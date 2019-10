Chi è Guendalina Goria, la figlia Maria Teresa Ruta

editato in: da

Guendalina Goria è la figlia (bellissima) di Maria Teresa Ruta e nuova star delle fiction.

Lunghi capelli biondi e un sorriso dolce, Guendalina assomiglia molto alla conduttrice da cui ha ereditato anche la passione per il mondo dello spettacolo. Classe 1988, è frutto dell’amore fra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, due volti molto noti della tv. Nonostante sia cresciuta sotto i riflettori, è una ragazza molto riservata e timida, attenta a proteggere il proprio privato.

Da anni è legata a un imprenditore più grande di lei e ha conquistato il grande pubblico grazie all’Isola dei Famosi, dove si è dimostrata leale e coraggiosa. Oggi è amata soprattutto per il suo ruolo nella fiction Rai, Il Paradiso delle Signore. Guendalina non ha mai nascosto di avere un rapporto complicato con i genitori, segnato dalle loro continue assenze a causa del lavoro. In un’intervista al settimanale Gente, rilasciata qualche tempo fa, la figlia di Maria Teresa Ruta aveva svelato di essere stata cresciuta insieme al fratello minore Gianamedeo, da una tata.

Ospite di Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele, Guendalina è tornata a parlare della sua infanzia. “Rileggere quello che ho detto mi emoziona – ha spiegato -. Tendo ad essere un po’ dura e lo sono stata spesso ma è anche un modo per reagire a delle sofferenze. Ho spesso accusato i miei genitori perché la mia vita con loro non è stata sempre semplice, forse anche a causa del loro mestiere. Nel mestiere dello spettacolo, c’è tanta vanità e anche tanto egoismo, anche necessario”.

Guenda – come la chiamano gli amici – ha poi parlato del fratello minore con cui ha un legame speciale: “Gian si è indurito più di me – ha confessato -. Lui è un ragazzo d’oro, molto introverso. Entrambi siamo diventati composti e un po’ “sulle nostre”. Sono una persona che, a volte, avrebbe desiderio solo di una carezza e di un affetto puro – ha spiegato -. Io, oggi, riesco con più facilità a vedere l’entusiasmo dei miei genitori per il loro mestiere che, comunque, è stato un esempio. Da bambina, avrei preferito che i miei genitori avessero fatto delle rinunce per me”.