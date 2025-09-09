Harry Styles e Zoe Kravitz: è amore (con presentazione a papà Lenny)

Getty Images Zoe Kravitz ed Harry Styles

Prima il video di loro due a braccetto per le vie di Roma, che aveva spiazzato tutti e soprattutto spazzato il gossip di una probabile relazione con Austin Butler. Poi altri avvistamenti a New York, in atteggiamenti sempre molto intimi: la storia tra Zoe Kravitz ed Harry Styles sarebbe ormai cosa certa, tanto che il cantante è stato presentato al padre della ragazza, Lenny.

36 anni lei, figlia della indimenticabile Lisa Bonet dei Robinson e del cantante rock più famoso degli anni ’90, Lenny Kravitz appunto, ex frontman degli One Direction lui, ormai lanciato in una carriera solista di successo, spesso avvistato anche in Italia, dove ha preso casa a Civita di Bagnoregio, Zoe ed Harry sono senza dubbio la coppia del momento a Hollywood.

E così, dopo i video rubati a Roma ad agosto, ne arrivano altri nella Grande Mela, con loro due sorridenti e soprattutto abbracciati, sempre più inseparabili.

E come è prassi in ogni famiglia, non solo vip, la scoglio più difficile è la presentazione in famiglia, ai genitori. Ma a quanto pare Lenny ha apprezzato moltissimo il neo-genero. L’incontro è avvenuto durante un pranzo al rinomato ristorante Sant Ambroeus nel cuore del West Village a New York, dove erano tutti rilassati e sorridenti.

Harry, da sempre riservato sulle sue relazioni sentimentali (Olivia Wilde, Kendall Jenner e Taylor Swift tra le sue celebri ex) , pare abbia deciso di uscire allo scoperto proprio perché convinto dei suoi sentimenti. “Non avrebbe reso pubblica la loro relazione se non ci tenesse davvero”, spiegano amici del cantante.