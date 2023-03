Frasi tatuaggi: le più significative, che ti accompagneranno per tutta la vita

Fonte: iStock Frasi tatuaggi: aforismi e citazioni sulla vita, l'amicizia, per la mamma e il papà

Viviamo in un’epoca in cui i tatuaggi sono ormai diventati una moda, un trend, che tutti – o quasi – seguono. Ed è il motivo per cui, in questo articolo, DiLei ha scelto alcune delle più belle frasi per tatuaggi, da dedicare ai propri amici, alla vita, alla mamma o al papà. Pensieri profondi che puoi decidere di scrivere per sempre sulla tua pelle.

Frasi tatuaggi sulla vita

Ci sono tantissime frasi belle e profonde che parlano del senso della vita, alcune delle quali possono diventare dei tatuaggi molto significativi, aforismi da cui non ti potrai mai più separare.

La vita è bella, per quanto ognuno di noi prima o poi purtroppo ha modo di pensare che sia anche molto difficile e ingiusta, le cose e le persone meravigliose che ci regala nel nostro breve cammino sulla Terra sono tante.

Alcune brevi frasi sulla vita possono aiutarti a riflettere sul senso della tua esistenza, altre ti possono ricordare un momento particolare e molto significativo per te. Potresti decidere di tatuare proprio uno di questi pensieri, per portarli per sempre con te, sulla tua pelle, fino all’ultimo dei tuoi giorni.

Vediamo quali sono le frasi dei tatuaggi sulla vita che DiLei ha scelto per te, puoi prendere esempio e farle tue:

La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. (Oscar Wilde)

Colui che vive lottando contro la stessa vita agonizza. (Miguel de Unamuno)

Bisogna dare un senso alla vita, appunto perché non ne ha nessuno. (Henry Miller)

Chi ben condusse sua vita, male sopporterà sua morte. (Fabrizio De André)

Ama la vita che vivi. Vivi la vita che ami. (Bob Marley)

I due giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato e quello in cui capisci perché. (Mark Twain)

Chi non stima la vita, non la merita. (Leonardo da Vinci)

La vita è un male incurabile. (Abraham Cowley)

Considera ogni giornata come una vita a sé stante. (Arthur Schopenhauer)

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, ecco tutto. (Oscar Wilde)

La vita di ogni uomo è una ricerca spietata e solitaria. (John Dos Passos)

La vita è dolore e la gioia dell’amore è un anestetico. (Cesare Pavese)

Il valore della vita è nel dono di sé ai fratelli. (Giorgio La Pira)

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

La vita non è altro che una comunione di solitudini. (Corrado Alvaro)

La vita umana è breve, ma io vorrei vivere sempre. (Yukio Mishima)

La vita dell’uomo è un filo di seta sospeso in un gioco di rasoi. (Emilio Cecchi)

Sogna come se vivessi per sempre. Vivi come se morissi oggi. (Jim Morrison)

La vita porta a tutto, a condizione di uscirne. (Jules Renard)

La mia vita è il mio messaggio. (Mahatma Gandhi)

La vita è lunga se è piena. (Lucio Anneo Seneca)

Cogli l’attimo. (Orazio)

Nessuno vive perché lo vuole. Ma una volta che vive lo deve volere. (Ernst Bloch)

La vita fugge e non s’arresta un’ora. (Francesco Petrarca)

Nessuno colpisce duro come la vita. (Rocky)

Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà. (Antoine De Saint Exupéry)

La vita è un viaggio. E se viaggi in prima è meglio. (Guido Nicheli)

La vita non è né lunga né corta. Ha delle lungaggini. (Jules Renard)

C’è una sola felicità nella vita: amare ed essere amati. (George Sand)

La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi. (George Bernard Shaw)

La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. (Mahatma Gandhi)

Se la vivi è mezza eternità la vita. (Franco Arminio)

La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi. (Danny Kaye)

La vita è un mistero da vivere, non un problema da risolvere. (Osho)

Quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. (Lao Tzu)

Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto. (Dr. Seuss)

La vita deve essere vissuta come un gioco. (Platone)

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. (Mahatma Gandhi)

Vivi e Lascia Vivere. Ogni vita è sacra. (Buddha)

La vita non si misura da quanti respiri facciamo, ma dai momenti che ci tolgono il respiro. (Maya Angelolou)

La vita si restringe o si espande in proporzione al coraggio di ciascuno. (Anaïs Nin)

Finché porterai un sogno nel cuore, non perderai mai il senso della vita. (Mahatma Gandhi)

La vita giunge sempre a una brutta fine. (Marcel Aymé)

Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. (Fëdor Dostoevskij)

Frasi tatuaggi sull’amicizia

Una delle più grandi fortune della vita è avere al proprio fianco degli amici che ci amano e che sono sempre pronti a tenderci la mano, aiutarci e supportarci in ogni momento di difficoltà, ma anche a condividere le più grandi gioie.

Uno dei modi più particolari, è vero, ma anche più profondi e significativi per onorare i propri amici è fare un tatuaggio che ci ricordi di loro. Si può decidere di farlo da soli, oppure di scegliere una frase o un soggetto uguale da tatuare in coppia o con i pochi amici più stretti. Si sceglie la posizione, che non per tutti probabilmente sarà uguale, e poi la frase più significativa e rappresentativa di quel rapporto di amicizia, da tenere per sempre sulla propria pelle.

Ormai oggi i tatuaggi con le scritte sono un vero e proprio must have, non solo tra gli appassionati di tattoo da sempre, ma anche dai più giovani e novelli. Tante le coppie di amici e amiche che scelgono una frase sull’amicizia da tatuare, per celebrare il bellissimo rapporto che li lega. Insieme a famosi aforismi o citazioni di canzoni, spesso le parole sono accompagnate da simboli speciali, quali soprattutto cuori, stelline o l’infinito.

Vediamo quali sono le frasi brevi sull’amicizia che DiLei ha scelto per te, tra le quali potrai trovare quella che diventerà il tatuaggio per l’amico del cuore:

Tutte le grandezze di questo mondo non valgono un buon amico. (Voltaire)

L’amicizia è il vino della vita. (Edward Young)

Nessuno è inutile se ha un amico. (Robert Louis Stevenson)

Trova il tempo di essere amico, è la strada della felicità. (Madre Teresa)

L’amicizia è sempre una dolce responsabilità, mai una opportunità. (Khalil Gibran)

I veri amici sono la famiglia che ti puoi scegliere. (Audrey Hepburn)

Se vuoi sapere chi sono i tuoi amici, procurati una condanna in carcere. (Charles Bukowski)

Il caso ci dà i parenti, la scelta gli amici. (Jacques Delille)

Non ha amici colui che non si è mai fatto dei nemici. (Alfred Tennyson)

L’amicizia è come la musica: due corde parimenti intonate vibreranno insieme anche se ne toccate una sola. (J. Quarle)

L’antidoto contro cinquanta nemici è un amico. (Aristotele)

Un vero amico è colui che entra quando il resto del mondo esce. (W. Winchell)

Amicizia è uguaglianza. (Pitagora)

La buona e vera amicizia non dovrebbe sospettare di nulla. (Miguel de Cervantes)

Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante ciò gli piaci. (E. Hobbard)

Quando un amico chiede non esiste la parola domani. (G. Herbert)

Un amico è un regalo che fai a te stesso. (Lord Byron)

L’amicizia è un’anima sola che vive in due corpi. (Aristotele)

Chi ha un vero amico può dire di avere due anime. (Arturo Graf)

L’amicizia raddoppia le gioie e divide le angosce. (Francesco Bacone)

Uno dei benefici dell’amicizia è di sapere a chi confidare un segreto. (Alessandro Manzoni)

Le amicizie di un uomo sono una delle migliori misure del suo valore. (Charles Darwin)

La peggiore solitudine è essere privi di sincera amicizia. (Francesco Bacone)

Il vero amico si rivela nelle situazioni difficili. (Quinto Ennio)

Solo i veri amici ti diranno quando il tuo viso è sporco. (Proverbio siciliano)

I veri amici ti pugnalano di fronte. (Oscar Wilde)

L’amicizia è amore senza le sue ali. (George Gordon Byron)

Un’amicizia che può terminare non è mai stata sincera. (San Girolamo)

L’amicizia è un albero che ti ripara. (Samuel Taylor Coleridge)

Coloro che eliminano dalla vita l’amicizia, eliminano il sole dal mondo. (Marco Tullio Cicerone)

Il vincolo più sacro della società è l’amicizia. (Mary Wollstonecraft)

L’amicizia è l’unico cemento capace di tenere assieme il mondo. (Woodrow Wilson)

Un vero amico è chi ti prende per la mano e ti tocca il cuore. (Gabriel García Márquez)

Preferisco camminare con un amico nel buio, che essere solo nella luce. (Helen Keller)

In nulla mi considero felice se non nel ricordarmi dei miei buoni amici. (William Shakespeare)

Non avrà mai veri amici chi teme di farsi dei nemici. (William Hazlitt)

Dopo che ci si prende a schiaffi per dieci anni o si diventa amici o ci si ammazza. (Fabrizio De André)

Non ci sono amicizie più rapide di quelle tra persone che amano gli stessi libri. (Irving Stone)

Mi piacciono gli amici come la musica: quando sono in vena. (Charlie Chaplin)

Frasi tatuaggi per la mamma

Negli ultimi anni sono aumentate moltissimo le persone tatuate rispetto al passato, ormai il tatuaggio è diventato un trend, una moda.

C’è chi usa il suo corpo come una vera e propria tela da dipingere, chi invece sceglie di fare dei piccolissimi simboli o di tatuare delle brevi frasi significative, proprio per ricordare momenti particolari della propria vita oppure persone speciali, legami unici e importanti.

Il tatuaggio, una volta fatto, rimane sulla pelle per sempre, e per questo è un gesto davvero significativo, se si decide di dedicare a un amico, al proprio partner, o ai propri genitori, fratelli o sorelle.

Ci sono davvero moltissime belle frasi per tatuaggi che puoi usare per fare una dedica speciale a una persona che ami. Citazioni e aforismi famosi e dolci o spiritosi, che possono descrivere un rapporto speciale. Se vuoi fare un tatuaggio per la tua mamma, allora scegli tra una delle frasi che vedi di seguito, che DiLei ha scelto per te, per darti ispirazione.

Oggi sono moltissime anche le mamme che si tatuano la stessa frase o lo stesso simbolo insieme ai propri figli, per avere sulla pelle un marchio che li legherà per sempre, proprio come il rapporto che già li unisce. Vediamo alcuni dei più bei pensieri brevi per tatuaggi per la mamma:

Nessun linguaggio può esprimere il potere, la bellezza, l’eroismo dell’amore materno. (Edwin H. Chapin)

Dio non poteva essere ovunque, e quindi ha creato le madri. (Rudyard Kipling)

La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo. (William Ross Wallace)

Una madre che è veramente una madre non è mai libera. (Honoré de Balzac)

L’amore di una mamma ha tutte le stelle che lo illuminano durante la notte. (Catherine Becher)

Di tutti i diritti delle donne, il più grande è quello di essere madre. (Lin Yutang)

Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono (Honorè De Balzac)

La mamma ha inventato l’amore sulla terra. (Edmond Haraucourt)

Maternità: tutto l’amore inizia e finisce qui. (Robert Browning)

Una buona madre vale più di mille maestre. (George Herbert)

Una mamma è una carezza che riempie il mondo di amore. (Rinaldo Sidoli)

Mamma è la parola più bella sulle labbra dell’umanità. (Kahlil Gibran)

Più un figlio è costato lacrime agli occhi della madre, e più caro è al suo cuore. (Alexandre Dumas)

Una buona madre vale cento maestri. (Victor Hugo)

Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre. (Abraham Lincoln)

È stata mia mamma che mi ha insegnato a ridere e pregare. (Raymond Dickinson)

La maggior parte delle mamme è composta da filosofi istintivi. (Harriet Beecher Stowe)

Una madre è una montagna di comprensione. (Jean Gastaldi)

Siamo nati dall’amore; l’amore è nostra madre. (Gialal al-Din Rumi)

Frasi tatuaggi per il papà

Come per la madre, anche il tatuaggio per il papà è un gesto davvero dolce e molto profondo, che dimostra l’amore che lega un figlio e una figlia al suo eroe.

Il papà è il primo vero amore, il primo uomo nella vita di una figlia, è l’eroe e l’esempio da seguire per ogni figlio. In un’epoca in cui sempre più persone decidono di farsi un tatuaggio, quale regalo migliore se non una frase impressa sulla pelle per sempre, per dimostrare al proprio padre che l’amore che si prova nei suoi confronti non ha eguali. Di seguito puoi trovare le frasi dei tatuaggi per il papà che DiLei ha scelto per te, brevi pensieri affettuosi: