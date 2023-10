Soddisfazioni, le frasi per celebrare i successi e gli obiettivi raggiunti

Fonte: 123rf Le migliori frasi per celebrare i successi e gli obiettivi raggiunti

Ci sono momenti della vita che è bello celebrare, sono quelli in cui ci si sente felici dei risultati ottenuti, oppure di quelli che hanno saputo conquistare le persone che abbiamo accanto. Le soddisfazioni sono fondamentali nel corso dell’esistenza, perché ci fanno stare bene e poi perché è importante festeggiare i successi, grandi e piccoli, ed è bello esprimere la contentezza e condividerla.

Infatti se stare accanto nei momenti difficili è fondamentale, lo è anche celebrare gli obiettivi portati a termine. E – tra l’altro – non è sempre necessario che siano gli altri a farlo per noi, possiamo anche festeggiare da soli i nostri successi, a riprova che volersi bene per primi è uno dei passi più importanti che possiamo compiere per il nostro benessere.

Ma come farlo? Lo si può fare grazie a pensieri propri, oppure con frasi sulla soddisfazione di pensatori e pensatrici celebri.

DiLei ha selezionato citazioni e aforismi adatti a ogni occasione, da dedicare o da dedicarsi, per ricordarsi che ogni obiettivo, piccolo o grande che sia, è importante.

Frasi sulla soddisfazione

Che sia un traguardo personale, un obiettivo lavorativo, o una scelta importante che abbiamo fatto sulla nostra vita, non importa. Celebrare i momenti belli, le soddisfazioni ottenute, è importante, perché ci aiuta a renderci conto del percorso fatto e – magari – anche della fatica e dell’impegno che abbiamo profuso per ottenere quel risultato.

E allora cosa c’è di meglio di una frase per congratularsi o per dire all’altra persona “bravo ce l’hai fatta”? Ecco che ci vengono in supporto le frasi sulla soddisfazione per esprimere il proprio affetto, ma anche per capire che – a volte – la cosa importante è non mollare, non farlo neppure quando tutto sembra voler remare contro.

Chiunque voglia riuscire in un’impresa deve essere disposto a bruciare le navi o tagliare i ponti per impedirsi ogni possibilità di tornare sui suoi passi. Solo comportandosi così può essere certo di conservare lo stato mentale detto “ardente desiderio di riuscire”, che è un principio essenziale del successo. (Napoleon Hill)

A fare del male si prova talvolta piacere, ma il piacere passa subito e il male resta. Fare il bene costa fatica; ma la fatica passa subito e resta il bene; e col bene restano la pace della coscienza, la soddisfazione di sentirsi bene e la fierezza della vittoria! (Papa Giovanni Paolo I)

L’accoglienza migliore? Il sorriso. La miglior medicina? L’ottimismo. La soddisfazione più grande? Il dovere compiuto. (Madre Teresa)

Apri gli occhi, guardati dentro. Sei soddisfatto della vita che stai vivendo? (Bob Marley)

Non il talento, nulla è più comune di uomini di talento falliti. Non il genio; il genio incompreso è ormai un luogo comune. Non l’istruzione; il mondo è pieno di derelitti istruiti. Solo la perseveranza e la determinazione sono onnipotenti. (Calvin Coolidge) Uno spirito, un’anima, un cuore soddisfatti sono recipienti pieni d’acqua: non ricevono più nulla che non rigettino subito. (Gilbert Cesbron)

Un albero il cui tronco si può a malapena abbracciare nasce da un minuscolo germoglio. Una torre alta nove piani incomincia con un mucchietto di terra. Un lungo viaggio di mille miglia si comincia col muovere un piede. (Lao Tse)

In quel momento la guardai negli occhi, e mi parve di scorgere il mondo e i suoi universi, dimmi, esiste una soddisfazione più grande di un amore ricambiato?

(Stephen Littleword) Sono convinto che circa la metà di quello che separa gli imprenditori di successo da quelli che non hanno successo sia la pura perseveranza. (Steve Jobs)

Tu sei al centro di tutte le tue relazioni, quindi sei responsabile della stima di te stesso, crescita, felicità e realizzazione. Non aspettarti che l’altro ti regali queste cose. Devi vivere come se fossi solo e gli altri fossero doni che ti vengono offerti per aiutarti ad arricchire la tua vita. (Leo Buscaglia)

Il successo non deve essere inseguito; deve essere attratto dalla persona che diventi. (Jim Rohn)

Sì, il Nirvana esiste: consiste nel condurre il tuo gregge ad un pascolo verde, mettere il tuo bambino a letto, e scrivere l’ultima riga della tua poesia.

Frasi sulla soddisfazione lavorativa

Il lavoro, ma anche lo studio, sono parti importanti della vita di ognuno di noi: ci si impegna, si cerca di ottenere risultati, di raggiungere le giuste soddisfazioni.

A volte con fatica, altre più facilmente, altre ancora magari non si riesce a raggiungere subito il traguardo che ci eravamo prefissati, ma comunque il percorso è stato costellato di qualche soddisfazione. Che vale la pena celebrare, come tutte le cose belle della vita. Così come vale la pena ricordarsi che per raggiungerle bisogna metterci impegno e sforzi e, magari, anche uscire dalla propria zona di comfort.

Le frasi sulla soddisfazione lavorativa, da tenere per sé o da dedicare a una persona speciale.

Le persone non devono credere in te perché tu possa avere successo. Basta lavorare sodo, quando ci riuscirai, ci crederanno. (Stephen Keshi)

Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa. (Peter Druker)

Nel momento stesso in cui dubitate di poter volare, cessate anche di essere in grado di farlo. (Sir James Matthew Barrie)

Gli imprenditori registrano in media 3.8 fallimenti prima del successo finale. Ciò che distingue quelli che hanno successo è la loro incredibile persistenza. (Lisa M. Amos)

Le persone, raramente hanno successo se non si divertono in quello che stanno facendo. (Dale Carnegie)

Il miglior premio che la vita ha da offrire è di gran lunga la possibilità di lavorare sodo per un lavoro che vale la pena fare. (Theodore Roosevelt)

Un uomo di grande capacità ha bisogno di uno scopo pregevole per essere soddisfatto; così come i grandi bocconi son fatti per i grandi palati, le materie sublimi si addicono ai sublimi geni. (Baltasar Gracián y Morales)

Perché le persone possano essere soddisfatte del proprio lavoro, sono necessarie tre cose: devono svolgerlo con piacere; non devono lavorare troppo; devono realizzarsi nel lavoro che svolgono. (Bruce Lee)

Stay hungry, stay foolish. – Siate affamati, siate folli. (Steve Jobs)

Il successo non è un caso. È duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e, soprattutto, amore per ciò che stai facendo o che stai imparando a fare. (Pelé)

La grandezza deriva dal fare bene molte piccole cose. Prese singolarmente non si tratta di cose importanti. Ma, tutte insieme, aggiungono valore al nostro operato (Edward Finkelstein)

Chi è soddisfatto è ricco. (Lao-Tzu)

Senza ambizione non si inizia nulla. Senza lavoro non si finisce nulla. Il successo non ti verrà regalato. Devi conquistarlo. (Ralph Waldo Emerson)

Devi alzarti ogni mattina con determinazione se vuoi andare a letto con soddisfazione. (George Lorimer)

Per avere successo, lavora sodo, non mollare mai e soprattutto coltiva una magnifica ossessione. (Walt Disney)

Soddisfazioni personali, frasi

I piccoli grandi traguardi della vita sono fondamentali, anche solo per capire da dove siamo partiti e vedere fino a dove siamo riusciti ad arrivare. Celebrare i propri successi è importante, anche quelli che riguardano noi e solo noi soltanto.

Le soddisfazioni personali, ad esempio, sono piccole grande gioie che ci fanno sentire appagati e contenti: festeggiarle con la frase giusta, magari dedicandosela, è un gesto speciale che ci ricorda che dobbiamo essere i primi a gioire dei nostri buoni risultati.

La soddisfazione personale è l’ingrediente più importante del successo. (Denis Waitley)

Ora, non ci si ferma soddisfatti, e felici, quando un nostro desiderio si realizza. Piuttosto, ci si spinge subito a desiderare qualcos’altro che ci possa soddisfare in maniera migliore. Desideriamo il desiderio più che la realizzazione di esso. (Zigmunt Bauman)

La felicità non viene da un lavoro facile, ma dal bagliore di soddisfazione che appare dopo il raggiungimento di un compito difficile, che richiedeva il nostro meglio. (Theodore Isaac Rubin)

Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto no. È grazie a loro se sono quel che sono. (Albert Einstein)

I sogni più ridicoli e più folli sono stati talvolta causa di successi straordinari. (Marchese di Vauvenargues)

Lo scopo della vita non è vincere. Lo scopo della vita è crescere e condividere. Quando ti accadrà di guardare indietro a ciò che hai fatto nella vita, troverai più soddisfazione dai piaceri che hai portato nella vita degli altri che dai momenti in cui li hai emarginati e sconfitti. (Harold Kushner)

Se hai amato qualche donna e qualche paese ti puoi ritenere soddisfatto, perché anche se dopo muori, non ha importanza. (Ernest Hemingway)

Devi alzarti ogni mattina con determinazione se vuoi coricarti con soddisfazione. (George Horace Lorimer)

Le migliori vittorie, le più grandi soddisfazioni, i momenti di vera gioia sono quelli per i quali si sono impiegati più tempo, energia e forza, in cui ci si è spesi completamente. (Stefania Belmondo)

Piccole grandi soddisfazioni, frasi

Sono le piccole grandi soddisfazioni a fare la differenza in una vita, perché in fondo non bisogna raggiungere grandi traguardi o ottenere vittorie incredibili, ma è più importante sapere di averci messo impegno e passione.

Le frasi sulle piccole grandi soddisfazioni, sono citazioni e aforismi per noi e per le persone alle quali vogliamo dedicare la nostra soddisfazione.

Il talento ti lascia a piedi se non lavori duro tutti i giorni per ciò che vuoi ottenere. (Will Smith)

Chi è sempre tranquillo non cresce: sta. Chi è perennemente soddisfatto non ha dubbi e non proverà cose diverse. Chi non esplora non troverà terra nuova e sorprendente. (Beppe Severgnini)

Il fallimento non avrà mai il sopravvento su di me se la mia determinazione ad avere successo è abbastanza forte. (Og Mandino)

Mostratemi un uomo completamente soddisfatto: vi mostrerò un fallimento. (Thomas Alva Edison)

L’avidità è un pozzo senza fondo che esaurisce la persona nello sforzo incessante di soddisfare il bisogno senza mai raggiungere la soddisfazione.

(Erich Fromm) Questi giovani non si rendono conto che il sacrificio della vita è, forse, in molti casi, il più facile fra tutti i sacrifici e che sacrificare, per esempio, cinque o sei anni della propria impetuosa giovinezza a uno studio arduo e faticoso, al sapere, sebbene allo scopo di decuplicare in sé stessi le forze per servire quella stessa verità e quella stessa causa che si è presa a cuore e che ci si è proposti di perseguire, è molto spesso superiore alle forze di molti di loro. (Fëdor Dostoevskij)

Per qualsiasi cosa valga la pena di avere si deve pagare un prezzo; e il prezzo è sempre lavoro, pazienza, amore, autosacrificio. Nessuna banconota, nessuna cambiale, ma l’oro del vero servizio.(John Burroughs)

È con le occasioni mancate che a poco a poco noi ci costituiamo un patrimonio di felicità. Quando il desiderio è soddisfatto, non resta che morire. (Alberto Savinio)

Le soddisfazioni più belle arrivano all’improvviso, quando meno te l’aspetti. In una Frase, un Pensiero, una Canzone, una Dedica in un giorno qualunque. La potenza di un dono gratuito e inaspettato è così grande che l’emozione derivante è incontrollabile: così grande che una lacrima di commozione passa dagli occhi, ma viene prodotta direttamente dal cuore. (Anton Vanligt)

Sacrifici e soddisfazioni, frasi

Il successo e la soddisfazione, spesso, sono cose che vanno cercate: non si ottiene ciò che si desidera senza lavoro e impegno e senza una buona dose di motivazione. Per questa ragione non si può pensare che le soddisfazioni arrivino senza sacrifici e, anzi, forse lavorare molto su qualcosa è ciò che rende il raggiungimento di quell’obiettivo ancora più interessante.

Le citazioni e gli aforismi che ci parlano del collegamento, inevitabile, tra sacrifici e soddisfazioni.