Festival dei Due Mondi 2026, date e programma: Mika e Arisa super ospiti a Spoleto

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Arisa

Spoleto torna a farsi crocevia dell’arte con il Festival dei Due Mondi 2026. La 69esima edizione rilancia la manifestazione con una nuova direzione artistica, un programma trasversale e internazionale e nomi capaci di parlare a pubblici diversi, mescolando con successo classico e contemporaneo. Una manifestazione tra le più interessanti del panorama culturale italiano che quest’anno ospita, tra gli altri, anche Arisa e Mika, due artisti amatissimi e molto seguiti.

Festival dei Due Mondi 2026, un nuovo inizio

C’è un cambio di passo evidente nel Festival dei Due Mondi 2026. La nuova direzione artistica affidata a Daniele Cipriani inaugura un percorso che guarda al passato senza rinunciare a sperimentare. Il claim scelto, “In the bel mezzo of Everything”, racconta bene questa identità fluida: un punto d’incontro tra linguaggi, generazioni e culture.

Non è solo uno slogan, ma una vera dichiarazione d’intenti. L’idea è quella di abitare uno spazio centrale, dove convivono eccellenza artistica e apertura al pubblico più ampio. Una visione che si riflette anche nel tema scelto per questa edizione, Radici, pensato come un ponte tra memoria e futuro.

Accanto a Cipriani lavorano due nomi di rilievo: la pianista Beatrice Rana per la musica classica e il regista Leo Muscato per opera e prosa. Una squadra di grande eccellenza che punta a rafforzare il dialogo tra discipline diverse, senza barriere.

Le date e il programma a Spoleto

Il Festival dei Due Mondi 2026 prenderà il via il 26 giugno e si concluderà il 12 luglio, con oltre due settimane di eventi e più di cento performance. L’apertura è affidata a un titolo simbolico: Vanessa di Samuel Barber, su libretto di Gian Carlo Menotti, fondatore del Festival stesso. Un ritorno significativo, che segna il legame con le origini della manifestazione e allo stesso tempo ne rilancia lo spirito internazionale. Sul palco un cast internazionale e una direzione musicale che guarda oltre i confini italiani.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è anche il concerto del direttore Yannick Nézet-Séguin con la London Symphony Orchestra e la pianista Yuja Wang. Un evento pensato per gli amanti della grande musica, con un programma che attraversa il Novecento. Ma il cartellone non si ferma alla classica. Il Festival mescola generi e linguaggi, portando a Spoleto anche performance di danza contemporanea, teatro e progetti multidisciplinari.

Mika e Arisa ospiti d’eccezione

Ne è un esempio anche la presenza di Mika e Arisa. Due artisti amatissimi da tutte le generazioni che porteranno sul palco un’energia completamente diversa, ma perfettamente in linea con lo spirito del Festival. Mika sarà protagonista di Mika Symphonique, uno spettacolo che lo vedrà reinterpretare i suoi successi in versione orchestrale. Un format già apprezzato all’estero e pronto a trasformare Piazza Duomo in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Arisa, invece, partecipa per la prima volta al Festival con un concerto pensato appositamente per l’occasione. La sua voce, capace di passare dal pop alla canzone d’autore, rappresenta perfettamente quell’idea di contaminazione che caratterizza questa edizione.

Il Festival dei Due Mondi 2026 si presenta così come un’edizione di rilancio, in cui tradizione e innovazione convivono in un programma ricco e trasversale, mentre Spoleto si prepara a vivere diciassette giorni intensi tra spettacoli, incontri e grandi nomi pronti a conquistare pubblici diversi.