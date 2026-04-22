Kim e Lewis, Kendall e Jacob, Zoe ed Harry: nuove coppie vip alla luce del sole

IPA Nuove coppie vip, primavera 2026

Alcune sono proprio una novità, di altre si rumoreggiava da qualche mese e adesso, complice il caldo e la primavera, sono sbocciate e uscite allo scoperto. Parliamo delle nuove coppie vip che riempiono le rubriche di gossip dei tabloid. Da Kim Kardashian e Lewis Hamilton, paparazzati a baciarsi tra le onde, alla new entry inaspettata Jacob Elordi, sex symbol del momento, e Kendall Jenner, una delle top model più belle degli ultimi anni, fino a quella ormai rodata tra i nepo baby Kaia Gerber e Lewis Pullman e tra Zoe Kravitz e Harry Styles.

A partire da aprile 2026, dopo settimane di rumors, la relazione tra l’influencer imprenditrice Kim Kardashian e il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton è diventata ufficiale, trasformandoli in una delle “power couple” più seguite dello showbiz.

La cosa curiosa è che i due si conoscono da anni, si frequentavano quando Kim era sposata con Kanye West e lui fidanzato con Nicole Scherzinger, e Lewis ha vissuto anche un breve flirt con la sorellastra di Kim, Kendall Jenner. Poi però l’amicizia si è trasformata in vero amore.

All’inizio di aprile, Hamilton ha condiviso un video sui social che li ritraeva insieme a bordo di una Ferrari a Tokyo, un gesto interpretato dai fan come l’ufficializzazione definitiva del loro rapporto. Recentemente, la coppia è stata avvistata a Malibu durante un appuntamento romantico presso il ristorante Nobu. Ma soprattutto, Kim e Lewis sono stati fotografati mentre si scambiavano baci e gesti affettuosi su una spiaggia di Malibu il 20 aprile 2026, confermando una volta per tutte la serietà della relazione.

Jacob e Kendall: quando si innamorano due divinità

Lui è senza dubbio il sex symbol assoluto del momento, lei tra le donne più belle al mondo, top model super pagata e corteggiata. Insieme, Jacob Elordi e Kendall Jenner farebbero sognare come ai tempi i Brangelina. Sempre che la liason venga confermata: per ora ci sono solo illazioni e foto rubate al Coachella. I rumor sono esplosi infatti durante il primo weekend del festival a metà aprile, dove i due sono stati visti scambiarsi effusioni e un “bacio appassionato” all’after-party di Justin Bieber. Secondo quanto riportato da testate come People, la coppia si starebbe frequentando in realtà già da febbraio 2026, mantenendo inizialmente un profilo molto basso. Prima di questo avvistamento, Kendall era stata legata a Bad Bunny e Devin Booker, mentre Jacob Elordi aveva concluso la sua storia con Olivia Jade Giannulli verso la fine del 2025. I siti di gossip più accreditati danno ormai la cosa per certa, e pare che da Cupido abbia fatto la sorella Kylie. Manca solo il primo red carpet insieme.

Zoe Kravitz ed Harry Styles, la nostra coppia preferita

E poi ci sono loro due, in assoluto i nostri preferiti, per la loro semplicità e il loro anti-divisimo, fotografati per mano, in tenuta casual, per le strade di Roma (lui, innamorato dell’Italia, ha preso da qualche anno casa a Civita di Bagnoregio) o di Los Angeles. E sebbene i due non abbiano mai confermato pubblicamente la relazione in modo diretto, sono stati fotografati insieme in diverse città del mondo, tra cui appunto Roma, ma anche New York, Parigi e, più recentemente, Londra. pare che Zoe abbia già avuto la benedizione di papà Lenny e tra l’altro, il 21 aprile Zoe è stata avvistata a Londra con un vistoso anello di diamante all’anulare sinistro mentre passeggiava con Harry. Dettaglio che ha subito fatto scattare il toto-matrimonio.