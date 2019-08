Idee e significati dei tatuaggi a forma di fiocco

editato in: da

I tatuaggi sono una forma d’arte sempre più apprezzata e che, negli ultimi anni, sta conoscendo una diffusione senza pari, sia tra gli uomini che tra le donne. Naturalmente esistono davvero tante tipologie di tattoo, alcuni unisex e perfetti sia per lui che per lei, altri che invece vengono identificati come più adatti ad un genere piuttosto che all’altro. È il caso, ad esempio, del tatuaggio con fiocco, molto apprezzato e diffuso tra le donne.

I tatuaggi con fiocco sono tra i più richiesti e realizzati sul corpo femminile perché si tratta spesso e volentieri di disegni semplici da realizzare, che restano comunque molto delicati e adatti a diverse parti del corpo. Il fiocco d’altronde è un accessorio estremamente femminile e dunque, nel caso del fiocco sotto forma di tattoo, è particolarmente indicato per tutte quelle donne, soprattutto ragazze giovani, che desiderano un tatuaggio semplice ed elegante, femminile e discreto, da personalizzare in base ai propri gusti.

Tatuaggio fiocco significato: cosa vuol dire?

Il tattoo con fiocco dunque è uno dei più diffusi ed apprezzati dalle donne, ma quale significato ha il fiocco e cosa si vuole comunicare tatuandosi un fiocco su una gamba o su un dito, piuttosto che su altre parti del corpo? Scopriamolo insieme. Sensuale, intrigante, ma anche deliziosamente femminile, il tatuaggio con fiocco nasce dapprima come ornamento di altri tatuaggi per poi divenire, con il tempo, un tatuaggio unico, da esibire in diverse parti del corpo.

A lanciare la moda sono state molte star amanti dei tatuaggi che hanno iniziato ad esibire fiocchi sotto forma di tattoo su polsi, caviglie e braccia. Anche la famosa fashion blogger Chiara Ferragni ha un piccolo fiocco tatuato dietro il collo. Ma cosa vuol dire farsi tatuare un fiocco e quali significati veicolano i tattoo con fiocco? Essenzialmente il fiocco simboleggia un legame che si vuole custodire, ma anche un nodo da sciogliere al momento giusto, magari quando si incontra un amore. Il fiocco però, anche a seconda del colore e del modo in cui viene tatuato, può avere altri significati.

Un tattoo piccolo con fiocco può simboleggiare ad esempio il famoso “nodo al fazzoletto” e dunque viene realizzato per ricordare qualcosa di importante, non a caso viene realizzato in concomitanza di un matrimonio, di una nascita o di un momento importante della propria vita. Ma dove realizzare un tatuaggio con fiocco e quale tipologia di fiocco scegliere? Vediamolo insieme.

Tattoo fiocco: idee da copiare

Ilpuò essere realizzato in bianco e nero, a colori, essere tutto rosa oppure essere dipinto con la trama in pizzo, per un effetto super sensuale. Solitamente si usa distinguere i tatuaggi con fiocchi tra quelli più piccoli, delicati e vezzosi, da regalarsi su parti del corpo come le dita, dietro la nuca, sui polsi o sulle caviglie, e quelli più grandi, spesso molto

Nel secondo caso il tatuaggio con fiocco viene realizzato di frequente sulla coscia ed è decisamente più appariscente. Molte donne decidono poi di farsi tatuare un piccolo fiocco di neve, oppure si regalano un tattoo a fiocco sul dito al momento di iniziare un legame d’amore, come a mimare l’anello di fidanzamento. Altre scelgono il fiocco rosa come tattoo per simboleggiare la loro lotta contro il cancro, come simbolo di rinascita e vittoria contro un brutto male.

I tattoo con fiocco possono essere anche personalizzati come si vuole, magari ispirandosi alla moda del momento o ad una passione: ad esempio molto particolare è il tatuaggio con fiocco in stile burlesque, realizzato su coscia o polpaccio, ma anche il tatuaggio rosa con i pois. Molto apprezzato e diffuso è poi il tatuaggio con fiocco in pizzo, simbolo di una donna sensuale e femminile. Infine i tattoo con fiocchi possono essere personalizzati con piccole stelline o cuori, a seconda dello stile che si ama di più, se minimal, rock o super femminile.