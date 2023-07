Madonna a un mese dal ricovero: “Sono fortunata ad essere viva”

Ci sono dei momenti nella nostra vita che inevitabilmente hanno un impatto significativo. Momenti che possono cambiarci, spezzarci, o permetterci addirittura di rinascere, o di comprendere meglio alcune dinamiche che, no, non funzionavano più. A un mese dal ricovero per infezione batterica in ospedale, Madonna si è concessa una lunga riflessione, che ha voluto dedicare ai suoi figli. Si è definita fortunata di essere ancora viva: le sue condizioni di salute sono apparse molto disperate sin da subito, tanto che tutti i figli, secondo gli insider, si sono riuniti attorno al suo capezzale.

Madonna, il post su Instagram a un mese dal ricovero

Un omaggio commovente ed emozionante al contempo, quello di Madonna verso i suoi figli, che nell’ultimo mese non l’hanno mai lasciata da sola, neppure per un momento. La notizia del ricovero d’urgenza di Madonna in ospedale ha allarmato i fan di tutto il mondo: “La cantante sta male, rinviato il tour”. Per fortuna, il recupero c’è stato: lento, certo, ma è avvenuto, ed è questo l’importante.

“L’amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina”, ha scritto su Instagram l’artista, esprimendo le parole più difficili di tutta la sua carriera, che non avrebbe mai immaginato di dover proferire dopo uno spavento del genere. “Ho visto un lato di loro che non avevo mai visto prima. Ha fatto la differenza”. Madonna ha sei figli: Lourdes, Rocco, David, Mercy e le gemelle Stella ed Estere. Proprio loro hanno stretto la mamma in un lungo abbraccio, donandole conforto e sostenendola in questo momento di forte bisogno. “Ho capito quanto sono fortunata ad essere viva”, ha scritto, ringraziando i figli, gli amici e tutti coloro che l’hanno protetta.

Come sta Madonna: la lenta ripresa

La Regina del Pop è stata portata d’urgenza in ospedale alla fine del mese di giugno, dopo essere stata trovata priva di sensi a casa sua. Dopo aver trascorso una notte in terapia intensiva ed essere stata intubata, i figli l’hanno raggiunta immediatamente.

A Page Six, alcuni insider hanno rivelato che da mesi Madonna si è sottoposta a uno stress indicibile per preparare il suo Celebration Tour. L’artista avrebbe dovuto iniziare il tour il 15 luglio 2023, ma, alla fine, si è scelto di posticiparlo a ottobre, con le date estive che saranno riprogrammate in seguito. “Sono sulla strada del recupero”, ha ammesso su Instagram. “E sono grata per tutto l’amore che ho ricevuto”, ringraziando i follower per il sostegno e la comprensione. Ora, Madonna può trascorrere del tempo prezioso con coloro che ama, e soprattutto può continuare a recuperare forze ed energie per il tour.

La battaglia di Madonna per il tour

Per Madonna, nonostante lo spavento e il recupero più che dovuto, il tour è sempre stato fondamentale. La partenza, poi, indispensabile. Eppure, come riportato dai tabloid, ci sono state un po’ di battaglie tra l’artista, il team di gestione e la compagnia di assicurazioni. Dopo il grande spavento, il team di Madonna ha insistito per rimandare l’inizio del tour, proprio per consentirle di riposare al meglio e di riprendersi, offrendo il suo miglior spettacolo possibile. La salute, alla fine, deve sempre essere messa al primo posto, e non c’è proprio tour che tenga.