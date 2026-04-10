Antonella Elia, regina delle sfuriate in tv: le 10 litigate diventate cult

Getty Images Antonella Elia al GF

Antonella Elia, la biondina che sembra – nel carattere – non invecchiare mai, tenera e naif come un cartone animato, fino a quando non le si tocca un nervo scoperto. Perché a quel punto di trasforma. E considerato che di nervi scoperti che ha parecchi, basta veramente poco per vederla mutare da Cenerentola alla matrigna cattiva. La sua storia televisiva lo insegna: Antonella ha partecipato a praticamente tutti i reality televisivi, spaziando da Mediaset alla Rai, dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello, da Pechino Express a (di nuovo) il GF Vip. E ad ogni sua partecipazione ha collezionato delle litigate epiche, ai limiti della censura, entrate negli annali della televisione. Da quando lei e AidaYespica si presero per i capelli in Honduras, a quando diede della meteora dello spettacolo ad Achille Lauro a Pechino. Dalle sfiorate botte con Fernanda Lessa alle brutte parole con Valeria Marini, fino a quest’ultimo affair con Alessandra Mussolini nel GF di quest’anno.

Ma prima ancora dei reality, nei “lontani” anni ’90, Antonella già litigava con tutti: con Yvonne Sciò ai tempi di Non è la Rai, con la quale si contendeva le inquadrature, alle sfuriate prese da Mike Bongiorno, sua valletta alla Ruota della Fortuna. Perché il limite ma anche la fortuna della Elia è proprio il suo essere senza filtri né diplomazia, nel dire sempre e di pancia tutto quello che pensa, giusto o sbagliato che sia. Facendo imbestialire tutti. Limite ma anche fortuna, dicevamo, che probabilmente Antonella ha capito e cavalcato bene, considerato che al netto di tutto, nonostante l’antipatia ormai consolidata con metà mondo dello spettacolo, continua ad essere invitata, scritturata e pagata. Perché fa ovviamente audience, un cavallo pazzo che di sicuro qualcosa combina, alzando lo share e creando dibattito. Non solo al GF ma nei programmi collaterali e sui social, dove le sue litigate sono diventate cult. La speranza (quasi certezza) è che Antonella ne sia consapevole e ci marci pure lei, perché altrimenti saremmo ai limiti della “circonvenzione di incapace”. Ma così non è: la Elia bazzica nell’ambiente da anni, su questo personaggio ha costruito la sua fortuna, tanto che a differenza di tante altre colleghe, a 62 anni continua a lavorare. E litigare. Contenta lei..

Per chi non le ricordasse bene, ecco la top ten delle sfuriate epiche, causate o subite.

1. Sfuriata di Mike Bongiorno, Ruota della Fortuna 1996

Nel 1996 Mike si infuriò – fuorionda – con Antonella (valletta in quella edizione) per essersi pubblicamente complimentata con la concorrente animalista che aveva rinunciato alla pelliccia appena vinta

2. Botte con Aida Yespica all’Isola dei Famosi 2004

Correva l’anno 2004: la tensione esplose a causa di alcune provocazioni reciproche. Antonella accusò Aida di essere “moscia” e di non fare nulla, definendola “una bella statuina”.

Dopo uno scambio di insulti verbali, la situazione degenerò rapidamente: le due naufraghe arrivarono alle mani, prendendosi letteralmente per i capelli davanti alle telecamere. L’episodio è rimasto nella storia della TV italiana come uno dei momenti più trash dei reality show. Nonostante lo scontro, entrambe continuarono il loro percorso nel programma, e tra l’altro anni dopo (nel 2012) parteciparono nuovamente insieme alla nona edizione dell’Isola, vinta poi proprio dalla Elia.

3. Lite con Achille Lauro a Pechino Express 2017

Come non ricordare il celebre litigio tra Antonella e Achille Lauro è avvenuto durante la quarta puntata di Pechino Express 2017? La prima accusò il secondo di aver colpito volontariamente al volto la sua compagna di squadra, Jill Cooper, durante un gioco e di essere stata spintonata e colpita lei stessa dal cantante. Durante l’accesa discussione che seguì, la Elia pronunciò la frase diventata virale: “Io faccio televisione da 30 anni, tu sei nato ieri e forse sparisci domani”. (Recentemente, Antonella è tornata sull’episodio ammettendo scherzosamente di aver sbagliato la sua profezia sulla carriera di Lauro.)

4. Scontro fisico con Fernanda Lessa al GF 2020

Il litigio tra Antonella Elia e Fernanda Lessa è stato uno dei momenti più tesi del Grande Fratello Vip 4 nel 2020. La loro rivalità è esplosa in diversi episodi, culminando in un contatto fisico che richiese l’intervento degli altri inquilini.

IPA

5. Battibecchi con Valeria Marini al GF 2020

Il litigio tra Antonella Elia e Valeria Marini è stato uno dei momenti più accesi del Grande Fratello Vip 4 (2020). La tensione tra le due showgirl scoppiò pochi giorni dopo l’ingresso della Marini nella casa, culminando in un vero e proprio scontro fisico e verbale.

Valeria iniziò a sventolare un rosario davanti ad Antonella Elia, sostenendo di voler allontanare le energie negative. Sentendosi provocata, Antonella reagì con una spinta al petto piuttosto vigorosa. Durante la lite, Antonella insultò pesantemente la Marini, accusandola di essere “un’indemoniata” e ironizzando sui suoi interventi di chirurgia estetica con frasi come: “Non l’hai sentita perché c’hai solo plastica nelle tette”. I battibecchi proseguirono nei giorni successivi.

6. Litigio con Samantha De Grenet al GF 2020-2021

Il litigio tra Antonella (all’epoca opinionista) e Samantha (concorrente) durante il Grande Fratello Vip 5 2020/2021 è ricordato come uno dei momenti più tesi e controversi nella storia del reality. La lite è scoppiata inizialmente a causa dell’atteggiamento della De Grenet verso altri inquilini, in particolare Stefania Orlando. L’opinionista ha accusato Samantha di essere presuntuosa e arrogante, definendola una “bulla di quartiere” e contestando il suo atteggiamento da “nobile”.

Antonella ha poi attaccato Samantha definendola “reginetta del gorgonzola” (riferendosi a una vecchia pubblicità) e “borgatara ripulita male”. Ha inoltre rivolto commenti pungenti sull’aspetto fisico – “ti sei ingrassata” – e sulla carriera.

7. Accuse ad Elisabetta Gregoraci, GF 2020-2021

Il litigio tra Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci è stato uno dei momenti più tesi dell’edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip. Lo scontro è avvenuto principalmente a causa del ruolo della Elia come opinionista, le cui critiche sono state giudicate troppo pesanti. I particolare l’epiteto “Gatta in calore”, usato da Antonella per descrivere l’atteggiamento della Gregoraci verso Pierpaolo Pretelli all’interno della casa, scatenò forti reazioni e polemiche.

8. Amore e odio con Adriana Volpe nei vari GF

Il rapporto tra le due è caratterizzato da una rivalità storica che si spegne e si riaccende. Nonostante i tentativi di pace di Adriana, Antonella ci ricade sempre.

9. Il burrascoso rapporto con Pietro a Temptation

Il litigio più celebre tra i due, la cui relazione altalenante è stata al centro del gossip e della tv per anni risale a questo programma, dove Antonella diede uno schiaffo a Pietro in diretta dopo aver visto dei video in cui lui la sminuiva e parlava di un presunto bacio con un’altra donna.

10. Gli ultimi scontri con la Mussolini al GF Vip 2026

Tra due caratteri forti come i loro non potevano che scoccare scintille: il punto di rottura è stato causato da una nomination fatta da Alessandra ai danni di Antonella, che lei ha vissuto come un vero e proprio tradimento personale. La Elia ha attaccato duramente Alessandra definendola “buffona”, “patetica” e accusandola di fare costantemente “show” a favore di telecamera.