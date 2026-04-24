Zoë Kravitz e Harry Styles, spunta un (mega) diamante: nozze in vista?

Un dettaglio non è passato inosservato durante le uscite londinesi della coppia Zoë Kravitz - Harry Styles e c'è già chi sente suonare le campane

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Zoë Kravitz e Harry Styles

Un anello può cambiare tutto. Soprattutto se lo indossa Zoë Kravitz e al suo fianco c’è Harry Styles. Negli ultimi giorni, tra passeggiate romantiche e baci rubati per le strade di Londra, un dettaglio ha scatenato la curiosità dei fan: quel gioiello all’anulare sinistro è solo un accessorio o nasconde qualcosa di più? Chissà che il cantante non abbia davvero fatto la proposta all’attrice dopo nemmeno un anno di relazione.

Zoë Kravitz e Harry Styles, l’anello fa sognare

Tutto è partito da alcune immagini circolate online: l’attrice Zoë Kravitz, figlia di Lenny Kravitz, paparazzata dal magazine The Sun nella capitale britannica insieme a Harry Styles, indossa un anello (che definire importante sarebbe riduttivo) proprio sulla mano “giusta”. Un dettaglio che, inutile dirlo, non è sfuggito agli occhi più attenti. Si tratta di un diamante bello grosso, uno di quelli che non passa inosservato e che, solitamente, si regala per un’occasione speciale.

Tra una passeggiata mano nella mano e momenti di dolce complicità catturati dai fotografi, la coppia è apparsa più affiatata che mai. E quel gioiello, vistoso ma elegante, ha immediatamente fatto venire il sospetto che ci sia stata o ci sarà a breve una proposta di matrimonio.

Al momento, però, né lei né lui hanno confermato o smentito nulla di tutto ciò. Ma il tempismo – e soprattutto il contesto romantico delle uscite londinesi – ha alimentato in queste ultime ore una valanga di speculazioni. Soprattutto perché non è passato nemmeno un anno dall’inizio della relazione tra Zoë Kravitz e l’ex One Direction.

Una storia d’amore lontana dai riflettori (ma neanche troppo)

La relazione tra i due ha iniziato a far parlare di sé alla fine dell’estate 2025, quando sono stati avvistati insieme per la prima volta durante una vacanza in Italia. Styles ha passato infatti molto tempo a Roma e Zoë Kravitz lo ha raggiunto spesso, a quel che si dice. Da lì, gli incontri si sono moltiplicati tra Europa e Stati Uniti, sempre con una certa discrezione ma senza mai nascondersi del tutto agli occhi indaganti dei paparazzi.

Una frequentazione arrivata dopo la fine della storia dell’attrice con il collega Channing Tatum, con cui Kravitz era stata anche prossima alle nozze, che si era però chiusa quando i due si sono resi conto di essere in fasi diverse della vita.

Secondo diverse indiscrezioni, il legame con Styles si sarebbe rafforzato rapidamente. Tra viaggi condivisi, amici in comune e giornate vissute lontano dai riflettori, i due sarebbero riusciti a costruire una quotidianità fatta di piccoli gesti e grande complicità.

Fidanzamento o semplice accessorio?

Il 2026 si preannuncia un anno intenso per entrambi, ma soprattutto per Harry Styles che è pronto a lanciarsi in un nuovo tour internazionale legato al suo prossimo progetto musicale. Eppure, anche con agende così fitte, i due sembrano determinati a mantenere vivo il loro rapporto. Come riporta il magazine People, infatti, fonti vicine alla coppia parlerebbero di una relazione ormai solida, costruita sulla volontà di trovare tempo l’uno per l’altra nonostante tutto.

Non una semplice frequentazione, quindi, ma qualcosa di più strutturato. Ed è qui che cresce la curiosità: quell’anello è un semplice accessorio o il simbolo di qualcosa di più importante? Che si tratti davvero di un fidanzamento ufficiale o solo di un gioiello scelto per caso, una cosa è certa: Zoë Kravitz e Harry Styles sono ormai una delle coppie più osservate del momento.