Fonte: IPA Madonna

Durante il concerto di Seattle del 18 febbraio 2024, Madonna è caduta all’indietro sulla sedia. Qualcuno si sarebbe fermato, ma non la Regina del Pop, che non ha fatto praticamente un plissé. Tutto è accaduto durante l’esibizione di Open Your Heart, hit del 1986: un piccolo intoppo, per una grande performance. Proprio così, perché sul palco della Climate Pledge Arena Madonna fa la storia e insegna a tutti che una caduta è solo momentanea e che ci si può rialzare per finire lo show. Icona senza tempo.

Madonna, il video della caduta durante il concerto a Seattle

“Her Madgesty”, così è soprannominata all’estero, è caduta sul palco, ma non si è di certo lasciata scalfire. La capacità di saper reggere il palco in ogni situazione è appannaggio di pochi artisti. Forse, dei più grandi, con qualche eccezione. O abbiamo forse dimenticato Blanco a Sanremo, quando ha distrutto le rose sul palco a causa di un problema con l’audio? La caduta di Madonna è stata documentata su X (ex Twitter), dove gli utenti non hanno potuto fare a meno di celebrare la Regina del Pop. La colpa sarebbe di un ballerino, che avrebbe dovuto trascinare la sedia secondo la coreografia.

Dopo la caduta – Madonna ha anche riso – ha continuato a cantare e ha finito il suo show. Un comportamento elogiato da più, sebbene non sia la prima volta. Ricordiamo quando è caduta dalle scale ai BRIT Awards 2015, per il mantello che indossava, firmato Armani. All’epoca, a Vanity Fair, aveva rivelato: “Armani mi ha catturato. Il mantello era legato troppo stretto, ma niente può fermarmi. Sto bene“. Ed è proprio così: niente può fermare Madonna, neppure la brutta infezione contro cui ha dovuto combattere poco prima dell’inizio del tour.

Madonna, il riscatto sul palco dopo l’infezione

A giugno 2023 Madonna è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di un’infezione batterica. Così, ha dovuto posticipare il Celebration Tour, che alla fine è iniziato nel migliore dei modi, con l’artista che si è confermata ancora una volta la Regina del Pop, attingendo dal suo repertorio. Tutti i concerti sold out, un vero e proprio riscatto dopo l’infezione che l’ha costretta a letto per alcune settimane e che l’ha spinta a fare testamento. La situazione, inizialmente non rosea, è rientrata alla fine, ma si è temuto a lungo per la sua salute: ha influito anche l’impegno nei confronti del tour, che l’ha stressata profondamente. Ma Madonna non ha mai avuto l’intenzione di allontanarsi dal suo palco e dai suoi amatissimi fan.

Ne ha parlato anche durante il concerto di Anversa, in Belgio. “Meno di quattro mesi fa mi trovavo in un letto d’ospedale, incosciente. Si pensava che avrei potuto non farcela. Che io sia qui a raccontarvelo è davvero un miracolo. Probabilmente mia madre, che Dio la benedica, da lassù deve aver vegliato su di me. Mi ha guardato e mi ha detto: ‘Figlia mia, non è ancora il tuo momento’. A me è stata data un’altra possibilità, quindi ne sono molto grata. Vi confesso che in questo momento non mi sento tanto bene, ma non posso lamentarmi perché sono viva. Ringrazio Dio per i miei figli e per tutto il vostro amore e sostegno”.