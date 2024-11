Anne Hathaway, eterea eleganza

Anne Hathaway è ormai diventata una vera icona di eleganza moderna. Negli ultimi anni, l'attrice ha trasformato il suo stile personale, evolvendosi da giovane star hollywoodiana a musa sofisticata e sempre in linea con le ultime tendenze. Un mix perfetto di glamour, vintage e sperimentazione che le ha permesso di sfoggiare look che tanto raffinati quanto audaci, catturando l’attenzione su red carpet. Ai Fashion Awards tenutisi del 2023, l’attrice si è presentata con un abito Valentino d'archivio della collezione primavera estate 1993. Un pezzo vintage che le ha regalato una figura eterea, elegante e giocosa grazie alle figure geometriche. L’abito a manica corta in chiffon écru, presenta una costruzione geometrica sulla parte superiore e vari livelli della gonna che regalano dinamismo.