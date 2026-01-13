Francesca Chillemi mamma per la seconda volta: lei smentisce

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Lo scatto della manina di una neonata pubblicato qualche giorno fa da Francesca Chillemi aveva fatto ipotizzare la nascita della secondogenita dell’attrice. Tuttavia, a distanza di poche ore, l’ex Miss Italia è intervenuta per fare chiarezza sulla questione: la piccola immortalata nello scatto non è sua figlia, bensì la sua nipotina.

La smentita di Francesca Chillemi

In un carousel pubblicato negli scorsi giorni, i fan di Francesca Chillemi avevano notato uno scatto molto particolare: tra tutte le foto che celebravano l’arrivo del nuovo anno, era presente la manina di una neonata che si stringeva a quella dell’ex Miss Italia. Un’immagine che molti avevano identificato come la prova definitiva della nascita della secondogenita dell’attrice, Amelia Smeralda.

La notizia ha fatto in poche ore il giro del web, costringendo Francesca ad intervenire: nelle stories, infatti, la Chillemi ha pubblicato nuovamente la foto specificando “la mia quarta nipotina”. La piccola immortalata, quindi, non sarebbe il frutto del suo amore con Eugenio Grimaldi, come tutti avevano ipotizzato.

In realtà già lo scorso ottobre diverse testate avevano parlato di un parto prematuro, ma l’ex Miss Italia non aveva né confermato né smentito la notizia. Una decisione in perfetta linea con lo stile dell’attrice, che in fatto di sentimenti e famiglia ha sempre dimostrato di mettere al primo posto la privacy.

La seconda gravidanza di Francesca Chillemi

Già mamma di Rania, nata dalla relazione con Stefano Rosso, Francesca Chillemi aveva annunciato la seconda gravidanza lo scorso giugno. L’attrice aveva comunque spiegato di vivere una “gestazione difficile”, che non le aveva permesso di prender parte al Giffoni Film Festival. Da allora, l’ex Miss Italia e il compagno Eugenio Grimaldi si erano allontanati dai riflettori per vivere in modo più discreto un momento così significativo.

Lo stesso imprenditore, aveva raccontato al settimanale Oggi di essere al settimo cielo per l’arrivo della piccola, soprattutto dopo aver combattuto una forma aggressiva di linfoma non-Hodgkin: “La mia malattia progrediva in modo molto violento e aggressivo. Aveva attaccato anche le ossa e a me restavano pochi giorni di vita. Mi hanno sottoposto a una decina di chemioterapie molto forti, oltre a varie cure aggiuntive. La vita dà e la vita toglie. Questa volta mi sta dando molto”, aveva dichiarato.

L’uomo, erede di una famiglia di armatori, è già padre di due ragazzi, avuti dalla ex moglie Veronica Resca: Emanuele Filippo (11 anni) e Iliana (10).

L’amore tra Francesca e Eugenio

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi si sono conosiuti nella primavera del 2024, e da allora sono inseparabili. Entrambi arrivavano da una separazione: lui aveva interrotto il matrimonio con Veronica Resca, lei aveva invece detto addio a Stefano Rosso, papà di sua figlia Rania.

La coppia ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla relazione: le apparizioni pubbliche si contano sulle dita di una mano, ma l’imprenditore non ha esitato a fare degli auguri social alla compagna in occasione del suo 40esimo compleanno.

Dopo l’annuncio della seconda gravidanza, l’ex Miss Italia ha sensibilmente diradato i suoi impegni, dando assoluta priorità alla sua salute in un momento così delicato.