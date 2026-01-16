Valeria Marini querela Antonella Elia: “Profondamente offesa”. Cosa è successo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Valeria Marini

Valeria Marini annuncia di aver querelato Antonella Elia dopo il botta e risposta dei giorni scorsi. Le due showgirl nelle settimane passate si erano scontrate a distanza, fra battute, frasi e accuse. Ora arriva la svolta con la scelta della Marini di querelare la collega.

Valeria Marini querela Antonella Elia

Ad annunciare la decisione di querelare Antonella Elia è stata la stessa Valeria Marini. Le sue dichiarazioni a Storie al bivio di Monica Setta, programma di Rai 2 in cui sarà ospite sabato 17 gennaio alle 15:30. “Ho denunciato Antonella Elia, l’ho querelata per diffamazione dopo le sue dichiarazioni a BellaMà che mi hanno profondamente offeso – ha raccontato la showgirl -. Sabato scorso, ho depositato la mia querela assistita dall’avvocato Laura Sgro’ e adesso aspetto giustizia”.

Ma cosa è successo? Per comprendere la vicenda dobbiamo fare un passo indietro, quando Antonella Elia, ospite dello show di Pierluigi Diaco, BellaMà, si era lasciata andare ad alcune dichiarazioni riguardo Valeria Marini.

“O me o lei, non possiamo starti simpatiche tutte e due”, aveva detto al presentatore. “Mi state simpatiche entrambe – aveva replicato Diaco -. Ognuna ha la sua personalità”. A quel punto la Elia si era arrabbiata: “Ma la sua è una personalità di mer*a”, aveva detto.

La reazione di Valeria Marini non si era fatta attendere. Prima la showgirl aveva pubblicato una Storia su Instagram, scrivendo: “I miei ideali volano alto”. Poi aveva svelato un retroscena riguardo la partecipazione di Antonella Elia a Citofonare Rai 2 con Simona Ventura e Paola Perego. “Tutti sanno che Citofonare Rai2, Antonella Elia, a gennaio dell’anno scorso, dopo aver aggredito una persona della troupe fu sospesa da Rai2”, aveva scritto.

I dissapori fra le due showgirl risalgono a diverso tempo fa quando, entrambe concorrenti del Grande Fratello Vip, arrivarono ad uno scontro, anche fisico. Da allora sembra che la situazione non si sia appianata, ma, al contrario, sia peggiorata.

Valeria Marini e la pace con mamma Gianna

Se lo scontro con Antonella Elia non sembra destinato a placarsi dopo questa nuova svolta, Valeria Marini in questo 2026 è invece riuscita a riappacificarsi con sua madre Gianna Orrù dopo un lungo periodo di distanza. Ad allontanarle la truffa subita dalla donna per oltre 300mila euro che l’aveva portata a isolarsi e, in seguito, a litigare con la figlia.

“Lei ha subito una truffa tremenda e io non sapevo come aiutarla – ha rivelato di recente la showgirl, ospite de La volta buona -. Io credo nella giustizia italiana, ma a volte ha dei tempi molto lenti. Il responsabile è stato condannato e il giudice ha disposto la restituzione di quanto sottratto alla mamma. Lei era arrabbiata col mondo, io ho cercato di essere utile. Le ho dato un grande avvocato e quando c’è stata la sentenza per lei è stata una rinascita. Tutti possono subire ingiustizia, ma se uno resiste e trova la forza, come io l’ho trovata nella fede, se ne esce. Non bisogna mai mollare perché la giustizia arriva e a me la fede ha aiutato tanto. Ha riportato la luce nella nostra vita”.