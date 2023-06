Madonna, cosa fanno oggi i suoi sei figli

I sei figli di Madonna sono cresciuti. E hanno iniziato a prendere le loro strade. Lourdes, Rocco, David, Mercy, Stella ed Estere hanno riempito la sua vita e, anche nel momento più difficile del ricovero in ospedale, sono stati al suo fianco. È però raro vederli tutti insieme: Lady Ciccone ama infatti la privacy e le foto di famiglia si possono contare sulle dita di una mano. La più recente è quella comparsa sui social in occasione della Festa del Ringraziamento – nel 2022 – nella quale sono comparsi tutti e sei i fratelli, tutti vestiti in modo originale ma con un tocco di nero ad accomunarli tutti.

Chi sono i figli di Madonna

Madonna ha sei figli, di cui due naturali e quattro adottati. Lourdes Maria “Lola” Ciccone Leon è la maggiore. È nata il 14 ottobre 1996 dall’amore per il compagno di allora, il personal trainer Carlos Leon, mentre Rocco e David sono in comune con l’ex marito e regista Guy Ritchie. Il processo di adozione del terzo figlio, David Banda appunto, è iniziato nel 2006 a seguito di un viaggio in Malawi. Perché la pratica andasse a buon fine, inoltre, serviva che entrambi i genitori avessero la residenza nel Paese di adozione, requisito che aveva però scatenato una lunga battaglia legale. L’adozione è stata finalizzata nel 2008.

Il suo amore per le cause umanitarie nasce e cresce proprio da qui, dalla necessità di offrire un futuro migliore ai bambini che ne abbiano bisogno. Fonda così la Raising Malawi e adotta le sue ultime tre figlie: Mercy, Stella ed Estere, che si sono unite alla famiglia tra il 2008 e il 2017.

Cosa fanno i sei fratelli Ciccone

La più conosciuta è sicuramente la figlia maggiore, Lourdes, che oggi lavora come modella. Ha iniziato da giovanissima, debuttando nella campagna pubblicitaria Pop di Stella McCartney. Negli anni, ha lavorato anche per Marc Jacobs, Miu Miu, Calvin Klein, Tom Ford, Burberry, Savage X Fenty e Mugler. Nel 2018, compare per la prima volta in passerella alla New York Fashion Week. Col nome di Lolahol ha invece fatto il suo ingresso nel mondo della musica con il brano Lock&Key, seguito da Cuntradiction e dall’EP in cinque tracce Go.

Rocco Ritchie, invece, è il secondogenito di Madonna ed è un artista di grande talento. La sua attività è però svolta in incognito e sembra che esponga le sue opere a Londra con lo pseudonimo di Rhed. Tra le tematiche che affronta con maggiore interesse troviamo l’ossessione dei giovani per i social network, la depressione e l’abuso di sostanze stupefacenti. A suggerire che l’identità di Rhed corrisponda a quella di Rocco sono stati proprio i suoi genitori, Madonna e Guy Ritchie, stranamente presenti a una mostra alla Tanya Baxter Contemporary.

Il futuro del suo terzo figlio, David Banda, è ancora tutto da scrivere. È quello a cui lei si sente più legata e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda. È anche un bravissimo ballerino, come dimostrano i tanti video che Madonna condivide sui suoi canali social per dirsi orgogliosa del grande talento che sta dimostrando nonostante la sua giovane età. Strada spianata anche per Chifundo Mercy James, per la quale ha vinto la battaglia legale per l’adozione solo nel 2017, e per le gemelle Stella ed Estere, che già hanno dimostrato di amare molto il mondo dello spettacolo.

Madonna ricoverata in terapia intensiva

Tutti i figli di Madonna sono corsi al suo capezzale a seguito del ricovero in terapia intensiva per una seria infezione batterica che ha fortunatamente combattuto con esito positivo. I ragazzi si sono infatti precipitati a New York poiché si temeva l’esito fatale: la pop star è stata trovata priva di conoscenza ed è stata immediatamente trasportata in ospedale per essere sottoposta a tutte le cure del caso.

Le sue condizioni sarebbero comunque in netto miglioramento, tanto che avrebbe già lasciato la terapia intensiva. Il suo stato di salute è tenuto sotto controllo ma il tour mondiale è stato rinviato a date da decidersi.