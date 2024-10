Frasi buongiorno romantiche, le più dolci e favolose

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Le migliori frasi e gli aforismi per augurare un buongiorno romantico

Il modo in cui si svolgerà la giornata spesso è legato al risveglio. Le frasi buongiorno romantiche dunque sono un buon modo per aprire gli occhi e sentirsi amati.

Citazioni e aforismi carichi di sentimento, ideali per raccontare le emozioni che provi e per fare sentire speciale una persona.

DiLei ha raccolto le frasi più belle, emozionanti e originali per augurare buongiorno in modo romantico.

Come dare un bel buongiorno a una persona speciale? Le frasi

Se non sai come dare un bel buongiorno a una persona speciale chiedi l’aiuto degli autori famosi! Personaggi che hanno fatto la storia e che ti regaleranno parole ricche di sentimento e di fascino per conquistare chi vuoi.

Sono tante le frasi famose per dire buongiorno da usare come preferisci, inviandole su WhatsApp oppure su Instagram o Facebook, seguite da tanti cuoricini. Per regalare un buongiorno romantico alla persona che ami.

Amare significa non dover mai dire mi dispiace. (Erich Segal)

Amare è vedere la stessa stella attraverso la tempesta. (Terri Guillemets)

Amare è trovare la propria felicità nell’altrui felicità. (Gottfried Wilhelm Leibniz)

L’amore è la nostra vera destinazione. (Charlie Chaplin)

L’amore è una promessa; l’amore è un souvenir, una volta dato mai dimenticato, mai lasciato indietro. (John Lennon)

L’amore è composto da un’anima che abita in due corpi. (Aristotele)

L’amore inizia con un sorriso, cresce con un bacio e finisce con una lacrima. (Charles Morgan)

L’amore è come il sole: brilla da solo. (Leo Buscaglia)

L’amore è la sola forza capace di trasformare un nemico in amico. (Martin Luther King Jr.)

L’amore è l’arma suprema, che può spazzare via ogni ostacolo. (Emily Dickinson)

Nessuno ha mai misurato, nemmeno i poeti, quanto il cuore possa contenere. (Zelda Fitzgerald)

Ogni giorno ti amo di più, oggi più di ieri e meno di domani. (Rosemonde Gérard)

Il sole sorge ogni giorno e ci illumina, ma tu sei la mia luce perpetua. (Pablo Neruda)

Il tuo risveglio è la mia alba preferita. (Atticus)

L’amore è la forza più potente che il mondo possieda e tuttavia la più umile che si possa immaginare. (Mahatma Gandhi)

Amare non significa guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupéry)

L’amore è come il vento, non posso vederlo ma posso sentirlo. (Nicholas Sparks)

L’amore è un’amicizia che prende fuoco. (Jeremy Taylor)

L’amore è la forza più sottile del mondo. (Mahatma Gandhi)

Ama e fai ciò che vuoi. (Sant’Agostino)

L’amore è la vita e il principio vivificante della natura. (Giacomo Leopardi)

Ti amo non per chi sei, ma per chi sono io quando sono con te. (Elizabeth Barrett Browning)

“Le prime parole che dovresti dire a chi sta accanto a te quando ti alzi ogni mattina sono, “Buongiorno, ti amo”. Le ultime parole che dovresti dire ogni notte sono, “Buonanotte, ti amo”. (Denis Waitley)

Ti amo più della mia stessa pelle. (Frida Kahlo)

L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi. (Aristotele)

L’amore è la condizione in cui la felicità di un’altra persona è essenziale alla tua. (Robert Heinlein)

L’amore non ha età, non ha limiti e non muore. (John Galsworthy)

Il vero amore comincia quando non ci si aspetta nulla in cambio. (Antoine de Saint-Exupéry)

Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. (Blaise Pascal)

Amare è così breve, dimenticare così lungo. (Pablo Neruda)

Quando mi sveglio, mi sveglio con te. (E.E. Cummings)

Ogni mattina, penso a te e il mio cuore batte più forte. (Richard Rodgers)

L’amore è la poesia dei sensi. (Honoré de Balzac)

Il vero amore non ha mai fine. (Khalil Gibran)

Come dare il buongiorno in modo romantico? Le poesie da dedicare

Non c’è niente di più romantico di una poesia, da leggere al risveglio per far battere il cuore. Per dare il buongiorno in modo romantico usa le poesie dei grandi autori, rendendole personalizzate con emoji e con il tuo “buongiorno” scritto accanto.

Solo per oggi

Solo per oggi cercherò di vivere alla giornata senza voler risolvere i problemi della mia vita tutti in una volta.

2. Solo per oggi avrò la massima cura del mio aspetto: vestirò con sobrietà, non alzerò la voce, sarò cortese nei modi, non criticherò nessuno, non cercherò di migliorare o disciplinare nessuno tranne me stesso.

3. Solo per oggi sarò felice nella certezza che sono stato creato per essere felice non solo nell’altro mondo, ma anche in questo.

4. Solo per oggi mi adatterò alle circostanze, senza pretendere che le circostanze si adattino ai miei desideri.

5. Solo per oggi dedicherò dieci minuti del mio tempo a sedere in silenzio ascoltando Dio, ricordando che come il cibo è necessario alla vita del corpo, così il silenzio e l’ascolto sono necessari alla vita dell’anima.

6. Solo per oggi compirò una buona azione e non lo dirò a nessuno.

7. Solo per oggi mi farò un programma: forse non lo seguirò perfettamente, ma lo farò. E mi guarderò dai due malanni: la fretta e l’indecisione.

8. Solo per oggi saprò dal profondo del cuore, nonostante le apparenze, che l’esistenza si prende cura di me come nessun altro al mondo.

9. Solo per oggi non avrò timori. In modo particolare non avrò paura di godere di ciò che è bello e di credere nell’Amore.

10. Posso ben fare per 12 ore ciò che mi sgomenterebbe se pensassi di doverlo fare tutta la vita.

(Papa Giovanni XXIII)

Felicità

Talmente presto che fuori è ancora quasi buio.

Sto alla finestra con il caffè

E le solite cose della mattina presto

Che passano per pensieri.

A un tratto vedo il ragazzo e il suo amico

Venire su per la strada

Per consegnare il giornale.

Portano il berretto e il maglione

E uno la borsa a tracolla.

Sono così felici

Che non dicono niente, questi ragazzi.

Mi sa che se potessero, si prenderebbero sottobraccio.

Il mattino è appena sorto

E stanno facendo questa cosa insieme.

Avanzano lentamente.

Il mattino si fa più luminoso,

anche se la luna pende ancora pallida sul mare.

Una tale bellezza che per un attimo

La morte e l’ambizione, perfino l’amore

Non riescono a intaccarla.

Felicità. Arriva

Inaspettata. E va al di là, davvero,

di qualsiasi chiacchiera mattutina sull’argomento.

(Raymond Carver)

Il sorgere del sole

Vecchio stolto faccendiere, sole dissennato,

perché così,

attraverso vetri e tende vieni a visitarci?

Le stagioni degli amanti devono volgere

ai tuoi movimenti?

Sfacciato dannatissimo pedante, va a strapazzare

gli scolari in ritardo, i garzoni inveleniti,

va a dire ai cacciatori: il Re vuole cavalcare,

chiama le formiche dei campi alle fatiche del raccolto,

immutabile l’amore non conosce climi e stagioni,

non giorni, mesi, e ore, del tempo solo i brandelli.

Perché pensi che i tuoi raggi

siano tanto potenti e venerandi?

Con un battito di ciglia potrei eclissarli,

obnubilarli, se non che non vorrei

non vedere lei tanto a lungo.

Se i suoi occhi non hanno accecato i tuoi,

guarda, e domani quando è tardi dimmi

se le Indie delle spezie e delle miniere

sono dove le lasciasti, o sono qui da me.

Chiedi dei Re che hai visto ieri,

ti sarà detto, che giacciono tutti qui in un letto.

Lei è tutti gli stati, io sono tutti i principi,

nient’altro esiste.

A paragone i principi non recitano che la nostra parte,

ogni onore è mimica, ogni ricchezza è alchimia.

Tu sei felice, oh sole, molto meno di noi,

in cui il mondo si è così contratto;

la tua età richiede agi, il tuo compito

è di scaldare il mondo – scaldaci, ed è fatto.

Splendi su noi e sarai dovunque,

questo letto è il tuo centro, queste pareti la tua sfera.

(John Donne)

Se non avessi visto il sole

Se non avessi visto il sole

avrei potuto sopportare l’ombra,

ma la luce ha reso il mio deserto

ancora più selvaggio.

(Emily Dickinson)

La vita è troppo breve

La vita è troppo breve per svegliarsi

la mattina con dei rimpianti.

Ama le persone che ti trattano bene

e scordati di quelle che non lo fanno.

Credi al fatto che ogni cosa

accade per una ragione.

Se hai una possibilità, sfruttala.

Se cambia la tua vita, lascia che sia così.

Nessuno dice che sarà facile,

la sola promessa è che ne varrà la pena.

(Harvey Mackay)

Piaceri

La prima occhiata dalla finestra la mattina

Il vecchio libro ritrovato

Volti pieni di entusiasmo

Neve, il volgere delle stagioni

Il quotidiano

Il cane

La dialettica

Fare la doccia, nuotare

Musica antica

Scarpe comode

Comprendere

Musica nuova

Scrivere, piantare

Viaggiare

Cantare

Essere cordiale.

(Bertolt Brecht)

Promemoria

Ci sono cose da fare ogni giorno:

lavarsi, studiare, giocare,

preparare la tavola a mezzogiorno.

Ci sono cose da fare di notte:

chiudere gli occhi, dormire,

avere sogni da sognare,

orecchie per non sentire.

Ci sono cose da non fare mai,

né di giorno né di notte,

né per mare né per terra:

per esempio la guerra.

(Gianni Rodari)

Come dare un buongiorno dolce?

Sono tante le frasi che puoi usare per dare un buongiorno dolce, usando parole originali e particolari che arrivino dritte al cuore, emozionando la persona a cui tieni di più.