Madonna sta ancora male, condizioni preoccupanti: “Non può alzarsi dal letto”

Preoccupano ancora le condizioni di salute di Madonna. La popstar ha vissuto giorni difficili a causa di una brutta infezione batterica che l’ha debilitata al punto da impedirle di alzarsi dal letto. Paura e apprensione, sia da parte dei fan che dalle fila di familiari accorsi per prestarle soccorso e supporto. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da una fonte vicina alla cantante e non promettono bene.

Madonna, condizioni di salute preoccupanti

Sono trascorsi pochi giorni dal grave malore che ha colpito Madonna, che poi si è scoperto essere qualcosa di molto più grave di quanto si pensasse. Energica e vulcanica come sempre, la popstar aveva preso sottogamba la febbre che la assillava ormai da un paio di settimane e ciò le ha fatto rischiare tanto.

Come spiegato dal suo manager Guy Oseary in una nota su Instagram, Madonna è finita in terapia intensiva a causa di una grave infezione batterica che, visto il mancato tempestivo soccorso, è andata via via peggiorando. L’artista è stata dimessa dall’ospedale lo scorso 28 giugno, ma a quanto pare le sue condizioni di salute non sono affatto migliorate.

“Fonti con conoscenza diretta dicono a TMZ – si legge appunto sulla rivista – che Madonna ha vomitato in modo incontrollabile da quando è stata dimessa dall’ospedale e che l’infezione sta ancora devastando il suo corpo“. “Ci è stato detto che Madonna è ancora troppo malata anche solo per alzarsi dal letto nel suo appartamento di New York City – aggiunge ancora TMZ – dove si sta riprendendo da mercoledì sera, quando è stata dimessa dall’ospedale dopo una degenza di più giorni in terapia intensiva. (…) La nostra fonte dice che l’assistente di Madonna era con lei quando è svenuta sabato scorso, ed è allora che è iniziato il vomito incontrollabile”.

Madonna costretta a rinviare il Celebration Tour

Il Celebration Tour non è un evento come gli altri, ma la celebrazione – appunto – dei suoi 40 anni di carriera, con le canzoni più iconiche del suo repertorio. E di Madonna possiamo seriamente dirlo a gran voce: ha fatto la storia della musica internazionale, creando e incarnando il concetto stesso di popstar e facendo da apripista alle varie Britney Spears, Lady Gaga, Beyoncé che tanto amiamo. Elenco che potrebbe continuare, s’intende.

Sarebbe stata una grande festa sui palchi più prestigiosi del mondo – dal Regno Unito al Belgio, dalla Spagna alla Francia, passando per l’Italia – e i biglietti erano già andati a ruba, registrando il sold out al momento dello stesso annuncio. Purtroppo, però, tutto al momento resta in sospeso.

Il manager di Madonna, Guy Oseary, era stato piuttosto ottimista nel suo comunicato ufficiale, quando ha parlato per la prima volta ai fan della “grave infezione batterica che l’ha portata a stare diversi giorni in terapia intensiva”, citando però un miglioramento della salute generale di Madonna. Situazione che in ogni caso avrebbe costretto la grande macchina del Madonna-show a riprogrammare ogni singola data.

Madonna, il sostegno degli amici e dei fan

Non c’è nulla di certo e restano palpabili la preoccupazione e l’apprensione dei fan per le condizioni della cantante, che ha al suo fianco la figlia Lourdes Maria e il figlio Rocco, che aveva appena concluso un viaggio in Transilvania. Tanti i messaggi di sostegno, anche da parte di colleghi e amici come Rosanna Arquette, Rita Wilson e Gwendoline Christie, solo per citarne alcuni.

Uno dei più emozionanti è quello pubblicato da un fan: “Se leggi questo, sappi che non ci interessa se non pubblicherai mai e poi mai più un nuovo singolo o se non metti più i piedi su un palco, vogliamo che tu sia in salute più di ogni altra cosa. Ti amiamo come un membro della nostra famiglia. Ci hai già dato così tanto. Pregherò il più possibile per la tua rapida e totale guarigione. Guarisci presto, ti amiamo con tutto il cuore”.