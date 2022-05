Tatuaggi di coppia, tante idee e significati a cui ispirarsi

Skincare expert e consulente beauty, sui miei canali troverai una guida pratica per approcciarsi al mondo della skincare o per approfondire il tema.

Ci sono diverse correnti di pensiero per quanto riguarda i tatuaggi di coppia perché si sa, un tatuaggio dura tutta la vita e spesso si ha un po’ di timore all’idea che non si possa mai più rimuovere.

Ma ci sono in realtà infinite soluzioni adattabili sia ad una coppia di innamorati, sia in amicizia. Un tatuaggio, se fatto con consapevolezza, diventa il ricordo di un periodo della propria vita, di una persona, di un legame speciale. E poi diciamocelo: basta scegliere qualcosa che stia bene anche da solo!

In questo articolo troverai delle idee carine per i tuoi tatuaggi di coppia, ma ricorda: un tatuaggio deve essere qualcosa che ti appartiene al 100%. Lasciati ispirare e realizza la tua idea in maniera che ti rappresenti al meglio.

Tatuaggi minimalisti

Questo è un tatuaggio che si adatta bene a due amiche, due sorelle o due fidanzati. Piccolissimo e assolutamente personale, non funziona da solo ma si scopre soltanto con l’unione delle due parti. Uno smile sorridente per rappresentare una felicità unica insieme.

Se invece vuoi qualcosa che sia comprensibile anche senza bisogno “dell’altro”, scegli cuoricini, stelline, piccoli soggetti che possano assumere un significato piacevole o essere carini da vedere anche da soli.

“Noi”, la parola più bella per rappresentare un rapporto esclusivo. Più indicato per una coppia, magari dopo un’esperienza importante che ti ha legato alla tua metà in maniera particolare, un piccolissimo tatuaggio per rendere indelebile un ricordo.

La chiave e la serratura, sempre seguendo un principio minimalista, anche questo tatuaggio è super sfizioso se hai un legame di coppia importante. I tatuaggi sulle dita sono a mio parere molto intimi ma visibili. Scegli un punto in cui il tuo disegno non salti subito all’occhio. Il significato del tatuaggio lo decidi tu: due persone che sentono di appartenersi, che si completano e che hanno bisogno uno dell’altra.

Tatuaggi simpatici

La comicità spesso lega amici e fratelli, ma perché no, i tatuaggi buffi possono anche rappresentare un rapporto d’amore. Una relazione spiritosa e divertente, dove la complicità fa da filo conduttore è uno dei più bei rapporti che si possano trovare. Cerca un disegnino che rappresenti un momento divertente solo vostro, il tatuaggio sarà ancora più esclusivo.

Questi piccoli avocado che si salutano e si completano ad esempio. Guarda bene, solo una delle due metà ha il nocciolo. Carinissimi e dolcissimi, ad indicare la metà perfetta.

Io ho una particolare passione per i tatuaggi con animali simpatici, questo lo trovo graziosissimo. Per compagni di bevute, per amanti degli animali, per coppie spiritose o per amiche. Scegli il tuo “animale totem” e rappresentalo in maniera buffa.

Il buon vino lega le persone, bisogna ammetterlo. Come vi siete conosciuti? Cosa vi piace fare per rilassarvi? Se la risposta è bere un bicchiere in compagnia l’uno dell’altra, questo è il tatuaggio che fa per voi.

Buffissimi animali palloncino, un po’ realistici un po’ no se la tua relazione cavalca l’onda del divertimento e avete un linguaggio tutto vostro per dirvi ti voglio bene.

Le scritte

Non ti piace nessun disegno o pensi che una piccola frase o una parola possa rappresentarti di più? Guarda queste immagini, sicuramente troverai quella che più ti ispira.

Una data scritta con i numeri romani, è difficile da leggere al volo, diventa una cosa solo vostra e non di immediata comprensibilità per tutti.

La scritta “sister” in un punto del corpo molto intimo, che vedi solo tu e pochi altri. Per due sorelle, ma anche per due amiche molto unite.

Pensa di spezzare a metà una piccola frase: “for-ever”, oppure “love-you” o ancora “best-friends”. Scegliete la vostra, il font e un punto semplice che vi consenta di avvicinare i due pezzi per completare la frase.

Artistici

In questo paragrafo troverai delle ispirazioni per tatuaggi colorati, femminili e che saltano subito all’occhio per la loro particolarità, come questi due cuoricini effetto pennellata. Puoi scegliere di rappresentare una passione comune all’interno del tatuaggio di coppia come, in questo caso, l’arte, il disegno e la creatività.

Una delle difficoltà maggiori nello scegliere il tatuaggio può essere trovare un disegno che piaccia in egual modo ad entrambi. Perché non pensare ad una sagoma comune ma con soggetti diversi? Decidi “l’anima” e chiedi al tatuatore di disegnare due soggetti differenti seguendo la stessa traccia. Un esempio è questo bouquet di fiori e la costellazione: stessa base, diverse passioni.

Un’idea astratta: chi è il cuore e chi la testa della coppia? Si sa che le due parti si compensano, è indispensabile lasciarsi guidare dalle emozioni ma anche dal cervello in una storia d’amore così come nella vita. Puoi decidere se tatuarti il tuo opposto o la tua parte predominante, lasciando che l’altro rappresenti la tua metà perfetta.

Di nuovo due complementari, il re e la regina rappresentati tra schizzi di colore in stile acquerello. Per rendere originale un’idea classica e personalizzarla con le tonalità che preferisci.

Non hai trovato l’idea che fa per te? Pensa a qualcosa che vi rappresenti, disegnala seguendo il tuo stile e prediligi tratti semplici e monocromatici se hai paura di stufarti. I tatuaggi piccolini in punti poco visibili sono la soluzione migliore, soprattutto se sei alla prima esperienza.