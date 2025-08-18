Beatrice Borromeo non attraversa il red carpet: lo trasforma in un palcoscenico di grazia. Musa silenziosa di Dior, ex modella e giornalista, ha affinato uno stile che unisce raffinatezza aristocratica e modernità disinvolta. In questa gallery celebriamo i suoi abiti lunghi più iconici, tra linee eteree, colori intensi e dettagli che raccontano un’eleganza senza tempo. Per il suo debutto a Cannes sceglie un abito in chiffon rosso con balze leggere e corpetto drappeggiato, sensuale ma misurato. Lo scollo profondo e il piccolo cut-out rivelano un’eleganza audace, bilanciata dai capelli sciolti e dagli orecchini gioiello. Un esordio da vera protagonista.