah Lynch)

Chiunque cerchi di guidare gli altri, deve essere in grado di rinunciare a molte cose. (Goethe)

Nella donna tutto è sacrificio, nell’uomo tutto è dovere. (Libero Bovio)

La donna è per natura più capace di sacrificio. La nonviolenza, perciò, le risulta più facile. (Mahatma Gandhi)

La buona madre non deve essere, come la mia, una semplice creatura di sacrificio: deve essere una donna, una persona umana. (Sibilla Aleramo)

La mentalità che sta dietro una frase come “Io mi sono sacrificato per te!” è straordinariamente efficace nell’inculcare un senso di colpa. Un genitore con essa ti richiama alla memoria tutte le volte che ha rinunciato alla propria felicità purché tu avessi una data cosa. (Wayne Dyer)

Ci sono principi che non ammettono compromessi e per la cui pratica occorre essere pronti a sacrificare anche la vita. (Mohandas Gandhi)

Non mi piace, a me, il sacrificio. E i sacrifici materni… Aaah! (Elsa Morante)

L’amore non è un sentimento di felicità, ma una volontà di sacrificio. (Michael Novak)

Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì. (Rita Levi Montalcini)

Senza ambizione non si inizia nulla. Senza lavoro non si finisce nulla. Il successo non ti verrà regalato. Devi conquistarlo. (Ralph Waldo Emerson)

Frasi sacrifici e soddisfazioni

Per avere successo e ottenere delle gratificazioni, così come nello sport, bisogna lavorare sodo, prepararsi e questo implica dover attraversare ostacoli e momenti complicati. Qualche aforisma e citazione sui sacrifici e le soddisfazioni.