Che fine ha fatto Wanna Marchi

Wanna Marchi, vero nome Vanna, è un personaggio televisivo italiano molto conosciuto. Arrivata al successo negli anni Ottanta e Novanta insieme alla figlia Stefania Nobile, è stata soprannominata per tanti anni come la “regina delle televendite”. Finita al centro di alcune vicende giudiziarie, la Marchi è tornata poi in tv con un documentario Netflix in cui racconta la sua verità.

La carriera

Classe 1942, Wanna Marchi è nata a Castelguelfo di Bologna e ha iniziato a lavorare sin da giovanissima dopo la perdita dei genitori, dedicandosi prima al mondo dell’estetica, poi della televisione. Nel 1983 ha iniziato a condurre Wanna Marchi Show, il suo primo programma tv su Rete A, in cui sponsorizzava prodotti e parlava di diete dimagranti insieme ai figli Maurizio e Stefania.

Lo show di grande successo accresce la sua fama di televenditrice, rendendola in breve tempo la “Regina delle televendite”. La sua presenza dunque inizia ad essere richiesta in diversi film come “Dio c’è” e “I promessi sposi”. La sua vita cambia profondamente nel 1996 quando fonda la società Ascié s.r.l. con la figlia e Mario Pacheco do Nascimento. Nel 2001 Striscia la Notizia, programma di Antonio Ricci, comincia a indagare riguardo il mondo delle truffe, coinvolgendo nei suoi servizi anche la società creata da Wanna Marchi. Dopo diversi controlli della Guardia di Finanza, i soci vengono accusati di truffa aggravata e in seguito condannati a due anni e sei mesi. La condanna nel 2006 viene rivista dal Tribunale di Milano con una condanna per Wanna Marchi e Stefania Nobile di 9 anni e un risarcimento pari a 2 milioni di euro per le vittime. Infine nel 2011 le due donne ottengono la semilibertà.

Il ritorno sui media avviene nel marzo 2014 quando Wanna e la figlia vengono ospitate nel programma radio La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo. L’anno successivo la Marchi approda alla conduzione di “Ora parlo io” con la figlia Stefania Nobile sul canale iTV Italia. Il 6 ottobre 2016 viene scelta da Maurizio Costanzo come protagonista della primissima puntata dello show “L’Intervista”.

Nel 2017 viene annunciata la partecipazione di Wanna Marchi e della figlia Stefania Nobile a “L’Isola dei Famosi”, ma a causa delle polemiche e del clamore mediatico. L’anno successivo, le due sbarcano alla conduzione de “Le grandi sorelle” in cui commentano le puntate del “Grande Fratello”. Nel 2022 su Netflix viene trasmesso il documentario che racconta la vita della presentatrice, intitolato Wanna, candidato come miglior documentario 2023 ai Nastri d’argento.

Wanna Marchi, fra tv, film e pubblicità

Programmi tv

1977-1983 – Gran Bazar

1983-1990 – Accendi un’amica

1983-1993 – Wanna Marchi Show

1986 – Ricordando un amico

1988-1989 – Fantastico

1991 – Evviva l’allegria

1996-2001 – Televendite

2004 – Tremate tremate, le streghe son tornate

2015 – Ora parlo io

2018 – Le grandi sorelle

2021 – Maratona 100 ore di diretta

2021-2022 – #noicreiamodipendenza

2022 – Natale con i carcerati

Film

1998 – Dio c’è

Televisione

1990 – I promessi sposi

2022 – Wanna su Netflix

Pubblicità

2022 – Botox – The Night Skinny

Libri

Signori miei

Le nostre prigioni. Un diario a quattro mani (con Stefania Nobile)

Fine pena mai. La nostra vera storia come nessuno l’ha mai raccontata (con Stefania Nobile)

Singoli

1989 – D’accordo?! (7″, 12″)

Altezza e segno zodiacale

Wanna Marchi è alta 167 cm ed è nata il 2 settembre 1942. La conduttrice dunque è del segno della Vergine, caratterizzato da precisione e puntigliosità. Le persone della Vergine sono ingegnose, efficienti e metodiche, con una grande forza mentale e i piedi ben piantati a Terra.

La vita privata di Wanna Marchi

La vita privata di Wanna Marchi è stata segnata da due grandi amori. Il primo per Raimondo Nobile, sposato nel 1961 e padre dei suoi due figli: Maurizio e Stefania. La loro love story è terminata alla fine degli anni Sessanta e da quel momento Wanna Marchi è rimasta single per molto tempo, sino all’incontro con Francesco Campana. Un grande amore celebrato con le nozze il 21 aprile 2017 e coronato dalle parole della Marchi, innamoratissima del marito: “Ci basta l’amore – aveva svelato tempo fa – Francesco è un uomo meraviglioso. Io mi sono follemente innamorata di lui. Ci siamo conosciuti un giovedì sera, il martedì seguente già convivevamo”. Sino alla scomparsa improvvisa di Francesco Campana nel 2022 e all’annuncio della Marchi che aveva scelto di ricordare con un post sui social il marito: “Amore mio, mi hai regalato 35 anni di amore, spensieratezza e allegria ma tutto questo continuerà a esistere nel mio cuore fino al giorno in cui ci ritroveremo”, le sue parole.

Nel passato di Wanna Marchi c’è anche un doppio matrimonio a Miami con la figlia che, dopo diversi anni, è risultato come non registrato in Italia. “Era giusto perché ci ha dato tanti soldi un giornale per fare il matrimonio, questa è la verità – ha svelato Stefania Nobile -. Cinquanta milioni di lire a testa, per quattro. Abbiamo fatto il matrimonio con la consapevolezza che non trascrivendolo qua non valeva niente. Però è vero, nello stato della Florida io sono sposata”.

Wanna Marchi oggi

Oggi Wanna Marchi è ancora legatissima alla figlia Stefania Nobile con cui si divide fra l’Italia e l’Albania dove gestisce diversi locali. Il successo del documentario Netflix che racconta le sue vicende l’ha riportata in tv, rendendola nuovamente un personaggio discusso. In Albania madre e figlia gestiscono anche diversi ristoranti, così tanto che vorrebbero trasferirsi presto nel Paese per iniziare una nuova via. A rivelarlo è stata Stefania Nobile in un’intervista rilasciata durante il documentario sulle loro vicende. “Li ristrutturo – ha spiegato -. Lavoro da 15 anni in questo settore, nel nostro futuro c’è l’Albania, spero potremo trasferirci a vivere lì molto presto”.