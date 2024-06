Emily Ratajkowski, un’icona di stile a tutto tondo

Emily Ratajkowski non ha bisogno di presentazioni: considerata una delle donne più belle del mondo, è anche un'indiscussa trend-setter. La modella statunitense ha dimostrato in più occasioni di avere lo stile nel suo DNA, alternando nude look da capogiro sul red carpet ad uno street style vivace e di tendenza. Non sono mancati, tuttavia, outfit dal sapore più minimal, che hanno reso pienamente giustizia alla bellezza statuaria di Emily: su tutti, il completo bianco composto da crop top e lunga gonna in tinta indossato ai Vanity Fair Oscar Party 2020.