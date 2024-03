Un graffio inconfondibile, una serie di domande incalzanti e lei – Francesca Fagnani – dominatrice assoluta di Belve che riparte con un nome grandissimo e divisivo. Il primo ospite della nuova stagione del programma in onda da martedì 2 aprile su Rai2 potrebbe essere infatti Fedez, reduce dalla notizia della separazione dalla moglie Chiara Ferragni e da importanti novità che riguardano il suo podcast Muschio Selvaggio. Il rapper di Rozzano era stato invitato più volte ma si era detto che Rai avesse bloccato la sua ospitata perché pare che non fosse gradito in Azienda per motivi politici.

Quando va in onda l’intervista a Fedez

La data certa della messa in onda dell’intervista a Fedez non si conosce ma non è sicuro che sarà l’ospite della prima puntata. Sembra assicurata invece la sua presenza, dopo che era stato definito come poco gradito dalla Rai: “Diciamo che non ero bene accetto, non mi volevano. E hanno fatto un comunicato che ho trovato sinceramente spiacevole, perché ero in ospedale, letteralmente moribondo e non avevo alcuna possibilità di replicare”, aveva spiegato lui, intervenuto dopo il comunicato aziendale con cui si spiegavano le motivazioni del dissenso e che – in quello scritto – venivano indicate nella richiesta di un cachet che sarebbe stato stellare.

Sul tema era intervenuta anche Francesca Fagnani, che si era mostrata fortemente contraria alle disposizioni di Rai: “L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così”.

A chiarire i rapporti con Roberto Sergio e con la tv di Stato era stato proprio Fedez, che aveva specificato come fosse rapidamente tornato tutto alla normalità a seguito di una serena conversazione proprio con l’amministratore delegato: “Ho avuto una conversazione piacevole, nella quale ci siamo confrontati e chiariti”.

Gli argomenti dell’intervista non sono naturalmente noti, ma è possibile che parli della sua crisi matrimoniale con Chiara Ferragni – che invece era stata lapidaria nel suo intervento a Che tempo che fa – ma anche delle novità che riguardano la sua attività professionale. Il podcast Muschio Selvaggio, che oggi conduce con Mr Marra dopo il turbolento addio di Luis Sal che è stato dichiarato proprietario del titolo, è stato infatti chiuso. Visti gli sviluppi legali, Fedez ha quindi deciso di mettere la parola fine sulla trasmissione del podcast che si ferma, probabilmente, in via definitiva.

Quando e dove va in onda Belve

La nuova stagione di Belve va in onda ogni martedì dal 2 aprile, in prima serata dopo la promozione che ne ha determinato un successo ancora più ampio. L’appuntamento è per le 21,20, con gli ospiti che si alternano sullo sgabello rovente di fronte a Francesca Fagnani che negli anni ha visto alternarsi personaggi come Fabrizio Corona, Wanna Marchi, Nina Moric e moltissimi altri. Il programma è visibile in contemporanea sul canale dedicato RaiPlay e rimane disponibile anche per la visione on demand.