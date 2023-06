Frasi sull’ottimismo, per vedere la vita da un’altra prospettiva

Fonte: iStockPhoto Frasi sull'ottimismo: le citazioni e gli aforismi più belli

Vedere il bicchiere mezzo pieno, guardare al futuro con speranza e senza paura, allenare la mente al pensiero positivo: essere una persona ottimista significa non farsi abbattere dalle cose, ma avere nel cuore la speranza che ogni passaggio e momento della vita possa portare con sé qualcosa di meglio.

Essere una persona ottimista significa essere predisposti al vedere il meglio nelle situazioni e nelle persone, a volte questo atteggiamento mentale porta a vivere grandi delusioni, perché non sempre tutto va come sperato, ma comunque aiuta a non farsi abbattere e a cercare sempre il risvolto positivo.

DiLei ha selezionato le frasi sull’ottimismo più interessanti, per spronarci ad affrontare gli eventi in maniera fiduciosa, per guardare la vita con uno sguardo speranzoso. Ma ha scelto anche citazioni e aforismi ironici, perché non sempre pensare positivo si traduce con quanto sperato.

Le frasi sull’ottimismo più vere, profonde e divertenti da appuntarsi, da usare per un biglietto o un messaggio speciale e motivazionale.

Frasi sull’ottimismo e la vita

Guardare alla vita con ottimismo è un grande pregio, perché è una predispozione d’animo che aiuta ad affrontare i momenti più belli, ma anche quelli più difficili. Non è sempre facile avere questo talento, ma è anche vero che bisogna allenare sé stessi al pesare positivo.

Ci vengono in aiuto, quantomeno per riflettere, le frasi sull’ottimismo e la vita, perché sono dei veri e propri concentrati di saggezza. Ci motivano a vedere le cose da un altro punto di vista e ci spronano a essere quel tipo di persona che non si fa abbattere dalle circostanze avverse, ma che cerca di trarre il meglio anche dai momenti più complessi. Certo, tutto questo può portare a cocenti delusioni, ma anche ad avere più forza e fiducia nell’attraversare le “tempeste” che si incontrano nel corso dell’esistenza.

Le frasi sull’ottimismo e la vita di cui fare tesoro e tenere sempre con sé.

Possiamo lamentarci perché le rose hanno le spine, oppure gioire perché le spine hanno le rose. (Alphonse Karr)

Chiedo solo una cosa, e lo chiedo in particolare ai giovani: per favore non siate cinici. Odio il cinismo, per la cronaca, è la mia qualità meno preferita e non porta da nessuna parte. Nessuno nella vita ottiene esattamente ciò che pensava di ottenere. Ma se lavori davvero sodo e sei gentile, accadranno cose incredibili. (Conan O’Brien)

L’ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. (Sir Wiston Churchill)

Ottimismo non significa essere ciechi di fronte alla realtà della situazione. Significa che rimani motivato a cercare una soluzione a qualsiasi problema si presenti. (Dalai Lama)

Anche se sapessi che domani il mondo andrà a pezzi, pianterei comunque il mio albero di mele. (Martin Lutero)

Il punto di vivere ed essere come un ottimista, è di essere folli abbastanza da credere che il meglio deve ancora venire. (Peter Alexander Ustinov)

Una vecchia domanda: il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Risposta: Chi se ne importa? Importa davvero se il bicchiere sia mezzo pieno o mezzo vuoto? La questione è se placa o no la tua sete. (Larry Winget)

Pensieri positivi (gioia, felicità soddisfazione, realizzazione, apprezzamento) danno risultati positivi (entusiasmo, calma, benessere, relax, energia, amore). Pensieri negativi (giudizi, inaffidabilità, sfiducia, risentimento, paura) producono risultati negativi (tensione, ansietà, alienazione, rabbia, fatica). (Peter McWilliams)

Un giorno tu ti sveglierai e vedrai una bella giornata. Ci sarà il sole, e tutto sarà nuovo, cambiato, limpido. Quello che prima ti sembrava impossibile diventerà semplice, normale. Non ci credi? Io sono sicuro. E presto. Anche domani.

(Fëdor Dostoevskij)

Coltivate sempre pensieri positivi, l'entusiasmo non può fiorire in un terreno pieno di paura. (Napoleon Hill)

L’ottimismo è una strategia per costruire un futuro migliore. Perché se non credi che il futuro possa essere migliore, difficilmente ti sforzerai e ti prenderai la responsabilità di renderlo tale. (Noam Chomsky)

La mia è una visione apocalittica. Ma se accanto ad essa e all’angoscia che la produce, non vi fosse in me anche un elemento di ottimismo, il pensiero cioè che esiste la possibilità di lottare contro tutto questo, semplicemente non sarei qui, tra voi, a parlare. (Pier Paolo Pasolini)

Puoi cadere migliaia di volte nella vita, ma se sei realmente libero nei pensieri, nel cuore e se possiedi l’animo del saggio potrai cadere anche infinite volte, ma non lo farai mai in ginocchio, sempre in piedi. (Giancarlo Siani)

Non diventare mai un pessimista; un pessimista ha ragione più spesso di un ottimista, ma un ottimista si diverte di più – e nessuno dei due può fermare il corso degli eventi. (Robert Anson Heinlein)

Sia l’ottimista che il pessimista danno il loro contributo alla società. L’ottimista inventa l’aeroplano, il pessimista il paracadute. (George Bernard Shaw)

L’ottimismo è la follia di insistere che tutto va bene quando siamo sfortunati. (Voltaire)

Ho imparato che non importa cosa accada, o quanto brutto possa sembrare l’oggi, la vita continua, e sarà meglio domani. (Maya Angelou)

Esci nei campi, nella natura, al sole. Esci e cerca di ritrovare la fortuna dentro di te; pensa a tutte le belle cose che crescono dentro e attorno a te e sii felice. (Anna Frank)

Non anticipare i problemi, o preoccuparti per cose che potrebbero non accadere mai. Pensa positivo. (Benjamin Franklin)

Frasi di ottimismo e speranza

A volte una persona ha solo bisogno di ottimismo e speranza, ci sono momenti nella vita che richiedono uno sforzo maggiore per predisporre la mente al pensiero positivo e, in questi casi, il conforto delle parole è sempre grandissimo. Quelle delle persone che si hanno accanto, ma anche quelle di pensatrici e pensatori famosi che ci hanno affidato importanti spunti di riflessione.

Le frasi che racchiudono ottimismo e speranza hanno proprio il fine di cambiare la prospettiva da cui si guardano gli eventi per essere più fiduciosi.

Andrà tutto bene alla fine. E se non va bene, non è la fine. (John Lennon)

Un pessimista è uno che crea difficoltà dalle sue opportunità e un ottimista è colui che crea opportunità dalle sue difficoltà. (Harry Spencer Truman)

Smettila di pensare a cosa potrebbe andare male e inizia a pensare a cosa potrebbe andare bene. (Roberto Benigni)

La pioggia si fermerà, la notte finirà, il dolore svanirà. La speranza non è mai così persa da non poter essere trovata. (Ernest Hemingway)

La speranza si confronta. Non ignora il dolore, l’agonia o l’ingiustizia. Non è un ottimismo sdolcinato che si rifiuta di vedere, affrontare o cimentarsi con la miseria della realtà. Non puoi avere speranza senza disperazione, perché la speranza è una risposta. La speranza è la convinzione attiva che la disperazione non avrà mai l’ultima parola. (Cory Booker)

Fai attenzione a ciò con cui annaffi i tuoi sogni. Bagnali con preoccupazione e paura e producerai erbacce che ne soffocheranno la vita. Bagnali con ottimismo e soluzioni e coltiverai il successo. Cerca sempre il modo per trasformare un problema in un’opportunità di successo. Cerca sempre il modo per coltivare i tuoi sogni. (Lao Tzu)

Io penso positivo, perché son vivo perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. (Jovanotti)

Scegli di essere ottimista. Ci si sente meglio. (Dalai Lama)

La maggior parte delle cose importanti nel mondo sono state compiute da persone che hanno continuato a provare quando sembrava che non ci fosse alcuna speranza. (Dale Carnegie)

Forzati sempre a vedere il contorno luminoso che si trova dietro la nuvola più tetra, e potrai affrontare con piena fiducia anche una prospettiva nera. (Robert Baden-Powell)

Gli ottimisti hanno ragione. Ed anche i pessimisti. Sta a voi scegliere quale dei due essere. (Harvey B. Mackay)

La vita dell’ottimista e del pessimista finisce allo stesso modo. Almeno noi ottimisti ci saremo goduti il viaggio. (Shimon Peres)

Quando tutto sembra andare male, ricorda che gli aerei decollano contro vento, non con il vento a favore. (Henry Ford)

Alla domanda se io sia pessimista o ottimista, rispondo che la mia conoscenza è pessimista, ma la mia volontà e la mia speranza sono ottimiste. (Albert Schweitzer)

Nessun pessimista ha mai scoperto i segreti delle stelle, navigato verso terre sconosciute o aperto nuove porte allo spirito umano. (Helen Keller)

Domani sarà un giorno speciale, o magari dopodomani, o fra qualche giorno… Ma ci sarà un giorno speciale. (Alessandro Baricco)

Non pensare mai alle conseguenze del fallimento, penserai sempre a risultati negativi. Pensa solo concetti positivi e la tua mente graviterà attorno a questi pensieri! (Michael Jordan)

Poche cose al mondo sono più potenti di una spinta positiva – un sorriso. Una parola di ottimismo e speranza, un “tu puoi farcela!” quando le cose si fanno difficili. (Richard M. Devos)

L’essenza dell’ottimismo non è soltanto guardare al di là della situazione presente, ma è una forza vitale, la forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tenere alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, il futuro lo rivendica a sé. (Dietrich Bonhoeffer)

Frasi positive brevi

Non servono lunghi pensieri per trasmettere concetti puntuali e profondi: a volte bastano pochissime parole, la cosa importante è che siano quelle giuste, per poter comunicare quello che si sente o il proprio punto di vista. Ecco che le frasi positive brevi diventano fondamentali pillole di saggezza e di benessere, che possono essere appuntate ovunque e facilmente memorizzate. Sono anche perfette per chi vuole farsi un tatuaggio ed è alla ricerca della frase perfetta da farsi imprimere sulla pelle: quelle corte, infatti, sono adatte a ogni parte del corpo.

Le frasi positive brevi selezionate da DiLei, citazioni e aforismi famosi da cui trarre grandi insegnamenti.

Più dura è la battaglia, più dolce è la vittoria. (Les Brown)

L’ottimismo è la mia miglior difesa. (Rod Stewart)

Il pessimismo non ha mai vinto nessuna battaglia. (Dwight Eisenhower)

In tutte le cose è meglio sperare che disperare. (Johann Wolfgang von Goethe)

Non troverai mai un arcobaleno, se guardi in basso. (Charlie Chaplin)

Sii appassionato, sii ottimista, sii grato. (Conor McGregor)

Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il giorno migliore dell’anno. (Ralph Waldo Emerson)

Abita la bellezza della vita. Guarda le stelle e vediti correre con loro. (Marco Aurelio)

È meglio accendere una piccola candela che maledire l’oscurità. (Confucio)

Il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e il più bello di tutti.

(Film Mulan)

Il pensiero positivo ti permetterà di fare ogni cosa meglio di quanto possa il pensiero negativo. (Zig Ziglar)

Il pessimismo porta alla debolezza, l’ottimismo al potere. (William James)

Io sono prigioniero dell’ottimismo. (Desmond Tutu)

È proprio quando si crede che sia tutto finito, che tutto comincia. (Daniel Pennac)

L’ottimismo, se non può tutto, può tutto il possibile. (Fabrizio Caramagna)

Nell’ottimismo c’è magia. Nel pessimismo non c’è nulla. (Abraham-Hicks)

Il mondo appartiene agli ottimisti. I pessimisti sono solo spettatori. (François Guizot)

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. (Charles R. Swindoll)

L’ottimismo è la fede che porta al successo. Non si può far niente senza fiducia e speranza.

(Helen Keller)

Potranno recidere tutti i fiori, ma non potranno fermare la primavera. (Pablo Neruda)

Ottimismo, frasi ironiche

Guardare alla vita con ottimismo non sempre porta ai risultati sperati, ache se – senza dubbio – fa stare meglio e aiuta ad affrontare le avversità. Però non può mancare della sana ironia su questo modo di approcciarsi agli eventi: nascono così le frasi ironiche sull’ottimismo che ci aiutano a scherzare sulla predisposizione d’animo di coloro che osservano la vita sempre con positività. Le citazioni e gli aforismi più divertenti.