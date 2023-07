Madonna ha fatto testamento: le sue ultime volontà

Madonna fa testamento. La popstar, in netto miglioramento dopo il grave malore che l’ha colpita per un’infezione batterica, ha rivelato di essere pronta a tornare sul palco. Un’ottima notizia per il suo foltissimo pubblico, preoccupato per l’evoluzione delle sue condizioni di salute che avevano fatto temere il peggio anche ai suoi familiari. Il suo intervento, comunque, sembra essere arrivato in risposta alle indiscrezioni comparse sul The Sun, in cui si parlava di un possibile testamento già stilato dalla popstar.

Madonna, le sue ultime volontà dopo il malore

Una scelta più che comprensibile, viste le condizioni di salute in cui versava, e che comunque non alleggerisce il peso delle parole di Madonna, in cui specifica di stare molto meglio. La spartizione del suo ingente patrimonio aveva comunque bisogno di essere definita, patrimonio che peraltro è destinato a crescere dopo l’ultimo tour, a cui si aggiungono i ricavi dei diritti di utilizzo del catalogo (annuali) e della sua immagine.

Secondo quanto riporta il The Sun, Madonna avrebbe disposto che il suo intero patrimonio, attualmente stimato in circa 600 milioni di dollari, sia diviso equamente tra i suoi sei figli (due biologici, Lourdes e Rocco, e quattro adottati in Malawi, David, Mercy e le gemelle Estere e Stella). Avrebbe inoltre in programma di lasciare qualcosa al suo manager Guy Oseary, al suo fianco anche nei momenti più difficili, e si sarebbe inoltre opposta alla vendita di gadget economici che guasterebbero la sua immagine.

Quando al suo mastodontico tour mondiale, Celebration, tutte le tappe sono state rimandate a data da decidersi. Nel suo viaggio era compresa anche l’Italia, il 23 e il 25 novembre, ma pare che i concerti possano riniziare già dalla data di Londra del 14 ottobre, con le tappe americane lasciate in sospeso e recuperate in un secondo momento.

Le prime parole di Madonna

Inutile girarci intorno: abbiamo rischiato seriamente di perdere Madonna. Quest’apprensione, che si è diffusa a livello mondiale, ha raggiunto anche lei. Per questo, ha deciso di intervenire sul suo Instagram per aggiornare tutti sulle sue condizioni di salute: “Ho sentito il vostro amore. Sono sulla via della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita. Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale è stato per i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere chi aveva comprato i biglietti per il mio tour. Non volevo nemmeno deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo. Odio deludere chiunque”.

E ha continuato: “Ora mi sto concentrando sulla mia salute e sul fatto di essere più forte e vi assicuro che tornerò con voi il prima possibile! Il piano attuale è di riprogrammare le tappa nordamericane e di iniziare a ottobre dall’Europa. Non potrei essere più grata per le vostre cure e il vostro sostegno. Con amore, M”.

La notizia del suo ricovero era arrivata direttamente dal suo manager, che aveva scritto: “Sabato 24 giugno Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che l’ha portata a un ricovero di alcuni giorni in terapia intensiva. Le sue condizioni di salute stanno migliorando, ma è ancora in cura. Si prevede un recupero completo, ma in questo momento dobbiamo sospendere tutti gli impegni, compreso il tour”. Viste le sue condizioni, i figli sono subito accorsi al suo capezzale.