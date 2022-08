Fonte: iStock Frasi sul lavoro, le più belle e motivazionali

Lavorare è un impegno oneroso, che dobbiamo portare avanti con serietà giorno dopo giorno – a meno di non essere tra i pochi fortunati che possono permettersi di rinunciare ad uno stipendio sicuro. È proprio il lavoro ad occupare gran parte del nostro tempo, un appuntamento (quasi) quotidiano che ci consente non solo di portare a casa i soldi di cui abbiamo bisogno per mantenerci, ma anche di sentirci soddisfatti del nostro operato. Su DiLei abbiamo raccolto le più belle frasi sul lavoro, per trovare la giusta motivazione.

Frasi per un lavoro che ami

Poter fare il lavoro che ami è senza dubbio un’opportunità straordinaria: le ore passano più in fretta quando fai qualcosa che ti appassiona, ma per la maggior parte delle persone non resta che adattarsi ad un impiego che non offre spunti così stimolanti. Ecco alcune frasi che potranno aiutarti a trovare piacere nel tuo lavoro – e non penserai più al lontano pensionamento.

Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. (Confucio)

Felice colui che ha trovato il suo lavoro; non chieda altra felicità. (Thomas Carlyle)

Quanto più mi piace fare qualcosa, tanto meno lo chiamo lavoro. (Richard Bach)

Arriva il momento in cui dovresti iniziare a fare quello che vuoi. Prendi un lavoro che ami. Salterai giù dal letto al mattino. Penso che tu sia fuori di testa se continui a fare lavori che non ti piacciono perché pensi che sembrerà buono sul tuo curriculum. (Warran Buffett)

L’unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare, non fermatevi, come capita per le faccende di cuore, saprete di averlo trovato non appena ce l’avrete davanti. E, come le grandi storie d’amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. Quindi continuate a cercare finché non lo trovate. Non accontentatevi. (Steve Jobs)

Finché mi diverto, non sento il bisogno di andare in pensione. (Stan Lee)

Lavorare senza amore è schiavitù. (Madre Teresa di Calcutta)

Trova un lavoro che ti piaccia ed avrai cinque giorni in più per ogni settimana. (H. Jackson Brown Jr)

Fa quello che ami. Quando ami il tuo lavoro, diventi il miglior lavoratore del mondo. (Uri Geller)

Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l’amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione concreta della felicità sulla terra. (Primo Levi)

Se trascurerai il tuo lavoro non ti piacerà, ma se lo farai con passione ti divertirai. (Philip Sidney)

Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per molti tormento, tormento di non averlo, tormento di fare un lavoro che non serva, non giovi a un nobile scopo. (Adriano Olivetti)

Tutti sono stati creati per un lavoro particolare, e il desiderio di questo lavoro è stato messo in ogni cuore. (Rumi)

Niente è veramente lavoro a meno che non preferiate fare qualcos’altro. (James Matthew Barrie)

Frasi sul lavoro di squadra

Nella maggior parte dei casi, saper lavorare in team è un requisito fondamentale. Insieme è più facile raggiungere anche gli obiettivi più impegnativi, ed è per questo che il lavoro di squadra è così importante. Scopriamo le frasi più belle che parlano proprio di questo.

Il lavoro di squadra è la capacità di lavorare insieme per una visione comune. La capacità di dirigere il lavoro individuale verso gli obiettivi dell’intera organizzazione. È il carburante che consente a persone comuni di ottenere risultati non comuni. (Andrew Carnegie)

Lieve è l’operar se in molti è condiviso. (Omero)

La forza della squadra è ogni singolo membro. La forza di ogni membro è la squadra. (Phil Jackson)

Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo. (Henry Ford)

La cosa bella del lavoro di squadra è che hai sempre qualcuno dalla tua parte. (Margaret Carty)

Il tutto non è mai la somma delle sue parti – è maggiore o minore, a seconda di come riescono a collaborare i suoi membri. (Chuck Noll)

Nessuno di noi è intelligente quanto tutti noi messi insieme. (Ken Blanchard)

Il miglior lavoro di squadra viene da coloro che lavorano in modo indipendente verso un obiettivo comune. (James Cash Penney)

Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati. (Michael Jordan)

Nessuno può fischiettare una sinfonia; ci vuole un’intera orchestra per suonarla. (Halford Edward Luccock)

Quando mai è stato prodotto del miele con una sola ape in un alveare? (Thomas Hood)

Non importa quanto un uomo possa fare, non importa quanto coinvolgente la sua personalità possa essere, egli non farà molta strada negli affari se non sarà in grado di lavorare con gli altri. (John Craig)

Molte mani rendono il lavoro leggero. (John Heywood)

Le grandi cose nel business non vengono mai da una sola persona, ma da un team di persone. (Steve Jobs)

Nella lunga storia del genere umano (e anche del genere animale) hanno prevalso coloro che hanno imparato a collaborare ed a improvvisare con più efficacia. (Charles Darwin)

Frasi motivazionali sul lavoro

La routine quotidiana può diventare difficile da sostenere, e il lavoro è tra le prime cause di stress. Ma non puoi proprio fare a meno della tua occupazione: ecco le più profonde frasi motivazionali, che ti spingeranno a guardare al tuo lavoro con occhio diverso.

Il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno. (Voltaire)

L’artista è nulla senza il talento, ma il talento è nulla senza il lavoro. (Émile Zola)

È accaduto così in tutte le epoche del mondo che alcuni hanno lavorato e altri hanno, senza lavoro, goduto di una gran parte dei frutti. Questo è sbagliato, e non deve continuare. (Abraham Lincoln)

Non sono né la ricchezza né la fama a dare la felicità, ma il lavoro e la tranquillità. (Thomas Jefferson)

Il lavoro che non è mai iniziato è quello che richiede più tempo per essere finito. (J. R. R. Tolkien)

Senza ambizione non si inizia niente. Senza lavoro non si finisce niente. Il premio non ti sarà recapitato. Devi guadagnartelo. (Ralph Waldo Emerson)

Lavora come se non avessi bisogno di soldi. Ama come se non avessi mai sofferto. Danza come se nessuno ti guardasse. (Satchel Paige)

Tutta la crescita dipende dall’attività. Non c’è sviluppo fisico o mentale senza sforzo, e lo sforzo significa lavoro. (Calvin Coolidge)

Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi del tempo libero. (Aristotele)

Se lavorerete per il presente, il vostro lavoro resterà insignificante; bisogna lavorare pensando solamente al futuro. Forse solo in paradiso l’umanità vivrà per il presente; finora essa è sempre vissuta d’avvenire. (Anton Čechov)

Chi si vergogna del suo lavoro non può avere rispetto per se stesso. (Bertrand Russell)

È impossibile godere a fondo l’ozio se non si ha una quantità di lavoro da fare. (Jerome Klapka Jerome)

Il lavoro del corpo libera dalle pene dello spirito e rende i poveri felici. (François de La Rochefoucauld)

Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo. (Lev Tolstoj)

Il lavoro non è vergogna; è l’ozio vergogna; se tu lavori, presto ti invidierà chi è senza lavoro mentre arricchisci; perché chi è ricco ha successo e benessere. (Esiodo)

Tutti lavoriamo per arrivare al riposo: è ancora la pigrizia a renderci laboriosi. (Jean-Jacques Rousseau)

Tieni in pugno il tuo lavoro, o sarà lui a tenere in pugno te. (Benjamin Franklin)

In fin dei conti il lavoro è ancora il modo migliore di far passare la vita. (Gustave Flaubert)

Frasi sul lavoro divertenti

Lo sappiamo bene, lavorare non è certo il modo ideale per occupare il proprio tempo. Tuttavia, per la maggior parte delle persone si tratta di qualcosa di cui non si può fare proprio a meno. E allora perché non riderci su? Ecco alcune battute divertentissime sul lavoro, per combattere la noia con un pizzico di ironia.

Mi piace il lavoro, mi affascina completamente; potrei rimanere seduto per ore e ore a guardare qualcuno che lavora. (Jerome Klapka Jerome)

Quando un uomo ti dice che è diventato ricco grazie al duro lavoro, chiedigli: “Di chi?”. (Don Marquis)

Ogni mattina mi sveglio e spulcio la lista Forbes degli uomini più ricchi del mondo. Io non ci sono, così vado a lavorare. (Robert Orben)

Si sa che il lavoro ha sempre addolcito la vita: il fatto è che non a tutti piacciono i dolciumi. (Victor Hugo)

Mi piace fare il presidente. La paga è buona e posso andare al lavoro a piedi. (John F. Kennedy)

Non tutti lavorano in ufficio, compresi quelli che ci lavorano. (Jim Davidson)

Io sono uno statale e come tutti gli statali lavoro pochissimo. Quando morirò sulla mia lapide scriveranno: Qui riposa, per la seconda volta, Dario Vergassola. (Dario Vergassola)

Fare il ministro del lavoro in un paese dove il lavoro non c’è, è come fare il bidello di una scuola a Ferragosto! (Maurizio Crozza)

Se non volete lavorare, dovete lavorare per guadagnare il denaro sufficiente per consentirvi di non lavorare. (Samuel Butler)

Eravamo in tre e lavoravamo come un sol uomo. Cioè due di noi poltrivano sempre. (Groucho Marx)

Prima dei 30 anni, troppo giovane, senza esperienza. Dopo i 50 anni, troppo vecchio, troppo caro. Per molti la speranza di lavoro è di 20 anni contro una speranza di vita di 100 anni. (Bernard Pivot)

Quando vai al lavoro, se il tuo nome è sull’edificio sei ricco. Se ce l’hai sulla scrivania, fai parte del ceto medio. E invece se ce l’hai sulla camicia sei povero. (Rich Hall)

Lavorando con impegno otto ore al giorno potresti diventare il capo e lavorare dodici ore al giorno. (Robert Frost)

Non mi piace il lavoro anche se è qualcun altro a farlo. (Mark Twain)

Frasi famose sul lavoro

Molti scrittori, filosofi e uomini di successo hanno scritto frasi famosissime sul lavoro, che possono darti uno spunto di riflessione per imparare ad amare ciò che fai e per mettere tutto te stesso nella tua occupazione. Ecco alcuni dei pensieri più belli e profondi, da leggere e rileggere.

Il lavoro nobilita l’uomo. (Charles Darwin)

Un uomo senza lavoro è un uomo umiliato. (Enzo Biagi)

Un uomo non è un pigro, se è assorto nei propri pensieri; esistono un lavoro visibile e uno invisibile. (Victor Hugo)

Un uomo saggio svolge la propria funzione, si applica a qualsiasi lavoro e, una volta finito, se lo lascia alle spalle. (Osho)

La pigrizia può sembrare attraente, ma è il lavoro a darti le soddisfazioni. (Anna Frank)

Non ci viene data la chance di fare molte cose e ogni cosa dovrebbe essere davvero eccellente. Perché questa è la nostra vita. (Steve Jobs)

Come ca**o si può pensare che sia divertente svegliarsi alle sei e mezzo con la soneria, saltar giù dal letto, vestirsi, ingoiare qualcosa di malavoglia, cagare, pisciare, spazzolarsi denti e capelli e buttarsi nel traffico per arrivate in un posto dove essenzialmente si facevano un sacco di soldi per qualcun altro e essere anche grati a chi ti dava la possibilità di farlo? (Charles Bukowski)

Il lavoro è una manna quando ci aiuta a pensare a quello che stiamo facendo. Ma diventa una maledizione nel momento in cui la sua unica utilità consiste nell’evitare che riflettiamo sul senso della vita. (Paulo Coelho)

Bisogna lavorare ed osare se si vuol vivere veramente. (Vincent van Gogh)

Il lavoro intellettuale strappa l’uomo alla comunità umana. Il lavoro materiale, invece, conduce l’uomo verso gli uomini. (Franz Kafka)

Ho sempre avuto ben chiaro che dovevo lavorare, perché non esiste femminismo che si rispetti che non sia basato sull’indipendenza economica. (Isabel Allende)

Una persona che lavora dovrebbe avere anche il tempo per ritemprarsi, stare con la famiglia, divertirsi, leggere, ascoltare musica, praticare uno sport. Quando un’attività non lascia spazio a uno svago salutare, a un riposo riparatore, allora diventa una schiavitù. (Papa Francesco)

Frasi sul duro lavoro

Lavorare duramente, stancarsi e sentirsi finalmente soddisfatti: è questa la chiave del successo, soprattutto se per successo intendiamo quella bellissima sensazione di aver compiuto il proprio dovere. Vediamo alcune delle più celebri frasi che elogiano il duro lavoro.