Dopo aver annunciato la gravidanza, Alex Belli e Delia Duran hanno rivelato di essere in attesa di un maschietto. L’attore sperava in una femminuccia, visto che nella sua famiglia sono tutti uomini, ma dovrà accontentarsi. Del resto questa gravidanza è già un piccolo miracolo: per anni la coppia, protagonista qualche tempo fa al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ha cercato l’erede ma invano. Poi un viaggio a Napoli ha cambiato tutto.

Alex Belli e Delia Duran, quando nascerà il figlio e come si chiamerà

Ospiti di Monica Setta a Storie di donne al bivio, nella puntata in onda su Rai1 il prossimo 2 novembre, Alex Belli e Delia Duran hanno fatto sapere che sono in attesa di un bambino. Il parto è previsto per fine marzo: per esattezza, il piccolo dovrebbe nascere il prossimo 31 marzo.

La coppia di futuri genitori è ancora indecisa sul nome da dare al primogenito: “Lo chiameremo Gabriel o Roberto, come il padre di Alex”, ha precisato Delia, più raggiante che mai. A 37 anni sta finalmente realizzando il grande sogno della sua vita.

Restare incinta è stato tutt’altro che semplice per la venezuelana, legata all’ex protagonista di Centovetrine da ormai sette anni. “Ci provavamo da cinque anni e stavamo per ricorrere alla fecondazione assistita quando abbiamo fatto un viaggio a Napoli”, ha raccontato Alex.

“Delia si è seduta nella sedia della fertilità ai quartieri spagnoli e poco dopo era incinta. Napoli ha fatto il miracolo”, ha aggiunto. In quell’occasione era presente anche Guenda Goria, sposata con Mirko Gancitano, collaboratore nonché uno dei migliori amici di Belli.

“Siamo andate insieme, lei per ringraziare di essere diventata mamma e io per diventarlo”, ha confidato Delia. Anche la figlia di Maria Teresa Ruta ha avuto qualche problema di concepimento per via della sua endometriosi ma nel 2024 è riuscita a diventare mamma del piccolo Noah.

Il bambino ha avuto dei problemi di salute dopo la nascita ma ora sta crescendo in maniera sana e serena e non vede l’ora di incontrare il nuovo amichetto di giochi.

Alex Belli e la paternità: “Adesso basta amore libero”

“Durante il primo matrimonio con Katarina era stata una ricerca assillante. Con Delia la salvezza è stata non avere quel tipo di ansia, ma cercare di vivere il rapporto senza pensarci troppo”, ha spiegato Alex Belli in una precedente intervista a Verissimo.

“Quando senti quel cuoricino battere è il momento più emozionante. I nostri amici pensavano stessimo scherzando quando glielo abbiamo confessato. Abbiamo dovuto mandare la prima ecografia per fargli credere che era vero”, ha ironizzato nel programma di Silvia Toffanin.

L’attore è comunque certo che la gravidanza sia arrivata nel momento migliore per entrambi: “Abbiamo una stabilità sentimentale ma anche lavorativa, quindi è capitato nel momento perfetto. Dopo tutti gli alti e i bassi e le vicissitudini della nostra vita privata, sono certo che Delia sarà una mamma pazzesca“.

E l’amore libero della coppia diventato celebre ai tempi della partecipazione al GF Vip? “Basta, è finito con la nascita del bambino. Questo è sicuro”.

