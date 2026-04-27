Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi innamorati coi figli e l’incidente dei pantaloni

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno incantato al Gran Premio Storico di Monaco: sguardi innamorati, tenerezze coi figli e look strepitosi

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono stati i veri protagonisti del Gran Premio Storico di Monaco. La coppia ha incantato tutti, mostrandosi innamorata più che mai. E le foto di famiglia con i figli Stefano e Francesco sono tenerissime. Mancava solo Bianca, nata lo scorso ottobre e quindi troppo piccola per sopportare il rumore dei motori.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, l’immagine dell’amore

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono una delle coppie più belle e affiatate del jet set. I due si sono uniti al loro amico ed ex campione Jacky Ickx, che quest’anno ha avuto il compito di aprire la sfilata Ferrari del Cavallino Classic Monaco al volante della leggendaria Ferrari 312 F1 del 1968, al Gran Premio Storico di Monaco.

Beatrice e Pierre hanno dimostrato di essere più che mai affiatati e innamorati. Entrambi sono molto coinvolti e si sostengono non solo formalmente in ogni loro sfida o impegno professionale. Ai box la Borromeo è stata immortalata mentre appoggia il mento sulla spalla del marito, gli stringe il braccio, in segno di affetto e protezione mentre lui senza scomporsi le rimane accanto e sorride.

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Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, tenere foto coi figli

Beatrice e Pierre hanno coinvolto in questo weekend automobilistico anche i figli Stefano e Francesco che accompagnano da sempre i genitori durante alcuni eventi del Principato, dalla Festa nazionale al GP di Formula1.

I due bambini hanno i capelli biondi della mamma e gli occhi azzurri del papà. E già sfoggiano uno stile niente male, ereditato anche quello dai genitori. Stefano, che porta il nome del nonno paterno tragicamente scomparso nel 1990, e Francesco indossano blazer blu e camicia e sono apparsi molto interessati alla Ferrari. Anche se il rumore del motore è così forte che i due si sono tappati le orecchie con le mani.

Un po’ in soggezione e spaventati si sono rifugiati tra le braccia sicure di mamma e papà che li hanno prontamente protetti e coccolati.

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Stefano e Francesco da qualche mese però devono condividere mamma e papà anche con la loro sorellina Bianca, nata lo scorso ottobre. Ancora non è stata presentata ufficialmente, è troppo piccola. Ma può essere che faccia il suo debutto pubblico il prossimo novembre, alla Festa nazionale di Monaco.

Beatrice Borromeo, due look senza eguali

Beatrice Borromeo ha fatto parlare di sé non solo per le tenere foto con Pierre e i figli ma anche grazie ai suoi look strepitosi, ovviamente firmati Dior di cui è brand ambassador sfoggiati durante il weekend.

Per la visita alla scuderia Ferrari ha optato per un blazer rosso in omaggio al Cavallino rampante e lo ha abbinato a una camicia e a un paio di pantaloni bianchi, e come accessorio top ha sfoggiato la “Lady Dior”.

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Beatrice Borromeo tradisce Dior

Il giorno prima, sabato 25 aprile, Beatrice ha invece indossato il perfetto outfit “casual chic”. Questa volta però ha “tradito” Dior presentandosi in pista con una camicia di jeans, firmata Ralph Lauren, jeans bianchi, cintura e ballerine di cuoio.

Ma è tornata alla maison parigina con la borsa a tracolla in pelle marrone, modello “Bobby”, alla quale aveva agganciato il suo maglione bianco. Altro dettaglio significativo, il lungo foulard in seta con cui ha legato i capelli.

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Beatrice Borromeo, piccolo incidente coi pantaloni bianchi

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Per alcune foto di rito con l’amico Jacky Ickx e sua moglie Khadja Nin, Beatrice ha posato seduta su un pneumatico dell’auto storica. Ma i jeans bianchi non erano proprio ideali per questo scatto e facendo finta di niente, li ha spazzati con la mano sul lato B. O almeno ha dato questa impressione.