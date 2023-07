Madonna dopo il ricovero: “Debole e molto stanca”. Come sta

C’è ancora grande apprensione per Madonna: la star, dopo essere stata ricoverata d’urgenza in ospedale per un’infezione batterica, è costretta a letto. La salute della diva per eccellenza ha iniziato a incrinarsi poco prima dell’inizio del Celebration Tour, un tour non-stop in 84 date in partenza da Vancouver il 15 luglio. Al momento, stando agli insider, la cantante sarebbe molto stanca dopo il calvario: sulla sua salute avrebbe influito un impegno profuso e instancabile sul lavoro.

Madonna, come sta dopo il ricovero in ospedale

Riesce difficile credere al calvario di Madonna, forse perché nel nostro immaginario è sempre stata fortissima, sul palco e non solo. Una narrazione a cui ha tenuto lei stessa, che non si è mai tirata indietro di fronte agli impegni. Classe 1954, Madonna ha 64 anni e non li ha mai voluti sentire sulle spalle. Prova ne è che ha nascosto la febbre per un mese agli addetti ai lavori del suo tour, nella speranza di mantenere intatte le date.

Stando a quanto riportato da TMZ, Madonna dovrebbe salire sul palco tra poco meno di 10 giorni per il tour mondiale. Tuttavia, le notizie sulla sua salute non sono affatto rassicuranti. La guarigione dalla grave infezione non sta procedendo per il meglio, e la star è in lenta ripresa. Una fonte ha detto che è “ancora molto debole e stanca” e che “sta trascorrendo una notevole quantità di tempo a letto”. Per adesso non c’è ancora la certezza del rinvio del suo tour.

Al momento, “non vede l’ora di tornare al lavoro il prima possibile, ma sta anche prendendo sul serio la sua guarigione e non ha intenzione di affrettare nulla”. Da quando è stata portata d’urgenza in ospedale, famiglia, amici e addetti ai lavori si sono stretti attorno a lei, per far sentire tutto il supporto e il sostegno. Il tour mondiale di Madonna ha registrato quasi il tutto esaurito, ed è un omaggio alla carriera, composta da oltre quattro decenni.

Il ricovero d’urgenza e il limite superato

Madonna è stata dimessa dall’ospedale, ma le sue condizioni hanno fatto luce su un aspetto di cui si parla fin troppo poco: spingersi oltre i limiti per rimanere sulla cresta dell’onda. L’artista non ha certo bisogno di presentazioni. La sua stella non ha mai smesso di brillare, nemmeno per un momento. E nessuno dei fan si è mai chiesto il motivo, che si può riassumere con una parola, ovvero la forte “competitività”.

Stando agli insider, infatti, Madonna si sarebbe spinta oltre i limiti proprio con l’obiettivo di offrire uno spettacolo pari (se non migliore) a quello proposto dalle sue colleghe, da Beyoncé a Taylor Swift. Una fonte ha rivelato a People che Madonna ha “ha ignorato alcuni sintomi della malattia. (…) Non si sentiva in forma, ma lei è implacabile nella ricerca di essere la migliore, di stupire i suoi fan e di fare ciò che altri prima di lei non hanno mai fatto”. L’aver ignorato i sintomi ha purtroppo contribuito al peggioramento delle sue condizioni, con il fisico portato allo stremo delle forze.