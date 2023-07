Madonna come una dea tra le rose: migliorano le condizioni di salute della popstar

Madonna ha vissuto giorni difficili, alle prese con dei problemi di salute che hanno messo a dura prova la sua proverbiale resistenza. Anche per tale ragione l’ultimo scatto che ha condiviso su Instagram è visione che fa bene al cuore: c’è soltanto lei con gli immancabili capelli biondi raccolti in una treccia, intenta ad abbracciare un enorme mazzo di rose. Un modo per rassicurare amici e fan sulle sue condizioni di salute. La popstar sta molto meglio e ancora una volta non ha perso occasione per ringraziare quanti l’hanno sostenuta.

Madonna tra le rose ringrazia ancora amici e fan

“Una sola rosa può essere il mio giardino. Un solo amico il mio mondo”, queste le parole che Madonna ha scelto di scrivere a corredo dell’ultimo scatto condiviso su Instagram. Una foto splendida, che la ritrae come una bambina in un giardino fiorito. Le trecce bionde, una camicetta bianca e quel dolce abbraccio a un enorme mazzo di rose rosa sono il suo modo per ringraziare tutte le persone che non le hanno mai fatto mancare il loro sostegno, anche soltanto con un piccolo commento a mezzo social.

La verità è che la notizia del malore ha fatto il giro del mondo in men che non si dica, destando moltissima preoccupazione. Di quelle che solo i grandi come lei possono provocare nel cuore di colleghi, amici ma soprattutto seguaci. Madonna abbraccia intere generazioni, è colei che ha aperto la strada a un nuovo modo di fare musica e spettacolo. Madonna è un’icona immortale, su questo non ci sono dubbi, ma talvolta dimentichiamo che anche le eterne ragazze come lei possono avere un momento di cedimento. Così è stato, costretta al ricovero per un eccesso di entusiasmo misto a sforzo fisico che, alla fine, sono stati un mix (quasi) letale per la sua salute.

Come sta Madonna dopo il ricovero in ospedale

Le voci in merito alle condizioni di salute di Madonna si sono susseguite alla velocità della luce, talvolta con toni molto preoccupanti. Si è parlato persino del testamento. Insomma, c’era chi la dava già per spacciata o quasi.

Anche per tale ragione la stessa popstar aveva deciso di rompere il silenzio con un messaggio su Instagram, spiegando come stanno realmente le cose dopo il suo ricovero in terapia intensiva. Ormai Madonna è a casa da diversi giorni e sta seguendo i consigli dei medici, concedendosi prima di tutto un lungo e meritato riposo in attesa di rimettersi totalmente in sesto e riprendere l’organizzazione del Celebration Tour, la cui partenza è stata al momento sospesa.

“Ho sentito il vostro amore – aveva scritto -. Sono sulla via della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita. Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale è stato per i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere chi aveva comprato i biglietti per il mio tour. Non volevo nemmeno deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo. Odio deludere chiunque“. Ma la verità è che Madonna non ci deluderà mai.