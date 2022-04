Frasi per tatuaggi di coppia, le più romantiche da incidere sulla propria pelle

Quando si è innamorati, tutto sembra girare attorno al proprio partner. E cosa c’è di più bello di un tatuaggio di coppia, per celebrare quell’amore così forte che vorremmo gridare al mondo intero? Se in tanti optano per un’immagine semplice o qualcosa di simbolico (come due pezzi di puzzle che si incastrano perfettamente o le due metà di un cuore), c’è chi invece predilige una bella scritta. La scelta, d’altronde, è davvero ampia: se stai pensando di farti un tatuaggio di coppia e sei alla ricerca di idee, su DiLei puoi trovare le più romantiche frasi da incidere sulla pelle assieme al tuo partner.

Tatuaggi di coppia, frasi romantiche

Come dire “ti amo” con un tatuaggio? Se pensi che un disegno non possa rappresentare sufficientemente bene il tuo amore, prova con una bella frase romantica. Naturalmente, da condividere con la persona che ami: potete tatuarla uguale, con lo stesso font e nello stesso posto, così da sentirvi ancora più uniti. Non dovrete far altro che scegliere la citazione che più si addice al vostro animo. Ne abbiamo selezionate alcune per voi, ecco le più belle.

Amare non è guardarsi l’un l’altro, è guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupéry)

E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo. (Pablo Neruda)

Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. (Paulo Coelho)

Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare, e motivi per restare. (Dalai Lama)

Siamo angeli con un’ala sola, solo restando abbracciati possiamo volare. (Luciano De Crescenzo)

L’amore guarda non con gli occhi ma con l’anima e perciò l’alato Cupido viene dipinto cieco. (William Shakespeare)

Il più bello dei nostri giorni è quello che non abbiamo ancora vissuto. (Nazim Hikmet)

Amor vincit omnia.

L’amore vince tutto. (Publio Virginio Marone)

Accettiamo l’amore che pensiamo di meritare. (Dal film Noi siamo infinito)

L’amor che move il sole e l’altre stelle. (Dante Alighieri)

Frasi per tatuaggi di coppia marito e moglie

Tra moglie e marito… possiamo mettere un bel tatuaggio di coppia! Avete già pronunciato il fatidico sì e volete rendere omaggio al vostro amore con parole che rimangano per sempre impresse sulla vostra pelle? Ecco alcune frasi tra le più romantiche da tatuare insieme.

Non c’era bisogno di sguardi, di parole, di gesti, di contatti: solamente il puro stare insieme. (Goethe)

Se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola. (Massimo Gramellini)

Abbi cura del mio cuore, l’ho lasciato con te. (Stephanie Meyer)

Ho trovato quello che la mia anima ama. (Canto di Salomone)

Ti amo perché l’intero universo ha cospirato per aiutarmi a trovarti. (Paulo Coelho)

Dove finisci tu, comincio io. (Alessandra Amoroso)

Il vero amore non conosce misura.

Per sempre insieme.

Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai. (Samuel Beckett)

L’armonia più dolce è il suono della voce di chi ami. (Jean de La Bruyère)

Tatuaggi per coppie innamorate, le frasi più belle

L’amore è una cosa fantastica, un sentimento profondo che vorresti portare sempre con te. Magari condividendolo con il tuo partner. Una frase romantica è senza dubbio perfetta per un tatuaggio per coppie innamorate, ma quale scegliere? Eccone alcune davvero bellissime.

Tu sei ogni ragione, ogni speranza e ogni sogno che abbia mai avuto. (Nicholas Sparks)

Sii tu a guidarmi, ma non trattenermi mai.

Ci separiamo per incontrarci di nuovo. (Mister and Mississippi)

Non so dove, ma insieme.

Siamo solo noi.

Due anime ma un singolo pensiero, due cuori che battono come uno. (Barone Friedrich Halm)

Ti amo con un amore che è più dell’amore. (Edgar Allan Poe)

Quando ami non ragioni e quando ragioni non ami. (Publilio Siro)

L’amore è un fumo che nasce dalla nebbia dei sospiri. (William Shakespeare)

Perduto è tutto il tempo, che in amar non si spende. (Torquato Tasso)

Non si vive se non il tempo che si ama. (Claude-Adrien Helvétius)

Frasi per tatuaggi amore eterno

L’amore è eterno finché dura, si suol dire. Ma quando stai vivendo una bellissima storia d’amore, non puoi pensare che finisca. Per questo, potresti voler tatuare questo tuo fortissimo sentimento sulla pelle, condividendo il tatuaggio con il tuo partner. Ecco alcune frasi che parlano di amore eterno.

Prima di amare, io non ho mai vissuto pienamente. (Emily Dickinson)

A chi ama davvero nulla è impossibile. (Pierre Corneille)

Coloro che vivono d’amore, vivono d’eterno. (Émile Verhaeren)

Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Ci incontreremo nel luogo dove non c’è oscurità. (George Orwell)

Dove c’è amore, c’è vita. (Mahatma Gandhi)

Ama ancora di più.

Il nostro amore è come il vento… non si vede, ma si percepisce. (Nicholas Spark)

Soltanto per amore amami. E per sempre, per l’eternità. (Elizabeth Barrett Browing)

Si ama eternamente tutto ciò che non si può avere. (Jules Renard)

Ogni battito del mio cuore mi ricorda che vivo per te.

Frasi per tatuaggi di coppia in inglese

Se sei alla ricerca di qualcosa di più originale, puoi optare per un tatuaggio di coppia in inglese: sono tante le citazioni famosissime, che provengono da canzoni e film, ma anche da libri e detti popolari. Hanno il pregio di essere solitamente molto brevi, ma decisamente significative. Vediamo quali sono le frasi d’amore più belle.