Francesca Chillemi conferma la nascita della figlia, la dolcissima foto dopo il parto prematuro

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Francesca Chillemi

Per mesi ha lasciato che le voci corressero, che le indiscrezioni si rincorressero senza mai trovare una conferma ufficiale. Poi, con la discrezione che ormai è diventata la sua cifra stilistica, Francesca Chillemi ha deciso di raccontare tutto con un gesto semplice: una fotografia. O meglio, una manina che stringe la sua. È così che l’attrice ha annunciato la nascita della sua seconda figlia, Amelia Smeralda, avuta dal compagno Eugenio Grimaldi.

Francesca Chillemi conferma la nascita della seconda figlia

“Ai giorni nuovi”, ha scritto Francesca Chillemi a corredo di una serie di immagini condivise su Instagram. Una sorta di diario visivo che attraversa gli ultimi mesi del 2025 e l’inizio del nuovo anno.

Scatti intimi, misurati, lontani dall’enfasi dell’annuncio a effetto, ma carichi di una profonda emozione. Tra questi, quello più eloquente: la mano minuscola della neonata che si aggrappa alle dita della madre. Nessun volto in primo piano, nessuna esposizione forzata. Solo un dettaglio che però racconta tutto e conferma i rumors più recenti.

La notizia della nascita della secondogenita di Francesca Chillemi risale in realtà allo scorso ottobre, quando alcune indiscrezioni avevano parlato di un parto prematuro. Anche in quel momento la Chillemi aveva scelto di non intervenire, proteggendo quella nuova vita, ma anche se stessa, dal rumore esterno.

Un silenzio che oggi appare coerente con il percorso di una donna che, negli anni, ha imparato a separare con cura la dimensione pubblica da quella privata.

Francesca Chillemi e la seconda gravidanza complicata

Già mamma di Rania, nata nel 2016 dalla relazione con Stefano Rosso, Francesca Chillemi aveva annunciato ufficialmente la seconda gravidanza lo scorso giugno, sfilando con il pancione sul red carpet di Benevento. Un’apparizione luminosa, che aveva subito fatto il giro dei media. Poco dopo, però, la scelta di rallentare.

“Gravidanza delicata”, aveva scritto sui social, spiegando l’assenza da alcuni impegni professionali, tra cui il Giffoni Film Festival, dove era attesa durante l’estate. Un passo indietro necessario, vissuto senza clamore.

Accanto a lei, in questa nuova fase, c’è Eugenio Grimaldi, Executive Manager del gruppo Grimaldi, una delle realtà più solide del trasporto marittimo internazionale. Proveniente da una delle famiglie imprenditoriali storiche d’Italia, Grimaldi era già padre di due figli, avuti dalla precedente relazione con Veronica Resca.

Nelle ultime immagini condivise dalla Chillemi, compaiono anche alcuni momenti insieme a Eugenio: sorrisi discreti, complicità misurata, la sensazione di un equilibrio costruito sapientemente lontano dai riflettori.

La nascita di Amelia Smeralda segna così un nuovo capitolo nella vita di Francesca Chillemi, che negli ultimi anni ha saputo reinventarsi, passando con naturalezza dal titolo di Miss Italia a quello di attrice amata dal grande pubblico, senza mai rinunciare a una certa riservatezza.

Oggi, più che mai, sembra voler difendere quello spazio intimo fatto di affetti, tempi lenti e scelte consapevoli. In un mondo che chiede continuamente di mostrarsi, Francesca Chillemi fa il contrario: racconta l’essenziale, e lo fa a modo suo. Una manina, una frase breve, e il senso profondo di un nuovo inizio.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!