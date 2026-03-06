Paris Fashion Week, Emily Ratajkowski dimentica il top e si presenta così alla sfilata

IPA Emily Ratajkowski, 10 look tra trasgressione e tendenza

Alla Paris Fashion Week basta poco per far parlare di sé. A volte è un abito spettacolare, altre un accessorio inatteso. E poi ci sono quei momenti in cui una star decide semplicemente di cambiare le regole del gioco. È quello che è successo quando Emily Ratajkowski è arrivata alla sfilata Loewe, trasformando un gesto di styling apparentemente semplice in uno dei momenti più chiacchierati della settimana della moda parigina.

Emily Ratajkowski alla Paris Fashion Week 2026: il look senza top

Per la sfilata Loewe al Château de Vincennes, Emily Ratajkowski ha scelto un look che gioca sul confine tra eleganza rilassata e provocazione calibrata. Il pezzo chiave dell’outfit non è in realtà un capo vero e proprio, ma un gesto di styling: un maglione blu navy annodato sulle spalle, utilizzato come unico elemento per coprire il busto.

Il pullover, in una tonalità profonda e sofisticata, è stato posizionato sulle spalle come una mantella morbida. Le maniche, annodate davanti al petto, creano una struttura quasi scultorea che ricorda certe soluzioni di styling tipiche dello street style parigino. Dietro, il tessuto scende lungo la schiena come una piccola cappa, mentre sui lati lascia intravedere completamente il busto.

L’effetto è quello di un top improvvisato, ma in realtà perfettamente calibrato. Il maglione non è semplicemente appoggiato: la posizione del nodo, la tensione del tessuto e l’apertura sulle spalle suggeriscono un lavoro di styling studiato al millimetro. Sotto, Emily Ratajkowski ha scelto un paio di pantaloni neri dal taglio sartoriale, a vita alta e con una linea leggermente svasata sul fondo. La silhouette è pulita, quasi minimalista, e crea un contrasto interessante con la parte superiore del look. Il pantalone allunga la figura e bilancia l’audacia della parte alta, mantenendo l’insieme sofisticato.

Ai piedi, la modella indossa stivaletti neri dalla punta affusolata, probabilmente in pelle liscia, con un tacco sottile che slancia ulteriormente la figura. È una scelta discreta ma efficace, perfettamente coerente con la palette monocromatica dell’outfit.

Il dettaglio degli accessori: occhiali scuri e clutch minimal

Come spesso accade nei look di Emily Ratajkowski, gli accessori giocano un ruolo fondamentale nella costruzione dell’immagine finale. In questo caso, la modella ha scelto pochi elementi, ma molto precisi. Il primo è una clutch nera morbida, dalla silhouette quasi scultorea, con una chiusura metallica dorata che cattura la luce.

Poi ci sono gli immancabili occhiali da sole neri, con montatura rettangolare e linee nette. Sono occhiali tipicamente “Ratajkowski”: leggermente oversize, sofisticati, e perfetti per creare quell’aura di distacco elegante che le star sfoggiano spesso nei front row delle sfilate.

I capelli, lunghi e lisci, sono portati sciolti con una riga centrale molto naturale. Il colore castano caldo, illuminato da riflessi dorati, incornicia il viso e ammorbidisce l’intero look.

La settimana parigina di Emily Ratajkowski

Il look sfoggiato alla sfilata Loewe è solo uno dei tanti momenti fashion che Emily ha regalato durante questa Paris Fashion Week 2026. Nei giorni precedenti, la modella era già stata protagonista di altri outfit particolarmente discussi. Alla sfilata Dior, per esempio, aveva indossato una blusa bianca vaporosa, annodata sui fianchi con una costruzione quasi scultorea. Durante l’evento, uno dei nodi si era allentato, ma Emily aveva gestito la situazione con grande disinvoltura, sistemando il capo con naturalezza.

Il giorno successivo era invece apparsa alla sfilata Courrèges con un look completamente nero che reinterpretava l’estetica della cosiddetta office siren trend. Il body scelto dalla modella era completamente scoperto sulla schiena e sui fianchi, abbinato a una gonna midi coordinata.

Questa successione di outfit dimostra come la Ratajkowski stia giocando con grande consapevolezza con i codici della moda contemporanea. Non si tratta solo di provocazione: ogni look racconta una precisa idea di styling.

