Dal pandoro-gate fino alla crisi del matrimonio e la rottura: gli ultimi mesi di Chiara Ferragni e Fedez sono stati tutt’altro che semplici e – ora che l’addio sembra purtroppo definitivo – emergono nuovi dettagli sulla fine di un amore che aveva fatto sognare. E sì, perché pare proprio che i rapporti siano tutt’altro che distesi, nonostante gli sforzi iniziali di mantenere un legame sano per il bene dei loro figli, Leone e Vittoria, ancora molto piccoli. L’ultimo capitolo dell’era Ferragnez si sarebbe concluso proprio in occasione del compleanno del figlio maggiore, al quale hanno partecipato entrambi senza però rivolgersi la parola.

Perché Chiara Ferragni e Fedez non si parlano

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa e per la prima volta in televisione dopo la vicenda del pandoro Balocco, Chiara Ferragni aveva assicurato di essere rimasta in buoni rapporti con il marito: “Ci sentiamo”, aveva detto, aggiungendo anche di volergli ancora molto bene. Da persone adulte quali sono, avevano quindi scelto di percorrere la strada della civiltà e di non mescolare le loro incomprensioni all’amore che nutrono per i due figli, evitando così di utilizzarli come scudi per difendere le loro posizioni in uno scenario di separazione che si sta facendo sempre più complicato.

I due ex coniugi avrebbero però già smesso di parlarsi, venendo meno alle premesse iniziali, come si evincerebbe dalle foto scattate durante la festa di compleanno del figlio Leone, che il 19 marzo ha festeggiato i suoi primi sei anni. A farlo notare è un’utente anonima all’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha specificato come i Ferragnez abbiano lavorato per non incontrarsi e per non incrociare gli sguardi, probabilmente con l’intenzione di rendere serena la festa e non finire al centro dell’attenzione.

La diffida prima di Belve

Che l’aria fosse cambiata si era ben capito dalle ultime foto pubblicate da Chiara Ferragni con i bambini, che non vengono più mostrati in volto. Pare che la richiesta sia arrivata direttamente da Fedez, deciso più che mai a proteggere il bene dei suoi figli, ed è così che i due piccoli – esposti sui social fin dalla nascita – ora si vedono solo di spalle.

L’imprenditrice digitale è però partita subito al contrattacco, diffidando (pare) il suo ex marito dal parlare della fine del matrimonio a Belve, dov’è ospite della nuova stagione in partenza il 2 aprile. Ma Fedez si sa, è poco malleabile, e avrebbe comunque deciso di raccontare la sua personale verità a Francesca Fagnani. Sul possibile divorzio, comunque, si sa ancora pochissimo. Lei si è spostata su Telegram per accogliere i seguaci che le sono rimasti fedeli, ottenendo però risultati poco soddisfacenti, mentre lui ha concluso la sua avventura con Muschio Selvaggio dopo le vicende legali che ne attribuivano la proprietà all’ex collega Luis Sal.

Fedez si prepara inoltre al ritorno di LOL, giunto alla quarta stagione, di cui è saldamente alla conduzione. Il rapper si è presentato sul red carpet da solo, dopo essersi cambiato velocemente in treno, e ancora senza la fede al dito che però aveva indossato nelle ultime settimane. Tra loro, comunque, sembra tutt’altro che finita.