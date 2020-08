Francesco Facchinetti si è risposato: foto delle nozze con Wilma su Instagram

editato in: da

Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol: matrimonio bis

Francesco Facchinetti ha sposato per la seconda volta la moglie, Wilma Helena Faissol. Ad annunciarlo sono gli stessi sposi, pubblicando su Instagram alcune foto del lieto evento.

Francesco, recentemente diventato vegano, e Wilma hanno pronunciato nuovamente il fatidico sì a Varenna, lo scorso luglio. La sposa ha quindi spiegato sulla sua pagina Instagram il perché di questa scelta: “Io e il Fakko ci siamo sposati in comune nel 2014 e dovevamo fare la festa nell’estate 2015, ma sono rimasta incinta della Liv [Liv è Lavinia, la secondogenita della coppia che ha anche un maschietto, Leone ndr]”. Prosegue: “Quando finalmente ci siamo organizzati per farla in primavera quest’anno…è arrivato il Coronavirus 😒🦠. Quindi @frafacchinetti ha deciso di fare una mini-festa solo per noi a Luglio”.

Dunque, un matrimonio per pochi intimi che però è stato possibile vedere su Real Time durante l’appuntamento domenicale con The Facchinettiis.

Francesco Facchinetti e Wilma Faissol sono entrambi vestiti di bianco. Lei è splendida con l’abito da sposa romantico: ampia gonna in tulle, corpetto ricamato dalla scollatura vertiginosa e velo. Lui è innamoratissimo e si presenta alla sua dolce metà con un completo candido, scarpe comprese. Leone e Lavinia sono gli altri protagonisti della giornata, anche loro vestiti di bianco, sono il paggetto e la damigella di mamma e papà.

Le foto nuziali sono dolcissime, ma rivedendosi commenta Facchinetti: “Mamma mia come sono emozionato Mamma mia come sono tamarro“. E Wilma gli risponde con tanti cuoricini.

Intanto, sul suo profilo Instagram Francesco spiega perché hanno deciso di fare un matrimonio privato: “Voglio che la mia vita sia ogni giorno straordinaria! In tanti mi hanno chiesto perché abbiamo festeggiato il nostro matrimonio senza parenti, amici stretti, etc etc.

I motivi sono 3: – COVID – volevo condividere questo momento in un modo speciale con mia moglie e i miei figli – così avrò un motivo per risposare di nuovo mia moglie facendo una festa, quando ci sarà la possibilità, con tanti invitati😆”.