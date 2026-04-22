Kendall Jenner e Jacob Elordi insieme da mesi, Kylie cupido

Kendall Jenner e Jacob Elordi si frequenterebbero da mesi: la scintilla sarebbe scattata grazie a Kylie Jenner, felice accanto a Timothée Chalamet

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IPA Jacob Elordi e Kendall Jenner insieme dallo scorso febbraio?

Lui è uno degli attori più richiesti della sua generazione, lei è una delle modelle più famose. E per questo mantenere segreta la loro storia d’amore è praticamente impossibile. Stando a diverse indiscrezioni, Kendall Jenner e Jacob Elordi starebbero vivendo una relazione passionale e riservata da tempo, pur continuando a mantenere il silenzio. A far da Cupido una persona speciale per entrambi: Kylie Jenner.

Kendall Jenner e Jacob Elordi stanno insieme

Kendall Jenner e Jacob Elordi si frequenterebbero dallo scorso febbraio. Dunque molto prima che esplodessero i rumors al Coachella. A far scattare il chiacchiericcio era stata una segnalazione di Deuxmoi, secondo cui i due sarebbero stati avvistati mentre si scambiavano baci appassionati e momenti di grande complicità al party post festival organizzato da Justin Bieber.

Ma, da quanto apprende il Daily Mail, la conoscenza tra Kendall e Jacob andrebbe avanti già da qualche mese. Dietro questa nuova liaison ci sarebbe un Cupido speciale: Kylie Jenner. Pare sia stata proprio la più piccola del clan Kardashian a incoraggiare la nascita della relazione.

L’imprenditrice avrebbe trascorso molto tempo con Jacob durante la stagione dei premi insieme al suo compagno Timothée Chalamet: Elordi era candidato per Frankenstein, mentre il franco-statunitense era in corsa per Marty Supreme.

“Kylie pensava che Jacob fosse perfetto per Kendall e continuava a spingerla a dargli una possibilità”, ha raccontato una fonte al magazine inglese, sottolineando come la più giovane delle Jenner sia considerata “la leader” tra le sorelle. Nonostante Kendall conoscesse già Elordi da anni, sarebbe stata proprio Kylie ad aiutarla a uscire definitivamente dalla friendzone.

I quattro avrebbero così rafforzato il loro legame trascorrendo del tempo insieme nella casa di Kendall a Los Angeles, dove tra la modella e l’attore sarebbe emersa subito una forte sintonia. “C’era chimica”, ha riferito la gola profonda. Al momento, però, né i rappresentanti di Kendall Jenner né quelli di Jacob Elordi hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo.

Il passato sentimentale di Kendall Jenner e Jacob Elordi

Nel passato sentimentale di Kendall Jenner un legame con il cantante portoricano Bad Bunny, con cui ha vissuto una relazione altalenante tra il 2023 e l’inizio del 2024. La modella ha amato anche il cestista Devin Booker e ha vissuto un rapporto piuttosto turbolento con Harry Styles, oggi legato a Zoe Kravitz.

Tra l’altro lo scorso gennaio la sorella minore di Kim Kardashian aveva affrontato pubblicamente le voci sulla sua presunta omosessualità durante il podcast In Your Dreams di Owen Thiele, chiarendo: “Non sono lesbica. Non credo che lo sarò, ma non mi precludo la possibilità di vivere nuove esperienze”.

Jacob Elordi, più giovane di Kendall di due anni, ha invece avuto una relazione importante con l’influencer Olivia Jade Giannulli, durata a fasi alterne dal 2021. In precedenza è stato legato anche a Kaia Gerber, la figlia di Cindy Crawford, e alla collega di The Kissing Booth, Joey King. Senza dimenticare il chiacchieratissimo flirt con Zendaya, con la quale ha lavorato alla serie tv Euphoria.

Al di là della costante attenzione mediatica, l’australiano ha più volte manifestato il suo disagio nei confronti dell’eccessiva curiosità sulla sua vita privata, ribadendo in diverse interviste la volontà di mantenere il focus soprattutto sul suo percorso professionale e sulla carriera da attore.