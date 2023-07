Le più belle frasi sul successo: per raggiungerlo, mantenerlo e goderselo

123rf

Raggiungere i propri obiettivi, essere apprezzati è un desiderio di tutti. Le frasi sul successo possono aiutare a capire come raggiungerlo, essere di sprone per non perdersi mai d’animo, ma anche comprendere quale sia la via per mantenerlo senza lasciare che ci cambi negativamente.

Il concetto di felicità è soggettivo, ognuno ha le proprie ambizioni e i propri sogni nel cassetto. Nessuno ha il diritto di giudicare o mettere bocca nelle scelte professionali o di vita di nessuno. Quello che può rappresentare per una determinata persona il successo non è detto che lo sia per un’altra.

Ecco allora che la raccolta di aforismi e citazioni di DiLei vuole essere uno spunto di riflessione e una guida per capire se si sta andando nella giusta direzione. Se si sta percorrendo una strada per sé o per gli altri, se si sta affrontando il successo in maniera sana e costruttiva o se c’è qualcosa che va cambiato: se si deve aggiustare il tiro per raggiungere il fine più importante, la serenità.

Frasi sul successo personale e lavorativo

Quando si pensa alle frasi sul successo si pensa subito a un posto di lavoro di prestigio, con uno stipendio alto. Oltre a questo però c’è anche la realizzazione personale e un dettaglio non di poco conto: i desideri di ognuno sono intimi e diversi da quelli degli altri. Per dimostrare di avercela fatta nella vita non si deve aspirare a obiettivi dati dalla società o dal sentire comune: per essere davvero felici si deve dare ascolto al proprio cuore.

Non è possibile unire i puntini guardando avanti; potete solo unirli guardandovi all’indietro. Così, dovete aver fiducia che in qualche modo, nel futuro, i puntini si potranno unire (Steve Jobs).

È vero successo quello che ti dà una virtù in più di quella che avevi (Fabrizio Caramagna).

Per creare una startup di successo servono tre cose: partire con persone di talento, fare qualcosa che le persone vogliono e spendere meno soldi che puoi (Paul Graham).

I due segreti del successo: 1 Cominciare. 2 Finire.

Cerca di diventare non un uomo di successo ma piuttosto un uomo di valore (Albert Einstein).

Ci sono tre qualità che ogni individuo deve avere per raggiungere il successo: la pazienza di un monaco, il coraggio di un guerriero, l’immaginazione di un bambino (Sharad Vivek Sagar).

Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa (Peter Drucker).

Non giudicare ogni giorno dal raccolto che raccogli, ma dai semi che pianti (Robert Louis Stevenson).

Se ti appassiona qualcosa e lavori duramente, allora avrai successo (Pierre Omidyar).

Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta (Milton Berle).

È letteralmente vero che puoi avere successo in modo migliore e più rapido aiutando gli altri ad avere successo (Napoleon Hill).

Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto (Thomas Jefferson).

Il segreto per assumere persone di successo è uno solo: cerca gente che vuole cambiare il mondo (Marc Benioff).

Il successo arriva quando l’opportunità incontra la preparazione (Zig Ziglar).

Nulla può impedire all’uomo con il giusto atteggiamento mentale di raggiungere il proprio obiettivo; nulla sulla terra può aiutare l’uomo con l’atteggiamento mentale sbagliato (Thomas Jefferson).

La cosa più difficile del successo è che devi continuare ad avere successo (Irving Berlin).

Il successo è una conseguenza, non un obiettivo (Gustave Flaubert).

Agevola il successo capire un po’ prima degli altri. A volte basta solo un anticipo di qualche minuto (Carlo Gragnani).

Il successo imprenditoriale è dove la tua visione, influenza e creatività convergono; è dove le opportunità diventano infinite e le tue capacità senza limiti (Farshad Asl).

Per avere successo bisogna porsi queste quattro domande: Perché? Perché no? Perché non io? Perché non adesso? (James Allen).

Le cinque abilità imprenditoriali essenziali per il successo: concentrazione, selezione, organizzazione, innovazione e comunicazione (Harold S. Geneen).

Il successo non deve essere inseguito; deve essere attratto dalla persona che diventi (Jim Rohn).

Le aziende di maggior successo solitamente fanno una di queste cose: risolvere un problema, soddisfare un bisogno (Robert T. Kiyosaki).

Il successo non è altro che la fortuna d’aver incontrato le persone giuste al party giusto nel momento giusto (Cyril Northcote Parkinson).

Lavorare fino a tardi non significa necessariamente avere successo (Steve Blank).

Il novanta per cento del successo di qualsiasi prodotto o servizio sta nella sua promozione e marketing (Mark Victor Hansen).

La pazienza è l’elemento fondamentale per il successo (Bill Gates).

Esiste merito senza successo, ma non esiste successo senza qualche merito (François de La Rochefoucauld).

L’ottanta per cento del successo è nel saper apparire (Woody Allen).

Frasi sul fallimento prima del successo

Le frasi sul successo dimostrano come, prima di farcela, ci siano diversi ostacoli da superare. Per arrivare a destinazione non è importante seguire un percorso netto, senza errori; ma dimostrare perseveranza. Il segreto è sapersi rialzare dopo una caduta, imparare dai propri sbagli e proseguire più forti e determinati che mai. A tal proposito,

Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta (Winston Churchill).

Il Progresso arriva dall’Esperienza. L’Esperienza arriva dai Fallimenti. Noi Falliamo affinché possiamo avere Successo (Dane Maxwell).

La stagione del fallimento è il momento migliore per piantare i semi del successo (Paramahansa Yogananda).

È duro fallire, ma è ancora peggio non aver cercato di avere successo (Theodore Roosevelt).

Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, infine vinci (Mahatma Gandhi).

La gente pensa che in cima non ci sia abbastanza spazio. Tendono a pensare come a una sorta di Everest. Il mio messaggio è che c’è un sacco di spazio in cima (Margareth Thatcher).

Impariamo dal fallimento, non dal successo (Bram Stoker).

I successi migliori delle persone arrivano dopo le loro più grandi delusioni (Henry Ward Beecher).

Non è la specie più forte, né la più intelligente che sopravvive, bensì quella più reattiva al cambiamento (Charles Darwin).

Il fallimento insegna il successo (Proverbio Giapponese).

Ogni fallimento è un passo verso il successo (William Whewell).

Fallimenti, ripetuti fallimenti, sono segnalibri sulla strada della realizzazione. Uno fallisce andando avanti verso il successo (Charles Franklin Kettering).

Che tu creda di potercela fare o di non fare, avrai comunque ragione (Henry Ford).

Gli imprenditori registrano in media 3.8 fallimenti prima del successo finale. Ciò che distingue quelli che hanno successo è la loro incredibile persistenza (Lisa M. Amos).

Ogni attività comporta dei rischi. Siate pronti ad andare al tappeto (Richard Branson).

Gli errori più grossi non vengono commessi come risultato di risposte sbagliate. Il vero pericolo è chiedere domande sbagliate (Peter Drucker).

Frasi sul successo e sul duro lavoro

Per poter leggere le frasi sul successo, e rispecchiarsi nel messaggio che veicolano, è fondamentale lavorare sodo, tenere sempre a mente che per ottenere risultati è necessario impegnarsi. Nulla ci viene regalato, nulla è dovuto. Oltretutto non sarebbe altrettanto gratificante raggiungere la meta, se non ci fosse stata una certa dose di sacrificio alle spalle. A tal proposito, ecco delle frasi positive brevi per avere la giusta motivazione e non mollare mai la presa.

Prendete un’idea. Pensate, sognate su di essa. Lasciate che il cervello, i muscoli, i nervi, ogni parte del vostro corpo sia pieno di questa idea e isolatevi da tutto il resto. Questa è la strada per il successo (Swami Vivekananda).

Non mi giudicate per i miei successi ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi (Nelson Mandela).

Se non ti arrampichi, non puoi cadere. Ma vivere tutta la vita sul terreno non ti darà gioia.

Sono convinto che circa la metà di quello che separa gli imprenditori di successo da quelli che non hanno successo sia la pura perseveranza (Steve Jobs).

Alcune persone sognano il successo… mentre altre si svegliano e lavorano sodo.

Giudica il tuo successo in relazione a ciò a cui hai dovuto rinunciare per ottenerlo (Dalai Lama).

Ogni volta che il mondo vede una persona di successo, nota solo la gloria pubblica, e mai i sacrifici fatti in privato per raggiungerla (Vaibhav Shah).

Il successo è la somma di piccoli sforzi, ripetuti giorno dopo giorno (Robert Collier).

Se vuoi aver successo nella vita, fai della perseveranza il tuo migliore amico, dell’esperienza il tuo saggio consigliere, della cautela il tuo fratello maggiore e della speranza il tuo angelo custode (Joseph Addison).

Spesso il successo di un’impresa nasce dove s’incontrano fortuna e duro lavoro (Dustin Moskovitz).

Alcune persone hanno successo perché vi sono destinate, ma molte persone hanno successo perché vi sono determinate (Harvey B. Mackay).

Il segreto del successo? Lavorare duro, rimanere concentrati e sposare una Kennedy (Arnold Schwarzenegger).

Quando hai raggiunto il successo, fai un nodo ben stretto e cerca di rimanerci (Franklin Delano Roosevelt).

Frasi sul successo nella vita

La vera realizzazione non è a compartimenti, a settori. Ecco perché sono importanti le frasi sul successo nella vita. Indipendentemente dal proprio lavoro, dalla propria situazione sentimentale, se si è soddisfatti dei propri traguardi legati all’esistenza in generale, si è persone gratificate e che possono camminare a testa alta ogni giorno. Se quando ci si trova a fare un bilancio, si sorride e si pensa che – tutto sommato – le cose vanno per il verso giusto, allora si è fatto un buon lavoro.

Cos’è il successo? Lasciare il mondo un po’ meglio di come lo si è trovato (Ralph Waldo Emerson).

Quando affronti un compito difficile, agisci come se fosse impossibile fallire. Se stai per andare a caccia di Moby Dick, portati dietro la salsa tartara (H. Jackson Brown Jr.).

Successo non è solo ciò che realizzi nella tua vita, ma anche ciò che ispiri nella vita degli altri.

Alla fine, quelli che vincono sono coloro che pensano di poterlo fare (Richard Bach).

Non mirare al successo se lo desideri; fai soltanto ciò che ami e in cui credi, ed esso arriverà naturalmente (David Frost).

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico (Oscar Wilde).

Il successo è bello, è gratificante, ma non ha niente a che vedere con la felicità che si prova, per esempio, in una semplice partita a bocce con quattro amici (Adriano Celentano).

I sogni più ridicoli e più folli sono stati talvolta causa di successi straordinari (Marchese di Vauvenargues).

Il successo è ottenere ciò che si vuole. La felicità è volere ciò che si ottiene (Dale Carnegie).

Stay hungry, stay foolish [Siate affamati, siate folli] (Steve Jobs).

La miglior vendetta è un grande successo (Less Brown).

Chiunque voglia riuscire in un’impresa deve essere disposto a bruciare le navi o tagliare i ponti per impedirsi ogni possibilità di tornare sui suoi passi. Solo comportandosi così può essere certo di conservare lo stato mentale detto “ardente desiderio di riuscire”, che è un principio essenziale del successo (Napoleon Hill).

Frasi sul successo che ti cambia

Tutte queste valutazioni rispetto alle frasi sul successo portano a una considerazione finale. Qualsiasi sia il fine, qualsiasi sia il sogno da realizzare, è importantissimo non perdere mai la bussola e rimanere sempre fedeli a sé stessi. Sì, perché purtroppo è molto comune che succeda il contrario e che, un giorno, ci si guardi allo specchio e non ci si riconosca più. A tal proposito, ecco le più belle frasi sulla dignità.