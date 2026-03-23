Alex Belli e Delia Duran genitori: è nato il piccolo Gabriel

Alex Belli e Delia Duran hanno annunciato la nascita del loro primogenito Gabriel

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Alex Belli e Delia Duran

Fiocco azzurro per Alex Belli e Delia Duran: l’attore e la modella sono infatti diventati genitori del piccolo Gabriel. La coppia ha annunciato la nascita del bebé con un dolcissimo post sui social.

Alex Belli e Delia Duran, la nascita di Gabriel

Una piccola manina e un braccialetto che non lasciano adito a dubbi: il 23 marzo alle ore 9:53 è nato all’ospedale San Raffaele Gabriel, figlio di Alex Belli e Delia Duran. La coppia ha annunciato la lieta notizia con un dolcissimo carousel sui social, in cui si scorgono un cetificato di nascita, un bellissimo fiocco azzurro e le minuscole dita del bebé.

“È nato il piccolo Gabriel”, si sono limitati a scrivere i due neogenitori sul post. Un messaggio che, nella sua semplicità, ha raccolto like e auguri anche da celebri colleghi. A congratularsi con Alex e Delia sono stati, tra gli altri, Elisabetta Gregoraci e Samira Lui, che ha scritto: “Benvenuto piccolo! Che gioia”.

“Congratulazioni a mamma e papà, e benveuto principino!” ha esordito Carmen Russo, a cui hanno fatto eco Francesca Cipriani e Carolina Marconi. Insomma, una vera e propria pioggia di affetto ha sommerso i due ex concorrenti del Grande Fratello.

La gravidanza social di Delia Duran

Sin dai primi mesi di gravidanza, Delia Duran e Alex Belli hanno condiviso con i propri i fan i momenti salienti della dolce attesa: solo qualche settimana fa, la modella aveva fatto sapere di essere ormai vicinissima alla data del parto, e qualche giorno prima aveva postato dei bellissimi scatti del baby shower organizzato per il suo primogenito.

Non erano mancati video decisamente più ironici, oltre a una rassegna delle recenti ospitate televisive e un reel con le fasi salienti della gestazione, sin dalla condivisione del fatidico test. Insomma, ancor prima di venire al mondo, il piccolo Gabriel è diventato una vera e propria star dei social.

Se sempre più vip, tra cui Francesca Chillemi e Miriam Leone, hanno preferito vivere questo momento magico lontano dai riflettori, Alex e Delia rappresentano l’eccezione che conferma la regola.

Il sogno di Alex e Delia

Alex Belli e Delia Duran hanno parlato in più occasioni del loro grande sogno di diventare genitori. Ospite a Verissimo, la coppia aveva ammesso di aver tentato per ben cinque anni: “Avevo perso le speranze. Avevo detto ad Alex che se non fossimo riusciti quest’anno, mi sarei rivolta alla medicina per cercare di averlo con la fecondazione. Invece è arrivato in maniera naturale”, aveva raccontato commossa la modealla sudamericana.

“Questa estate ci eravamo detti che a settembre avremmo iniziato il percorso della fecondazione, che è abbastanza delicato e complesso. E invece, non ce n’è stato bisogno. Avevamo perso le speranze, ma quando meno te lo aspetti, le cose succedono”, aveva ribattuto Alex.

Con l’annuncio della gravidanza la coppia, che aveva sempre professato la pratica dell’amore libero, si era anche pubblicamente impegnata a seguire una via più tradizionale: “Basta, è finito con la nascita del bambino. Questo è sicuro”. Insomma, l’arrivo di Gabriel sembra destinato a rivoluzionare in modo importante la vita di Alex e Delia.