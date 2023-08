Madonna, tour a rischio? La cantante preoccupa: la verità sulla sua salute

Madonna si sta riprendendo. Questo è quanto emerge dopo il periodo complicato che la Regina del Pop ha appena passato dal punto di vista della salute fisica, tant’è che, come ha rivelato in alcune immagini postate sul suo profilo Instagram, presto usciranno le date tanto attese del tour a lungo rinviato. Ma sembra che il pericolo non sia ancora passato. Dopo il ricovero in ospedale a seguito di una grave infezione batterica quasi fatale, i capi delle assicurazioni chiedono che la Regina del Pop venga sottoposta a test fisici prima di salire nuovamente sul palco.

Madonna: problemi con le compagnie assicurative

La superstar di 64 anni si sta riprendendo dal suo inaspettato ricovero in ospedale e ha promesso di riprendere al più presto il tour mondiale (che coincide con i suoi 40 anni di carriera). Tuttavia, come rivela The Mirror, una fonte collegata al promotore del concerto Live Nation ha rivelato che un ritorno al lavoro dal vivo può avvenire solo una volta che le garanzie assicurative saranno state soddisfatte. Uno dei criteri principali è un esame fisico completo, effettuato da un medico indipendente. Come riporta il quotidiano, i test per gli artisti possono includere una serie di procedure dettagliate e talvolta invasive. Alcuni di questi esami non preoccupano, poiché riguarderanno questioni standard come la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, l’IMC e la funzione polmonare. Ma dovranno essere effettuati anche accertamenti più specifici.

In passato alcuni artisti sono stati obbligati a sottoporsi a risonanze magnetiche per valutare lo stato di infortuni precedenti o per sincerarsi di alcune questioni che preoccupavano gli assicuratori.

La recentissima ospedalizzazione pone l’artista in una condizione ad “alto rischio” da un punto di vista assicurativo. Le compagnie potrebbero dover affrontare dei pagamenti importanti a causa di eventuali cancellazioni o rinvii – e potenziali cause legali negli Stati Uniti.

La fonte ha dichiarato al The Mirror: “Madonna non potrà tornare al lavoro senza un esame fisico completo. La paura legata alla sua salute ha innescato un processo in cui le compagnie assicurative vorranno assicurarsi che sia in forma per gli spettacoli.

Come sta la Regina del Pop

Insomma, la cantante dovrà sicuramente mantenere uno stile di vita molto attento dopo i problemi di salute che hanno preoccupato i fan e la sua famiglia. Sembra però che Madonna stia molto meglio, soprattutto grazia al canale sempre aperto che la Regina del Pop mantiene con i suoi fan. Solo pochi giorni fa, infatti, aveva condiviso un post sul suo account Instagram che, oltre a rassicurare sulle sue condizioni di salute, esprimeva una promessa chiara e semplice. Come una fenice, è pronta a risorgere da quello che è stato sicuramente uno dei momenti più bui dei suoi ultimi anni.

Madonna, nelle foto pubblicate, ha posato con un mini body nero e ha mostrato la sua bellezza senza tempo attraverso un servizio fotografico sensuale ed ironico nel bagno di casa sua. Il messaggio arriva forte e chiaro: la leggenda ha voglia di tornare a cantare e le date del suo tour potrebbero essere presto riprogrammate. Il piano dovrebbe essere quello di iniziare le date europee a ottobre.