Harry Styles e Zoe Kravitz fanno sul serio, il passo decisivo a Natale

Harry Styles e Zoe Kravitz più innamorati che mai e a pochi mesi dal primo appuntamento spunta anche un prezioso anello

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Harry Styles & Zoe Kravitz

Passo in avanti per Harry Styles e Zoe Kravitz. Insieme da pochi mesi – il primo avvistamento romantico risale allo scorso agosto – la coppia formata dal cantante e l’attrice sembra fare sul serio. E a Natale la loro relazione è diventata ancora più importante.

Il Natale di Harry Styles e Zoe Kravitz

Secondo quanto riportato dal Mirror, Harry Styles e Zoe Kravitz avrebbero trascorso insieme le vacanze di Natale in Inghilterra, ospite della famiglia dell’ex One Direction. Un gesto che, più di mille dichiarazioni, racconta una relazione che guarda già al 2026 con intenzioni serie.

Lo scorso 26 dicembre i due sarebbero stati avvistati a Hampstead, non lontano dalla casa di famiglia del musicista, intenti a fare shopping in modo del tutto informale. Dopo aver passato le feste con la madre di Styles, si sarebbero fermati a fare qualche acquisto, muovendosi tra la gente con una naturalezza quasi disarmante.

“Erano vestiti in modo molto casual, avrebbero potuto essere una qualsiasi giovane coppia di ritorno da una visita ai parenti”, ha raccontato un testimone, sottolineando come siano riusciti a restare praticamente inosservati.

Eppure, dietro quell’aria rilassata, la storia sembra procedere a ritmo sostenuto. La liaison, emersa pubblicamente lo scorso agosto tra uscite mano nella mano e gesti affettuosi, arriva dopo mesi di cambiamenti importanti per entrambi.

La Kravitz ha chiuso un anno fa il fidanzamento con Channing Tatum, mentre Styles ha alle spalle relazioni molto chiacchierate con Taylor Russell e Olivia Wilde.

Il prezioso anello di Zoe Kravitz

Ma c’è di più. Oltre ad aver trascorso il primo Natale insieme, sta facendo mormorare anche il prezioso anello sfoggiato recentemente da Zoe Kravitz. Un dettaglio che non è sfuggito ai paparazzi che hanno immortalato qualche settimana fa l’attrice per le strade di Roma – dove da tempo Harry Styles possiede una casa – proprio insieme al cantante.

Tanto è bastato ad alimentare le voci di un fidanzamento – e un imminente matrimonio – anche se per il momento non ci sono conferme, ma neppure smentite, ufficiali. Tra l’altro si tratterebbe del secondo per Zoe, che in passato è stata sposata con l’attore americano Karl Glusman. Il divorzio è arrivato un anno dopo il sì e l’ex coppia non ha avuto figli. Anzi, pare che la Kravitz non sia proprio intenzionata ad averne.

Tornando al legame con Styles, lo scorso settembre Harry ha avuto modo di conoscere a New York Lenny Kravitz, il padre di Zoe. E già quell’incontro aveva fatto capire che il rapporto tra i due era tutt’altro che superficiale.

Una fonte aveva raccontato a People che tra i due “c’è una grande alchimia, parlano molto e sembrano divertirsi davvero insieme”, aggiungendo: “Tutti erano a proprio agio, Zoe lo ha presentato anche agli amici. Non sembra affatto una storia casuale”.

Tra viaggi, famiglie e anelli che fanno sognare, Zoe Kravitz e Harry Styles continuano a scrivere la loro storia lontano dai clamori, ma sempre sotto lo sguardo curioso del mondo. E il capitolo che verrà, a quanto pare quello più bello, sembra appena iniziato.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!