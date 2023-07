Madonna, le prime foto dopo il ricovero in terapia intensiva

Fonte: Getty Images Madonna la trasformista: look ed esibizioni iconiche della regina del pop

Madonna sta meglio. Dopo le notizie preoccupanti, le tante illazioni, la preoccupazione sulle condizioni fisiche della regina del pop, ricoverata in terapia intensiva a causa di una seria infezione batterica e rianimata in extremis grazie al Narcan, le prime immagini che la ritraggono per strada a New York fanno tirare un sospiro di sollievo ai fan. Dopo che erano uscite notizie sulle sue condizioni ancora molto deboli, ora sembra stare molto meglio.

La cantante 64enne che aveva dovuto interrompere all’improvviso il tour mondiale super annunciato a causa del ricovero, e che per un attimo aveva fatto temere notizie peggiori, tanto che i figli erano accorsi al suo capezzale, sembra stare decisamente meglio: occhiali scuri, cappellino con visiera, Madge è stata fotografata mentre passeggiava con un’amica per le strade di NY, serena e apparentemente di buon umore.

Madonna, le foto dopo essere stata salvata dal Narcan

Le foto ben auguranti arrivano esattamente 11 giorni dopo che Madonna è stata “rianimata con Narcan per combattere il grave shock settico causato dall’infezione batterica che l’aveva colpita. Secondo quanto riferito infatti, all’icona pop è stata somministrata un’iniezione del farmaco – comunemente usato per invertire sospette overdose di droga – per combattere lo shock settico acuto.

Madonna, “di buon umore” dopo il ricovero

“Aveva un ottimo aspetto e sembrava essere di buon umore”, ha raccontato un testimone al magazine americano OK!. Il video di Madonna che passeggia a Manhattan è stato pubblicato su TikTok dalla podcaster Lauren Conlin.

Madonna, il putiferio scatenato dal suo ricovero

Dopo l’annuncio del suo ricovero, si era scatenato l’inferno: tra i milioni di fa allarmati e chi la accusava di aver voluto mantenere, a oltre 60 anni, uno stile di vita eccessivo anche per una 30enne, e decisamente anacronistico per una “over anta”. Complici i post social che ritraggono una donna che sembra non voler accettare il passare del tempo e si ostina a scimmiottare la sexy e trasgressiva star di un tempo. Ma Madonna è così, nel bene e nel male, e chi la conosce bene come i tanti amici vip che si sono schierati a suo favore, lo sa. Un’artista che si è sempre spesa per le minoranze e ha combattuto, con la sua musica e le sue opere, contro tabù e convenzioni sociali. Contro i moralisti e i benpensanti di ogni genere ed età. Figurarsi se smette di farlo solo per una questione anagrafica.

In ogni caso, Madonna è tornata. Pronta a riprendere un tour mondiale che sfiancherebbe anche una star 20enne. E anche se, pare, abbia fatto testamento, nessuno ancora riesce a fermarla. Lunga vita alla regina del pop!