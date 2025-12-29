Emily in Paris, lo stile di casa che mescola eleganza parigina e tocchi moderni

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

Villeroy & Boch La Boule e La petite Boule presenti negli arredi della serie Emily in Paris

Quando Emily in Paris è arrivata sugli schermi, non ha conquistato solo con scorci da cartolina e outfit sopra le righe. La serie ha acceso anche una nuova curiosità per l’interior design, trasformando appartamenti, uffici e bistrot parigini in una fonte continua di ispirazione. Uno stile dichiaratamente cliché, sì, ma proprio per questo irresistibile: elegante, colorato, un po’ teatrale e mai noioso.

Pexels

Gli interni raccontati nella serie mescolano con disinvoltura classicismo francese e accenti contemporanei, creando ambienti pieni di carattere, vissuti e personali. L’idea di fondo è chiara: niente minimalismo rigido, spazio invece a contrasti, dettagli e oggetti che parlano di chi li abita.

Lo stile di Emily in Paris: bohemien chic ed eclettismo

L’appartamento di Emily è l’esempio perfetto di questo equilibrio. Parquet a spina di pesce, modanature e dettagli d’epoca convivono con arredi moderni, pezzi vintage e tocchi decorativi scelti con ironia. È uno spazio che sembra crescere nel tempo, non progettato tutto in una volta.

I colori hanno un ruolo centrale: addio palette neutre, benvenuti velluti, tappeti decorati, stampe iconiche come la Toile de Jouy. Il segreto non è l’eccesso, ma la capacità di dosare: un elemento audace basta a cambiare l’atmosfera.

Pexels

Specchi antichi, lampade dalla forma insolita, librerie piene di libri e oggetti rendono l’ambiente caldo e autentico. Anche gli spazi esterni strizzano l’occhio ai caffè parigini, con sedie in midollino, tavolini bistrot e tanto verde.

L’ufficio di Emily in Paris: eleganza parigina contemporanea

Tra gli ambienti più raffinati della serie c’è l’ufficio dell’Agence Grateau, dove il rigore parigino si aggiorna in chiave contemporanea. Qui il design diventa più pulito ma non perde fascino, grazie a pezzi iconici che aggiungono carattere senza appesantire.

In questo contesto spiccano oggetti di design riconoscibili, come quelli firmati Villeroy & Boch, scelti per sottolineare un’eleganza discreta ma scenografica, in linea con l’estetica della serie.

Tra gli accessori più riconoscibili compare La Boule, una sfera scultorea che, una volta aperta, si trasforma in un set da portata per due. Accanto a lei c’è La petite Boule, pensata per l’aperitivo e composta da cinque elementi.

Villeroy and Boch

In Emily in Paris questi oggetti diventano veri elementi decorativi grazie a due decori molto diversi. Il Memphis, ispirato agli anni ’80, gioca con geometrie e colori energici – rosa, arancione, bordeaux – su una base grafica in bianco e nero. Il Miami, invece, guarda agli anni ’50 e punta su tonalità più calde e rilassanti come ruggine e beige, ravvivate da tocchi di viola, giallo e arancione.

Come ricreare lo stile di Emily in Paris in casa

Non serve rivoluzionare gli spazi per avvicinarsi a questa estetica. Bastano interventi mirati. Un contrasto ben studiato – una lampada dal design inatteso in un ambiente classico, un’opera pop art su una parete elegante – rende subito lo spazio più dinamico.

Pexels

Le pareti possono diventare protagoniste, raccontando una storia attraverso quadri, stampe e specchi. Anche la luce fa la sua parte: meglio calda e morbida, capace di creare quell’atmosfera intima che ricorda i bistrot parigini.

Un mobile vintage o una seduta dal design scultoreo, infine, possono trasformare un angolo anonimo in un punto focale.

Le caratteristiche principali di questa estetica

Pexels

Lo stile di Emily in Paris applicato all’interior design è soprattutto un invito a osare con misura, a mescolare epoche e suggestioni, e a costruire una casa che assomigli davvero a chi la vive. Ecco le caratteristiche principali: