Beatrice Borromeo, stupenda e naturale: seduce la Paris Fashion Week

Beatrice Borromeo lascia senza fiato alla sfilata di Dior con un look che è eleganza pura: gonna in seta vintage e blusa effetto pullover

Getty Images Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo non poteva mancare alla sfilata di Dior in occasione della Paris Fashion Week. La moglie di Pierre Casiraghi ha letteralmente sedotto tutti con la sua bellezza naturale e soprattutto con la sua classe che va oltre ogni outfit.

Beatrice Borromeo, eleganza pura alla sfilata di Dior

Dopo aver festeggiato in forma rigorosamente privata il compleanno di suo figlio Stefano Casiraghi lo scorso 28 febbraio, Beatrice Borromeo è arrivata a Parigi per presenziare alla sfilata di Dior in occasione della Fashion Week della capitale francese che è iniziata subito dopo quella di Milano.

Beatrice Borromeo non poteva mancare a questo appuntamento. Non c’è sfilata di Dior senza di lei, d’altro canto è la brand ambassador della Maison. L’unica volta che non si è presentata a un défilé era più che giustificata, infatti aveva appena dato alla luce la sua terzogenita, Bianca, lo scorso ottobre.

La moglie di Pierre Casiraghi non ha avuto rivali in fatto di eleganza, nonostante avesse a che fare con donne stilose come Camille Cottin, Isabelle Adjani, Deva Cassel e Charlize Theron.

Beatrice è arrivata, ha preso posto in prima fila, come le si conviene, e la sfilata ha avuto inizio. Ma prima e dopo l’attenzione era tutta per lei.

Jonathan Anderson, il nuovo direttore artistico di Dior, ha deciso di sfilare all’aperto, allestendo una passerella sopra la grande piscina ottagonale nel Giardino delle Tuileries, per presentare con grande teatralità la collezione autunno/inverno 2026-2027 della Maison.

Beatrice Borromeo, la gonna over size diventa iconica

La Borromeo si è presentata con un look sensazionale. Pezzo forte del suo outfit è la maxi gonna in raso blu notte, stretta in vita e dalla forma a campana, riflettendo lo stile anni Cinquanta diventato di tendenza negli ultimi tempi. Evidentemente Beatrice ha voluto rendere omaggio allo stilista irlandese, Jonathan Anderson, poiché si tratta di una sua creazione.

Getty Images

La gonna midi è stata abbinata a una particolare blusa definita a trompe-l’œil bicolore nero e verde oliva, che crea l’effetto di un dolcevita con maniche annodate sulle spalle e chiuse da un fiocco in metallo dorato. Completano l’outfit la borsa Lady Dior Mini in tweed verde bosco con motivo Cannage e fili metallici e le mules con tacco alto in pelle color cachi con le iniziali di Christian Dior. Davvero l’essenza della raffinatezza.

Beatrice Borromeo, lo chignon spettinato

Per dare un tocco di freschezza a questo look così importante, senza però perdere in sofisticatezza, Beatrice ha deciso di raccogliere i capelli in uno chignon spettinato, come se se li fosse arrotolati sulla nuca poco prima di presentarsi alla sfilata, senza guardarsi allo specchio. L’effetto è wow. Mentre il make up è naturale e punta sullo sguardo con l’eyeliner nero.

Ricercati anche i gioielli a cominciare dagli orecchini barocchi con acquamarina, abbinati a un bracciale a catena d’oro e diversi anelli.