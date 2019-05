Come sgonfiare i capelli: 5 mosse per togliere il crespo e lisciarli

editato in: da

I capelli ricci sono meravigliosi, ma quando la chioma non è né riccia né liscia e anzi presenta un aspetto crespo e gonfio, allora la lotta quotidiana nel tentativo di renderla presentabile è arduo. Anche i vostri capelli sono così voluminosi e increspati da diventare ingestibili? Ecco 5 dritte per sgonfiarli.

1. Il taglio giusto

Il taglio è la prima arma per alleggerire i capelli ricci. Da una parte è utile sfoltirli, tagliando le ciocche ai lati del viso. Dall’altra non è consigliabile tagliarli troppo corti, perché perdendo peso i capelli tenderebbero a gonfiarsi maggiormente.

2. La cura del capello

Oggi esistono prodotti ad hoc, come shampoo e balsami nutrienti e disciplinanti, studiati appositamente per il problema dei capelli gonfi. Per sgonfiare i capelli occorre prima di tutto curarli, chiudendo la cuticola del fusto: ottimi i cristalli liquidi e le maschere liscianti.



3. L’asciugatura

Non asciugate i capelli a testa in giù, ma dirigendo il getto d’aria del phon dall’alto in basso. Intanto lisciateli aiutandovi con le mani. Poi con l’aiuto di phon e spazzola asciugateli ciocca per ciocca, lisciandole ad una ad una. Meglio un phon agli ioni, che aiuta a contrastare il crespo mentre asciuga i capelli. Anche la spazzola in ceramica può rivelarsi un’utile alleata.

4. Piastra sì ma senza esagerare

La piastra liscia e sgonfia i capelli, ma non bisogna abusarne perché alla lunga può rovinare i capelli. Dunque va usata al massimo una o due volte alla settimana.

Come per il phon, dividete i capelli in ciocche. Poi passate la piastra su ogni ciocca, rapidamente e senza fermarvi sul capello. Pettinate ogni ciocca con il pettine e voilà: i vostri capelli saranno lisci e sgonfiati.

5. Non lavate i capelli tutti i giorni

Se hai i capelli crespi sarebbe sconsigliato lavarli tutti i giorni perché così li inaridiresti eccessivamente e tenderebbero quindi a sembrare più stopposi.