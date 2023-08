Madonna pronta a tornare in tour? Il messaggio non lascia dubbi

Madonna torna e lo fa, come ci ha ormai abituati, in grande stile. A poco più di un mese dal ricovero per infezione batterica che ha terrorizzato tutto il mondo dello spettacolo pubblica un post su Instagram che, oltre a rassicurare sulle sue condizioni di salute, è una promessa chiara e semplice. Come una fenice, la Regina del Pop internazionale è pronta a risorgere da quello che è stato sicuramente uno dei momenti più bui dei suoi ultimi anni. In un lungo post di qualche giorno fa si era concessa una riflessione complessa sul momento appena vissuto e aveva reso un emozionante omaggio ai propri figli, che nell’ultimo periodo non l’hanno mai lasciata sola. Ora la cantante dedica un pensiero e una promessa alla sua famiglia allargata: i suoi fan.

Madonna pronta a tornare? Il messaggio è una promessa

Madonna Louise Veronica Ciccone, nota semplicemente come Madonna, “sta bene e si prepara a riprendere il tour”. Questo è quanto sembra emergere dalle parole condivisa dalla poliedrica artista sui suoi canali social. La cantante ha postato un carosello di foto che sembrano provenire dai backstage dei concerti precedenti ai suoi problemi di salute.

Il 28 giugno, Guy Oseary, il manager della cantante, ha rivelato che Madonna era stata ricoverata d’urgenza in terapia intensiva il 24 giugno a seguito di una “grave infezione batterica”. A fronte dell’evoluzione del suo stato di salute, Madonna era stata costretta a rimandare il tour mondiale. “Dobbiamo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour”. L’artista ora si scopre vestita di un corsetto nero, sotto un velo dello stesso colore e occhiali da sole puntati sul naso. Poi anelli, iconici stivali alti e lunghi capelli biondi e fluenti. Le parole che fanno da cornice alle immagini sono poche e semplici: “Tutta elegante e nessun posto dove andare… Ma presto viaggerò da voi. #celebrationtour”.

La Regina del Pop ha posato con un mini body nero e ha mostrato la sua bellezza senza tempo attraverso un servizio fotografico sensuale ed ironico nel bagno di casa sua. Il messaggio arriva forte e chiaro: la leggenda ha voglia di tornare a cantare e le date del suo tour potrebbero essere presto riprogrammate. Il piano dovrebbe essere quello di iniziare le date europee a ottobre.

Come sta la cantante

La notizia del suo ricovero aveva distrutto i fan dell’artista, tanto più che questo tour, che celebrava i 40 anni di carriera, sarebbe dovuto iniziare poche settimane dopo. Dopo diversi giorni in ospedale Madonna è finalmente riuscita a tornare a casa. In un messaggio condiviso sui social il 10 luglio ha poi spiegato di essere “in via di guarigione”, precisando che si stava concentrando sulla sua salute. “Tornerò da voi appena posso!”, aveva scritto.

Dopo alcuni giorni Madonna ha condiviso alcune parole di ringraziamento per i suoi fan e per l’amore che le hanno dimostrato nel momento più difficile. “Grazie ancora per il vostro incredibile supporto e pazienza delle ultime settimane“, aveva scritto.

Di recente, come riportano i giornali statunitensi, Madonna ha partecipato al concerto di Beyoncé al MetLife Stadium nel New Jersey con le figlie Merci, Stella ed Estere. La cantante sembra dunque del tutto guarita, o almeno così ci auguriamo di cuore.