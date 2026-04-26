Perché Antonella Elia e Valeria Marini hanno litigato?

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Antonella Elia e Valeria Marini

Non c’è pace al Grande Fratello Vip dove l’ingresso di Valeria Marini ha scatenato il panico e promette di regalare scintille. L’arrivo della nuova concorrente in casa infatti ha letteralmente gelato Antonella Elia che ha persino smesso di mangiare vedendo arrivare la showgirl. Fra le due infatti non scorre buon sangue, ormai da molto tempo. Perché Antonella Elia e Valeria Marini non si sopportano?

Perché Antonella Elia e Valeria Marini non si sopportano

Per capirlo dobbiamo guardare al passato, ma anche alle personalità, molto diverse, di Antonella Elia e Valeria Marini. Entrambe sono due protagoniste della televisione italiana che hanno fatto la storia del piccolo schermo e lavorato con grandi professionisti.

Valeria Marini è una vera diva, immersa completamente nel suo personaggio e decisamente iconica. Antonella Elia è schietta e diretta, spesso sopra le righe. Nel corso degli anni si sono incrociate spesso in trasmissioni e reality e il risultato è sempre stato lo stesso: scintille.

La tensione però arrivò alle stelle quando entrambe accettarono di partecipare al Grande Fratello Vip. In quell’edizione del reality le showgirl si scontrarono ripetutamente, litigando in modo acceso e rischiando persino di arrivare alle mani. Da quel momento ogni incontro è stato motivo di scontro e discussione.

Una escalation che ha portato persino le due a ricorrere alle vie legali. Nel gennaio del 2026 infatti Valeria Marini aveva annunciato di aver denunciato Antonella Elia per diffamazione. Una scelta presa dopo le dichiarazioni rilasciate dalla showgirl durante il programma BellaMa in cui la Elia aveva preso le distanze dalla collega affermando che aveva un “carattere di m***a”.

La Marini si era detto “molto offesa” per le sue parole. Poco dopo aveva annunciato sui social di aver preso una decisione: “Ho denunciato Antonella Elia, l’ho querelata per diffamazione dopo le sue dichiarazioni a BellaMà che mi hanno profondamente offeso – aveva fatto sapere -. Sabato scorso, ho depositato la mia querela assistita dall’avvocato Laura Sgro’ e adesso aspetto giustizia”.

Poi aveva rivelato un retroscena: “Tutti sanno che Citofonare Rai2, Antonella Elia, a gennaio dell’anno scorso, dopo aver aggredito una persona della troupe fu sospesa da Rai2”.

Valeria Marini al Grande Fratello Vip

Non è un caso dunque se l’ingresso di Valeria Marini al Grande Fratello Vip non è stato accolto con entusiasmo da Antonella Elia. L’arrivo della diva è avvenuto in modo teatrale. Durante il pranzo della domenica infatti sono comparsi alcuni indizi del suo ingresso: una valigia rosa e un boa.

Ad Antonella è bastato così poco per cambiare immediatamente espressione. “Ho già vissuto una cosa del genere, mi è passato l’appetito”, ha detto. Poco dopo Valeria Marini è comparsa nella casa del GF Vip con un vassoio di mignon, presentandosi ai concorrenti: “Il Grande Fratello mi ha voluta qui, vi vedo abbastanza contenti”, ha spiegato.

I protagonisti del reality sono apparsi entusiasti per questa novità. Tutti tranne Antonella Elia che non ha nascosto in alcun modo il suo sdegno nei confronti della Marini, evitando di salutarla. “Mi hai fatto un’accoglienza”, ha ironizzato la showgirl, lasciando intendere che gli scontri non mancheranno.